LIVESTREAM: Tien man weg, finale tweede Tourrit belooft vuurwerk tussen klassementsmannen

San Luca

De klim naar San Luca is dus de scherprechter in de diepe finale met een tweevoudige passage in het lokale circuit van 18 kilometer.



Het is een kuitenbijter die je in twee delen kan splitsen met halfweg een milder gedeelte.



Op 9 kilometer van de finish in Bologna zijn we boven en daar liggen ook bonificatieseconden (8, 5 en 2) te glimlachen.



De slotfase bestaat uit een technische afdaling en een vlakke uitsmijter van zo'n 5 kilometer.