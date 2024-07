Rit 19 in de Tour: Peloton begint aan loodzware driedaagse met koninginnenrit naar Isola 2000

Het toetje van deze Tour de France is een loodzware driedaagse. Beginnen doen de renners vrijdag in de Alpen met de koninginnenrit naar Isola 2000. Onderweg wachten met de Col de Vars (BC) en de Cime de la Bonette (BC) al twee dooddoeners, ook de streep ligt boven de 2.000 meter. Is iemand in staat om de gele Pogacar te bedreigen? Volg rit 19 vanaf 12.10 uur op VRT 1 of vanaf 13.00 uur op Radio 1.