LIVESTREAM Tour: Na uur koers rijden 4 renners, met Tiesj Benoot, weg in vluchtersetappe

De laatste sprintkans lijkt gepasseerd, op de hoge toppen in de Alpen is het nog even wachten. Zo krijgt het Tourpeloton in rit 17 een overgangsetappe richting Superdévoluy voor de wielen. Sterke avonturiers ruiken ongetwijfeld hun kans, wie beschikt over de beste punch op de slotklim? Volg de etappe vanaf 12.25 uur op VRT 1 of vanaf 13.00 uur op Radio 1.