LIVESTREAM Tour: Laatste 100 kilometer breekt aan op snipperdag, wel hoogdag voor sprinters

Uitblinker Abrahamsen

Dé man van het openingsweekend was Jonas Abrahamsen. De Noor, die de rit van vandaag ook wat kleur gaf, was twee keer mee in de vlucht. Zijn beloning: een 2e plaats in rit 2, de groene puntentrui én de bergtrui. Zijn prestatie is zelfs historisch, want Abrahamsen is de eerste Noor ooit die het bergklassement leidt in de Tour.