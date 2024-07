Rit 18 in de Tour: Is het vandaag aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel?

Te zwaar voor Philipsen?

Her en der werd nog gefluisterd dat er voor Philipsen een laatste mogelijkheid ligt aan de streep om het groen af te snoepen van Girmay. Al gelooft José De Cauwer niet in dat sprookje. "Het wordt een heel moeilijke", voorspelde hij over de kansen van de rappe man van Alpecin-Deceuninck.