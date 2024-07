Slotrit Tour de France: Zet Remco Evenepoel de kers op zijn Franse taart in de tijdrit in Nice?

Zondag 21 juli brengt na 3 intense weken de slotrit in de Tour de France met zich mee. De eindwinst lijkt zo goed als zeker in het mandje van Tadej Pogacar te vallen, voor de dagzege mogen de tijdritkanonnen bikkelen. Laat Remco Evenepoel nog eens de Belgische vlag op onze nationale feestdag wapperen in Nice? Volg het vanaf 14.30u op VRT 1, met onze livestream of op Radio 1.