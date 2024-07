LIVESTREAM Tour: Jasper Philipsen doet zaakje voor groen, moedige Thomas Gachignard doorbreekt gezapig koersverloop

Silvan Dillier

Als de koerssituatie zo blijft, zal de Prijs van de Strijdlust hoogstwaarschijnlijk voor Silvan Dillier zijn. Zoals zo vaak de laatste jaren is hij de tempomaker bij Alpecin-Deceuninck. De 33-jarige Zwitser heeft 8 profzeges op zijn palmares staan.



Zijn mooiste overwinning is ongetwijfeld de ritzege in de Giro van 2017. In een sprint à deux klopte hij verrassend Jasper Stuyven. Een jaar later viel hij op in Parijs-Roubaix. Vanuit de vlucht werd hij toen 2e.