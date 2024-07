LIVE Tour: Echtgenote verrast Evenepoel met briefje, is onweer straks spelbreker?

"Niet in de zee eindigen"

Kan Remco Evenepoel vandaag afsluiten met een tweede ritzege? "Tadej Pogacar is toch een beetje buiten categorie", schat zijn ploegleider Tom Steels in. "Zijn snelheid is ongrijpbaar, maar dat wil niet zeggen dat je niet vol gaat om te kijken hoe dicht je komt."



"Bij de eerste tijdrit van deze Tour was het parcours totaal anders. Dit wordt moeilijker, maar je moet voluit gaan om geen spijt te hebben."



"Het is klimmen en in de snelle afdaling kan je weinig tijd goedmaken. Beneden in Nice, waar de aerodynamica kan spelen, is het zeer technisch en moet je er vooral over waken dat je niet in de zee eindigt."