Slotrit Tour de France: Zet Remco Evenepoel (18.41 uur) de kers op zijn Franse taart in de tijdrit in Nice?

Favorieten voor de dagzege

Wie heeft er nog het meeste jus in de benen om een laatste keer te knallen?



Door het hellende profiel kijken we vooral naar de klassementsmannen, omdat er nog dure plekjes gewonnen of verloren kunnen worden in het Zuiden van Frankrijk.



Spontaan komt dan de naam van Remco Evenepoel naar boven. De wereldkampioen tijdrijden knalde in etappe 7 al naar tijdritwinst, voor Tadej Pogacar en Primoz Roglic (later opgegeven). Kan hij dat kunstje herhalen en zijn sterke Tour nog wat extra glans geven?



Pogacar is ook nu de meest beruchte concurrent van Evenepoel voor etappewinst. De gele trui is in de vorm van zijn leven en kon vrijdag al voor de 4e keer zegevieren. Trekt hij opnieuw het laken naar zich toe?



Ook Jonas Vingegaard zal gemotiveerd zijn om nog eens te imponeren. Vorig jaar won hij nog op waanzinnige wijze de klimtijdrit richting Combloux. De Deen zal er op gebrand zijn deze Tour met een knaller af te sluiten.



Hebben we ook nog met fluo aangeduid: Joao Almeida, Matteo Jorgenson, Kévin Vauquelin, Adam Yates en Oier Lazkano.