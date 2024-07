LIVESTREAM Tour: Vluchters beginnen aan Isola 2000 met 4 minuten voorsprong, wie verzorgt het spektakel?

Bahamontes, Millar en Augustyn

De Col de la Bonette is drie keer eerder beklommen in de Tour de France. Federico Bahamontes had de eer om als allereerste boven te komen, in 1964. Pas 29 jaar later was de Tour er terug. Toen bereikte Robert Millar als eerste de top.



Aan de passage in 2008 hangt een groter verhaal. John-Lee Augustyn was de primus, maar in de afdaling ging het mis. De Zuid-Afrikaan viel en kwam in het desolaat ravijn terecht.