LIVESTREAM Tour: Fabien Grellier doorbreekt scenario met eerste noemenswaardige aanval van de dag

Tour in Turijn

Na de Grande Partenza van de Giro mag Turijn ook de aankomst van een Tourrit verwelkomen in een memorabel koersjaar voor de grootstad in Noord-Italië. Terwijl er in de openingsrit van de Giro nog voldoende hindernissen op de route lagen, maken we ons in de Tour op voor een sprint in de straten van Turijn.



Amper een duizendtal hoogtemeters liggen gezaaid over de marathonrit van 230,8 km tussen Piacenza en de aankomst. Zonder grote verrassingen mogen de snelle mannen hun kuiten insmeren voor het eerst, en zeker niet voor het laatst deze Tour.