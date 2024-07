LIVE Tour: Vlak parcours zorgt voor weinig aanvalslust, zijwind kan rol spelen

Rit 16 in de Tour

De laatste loodjes ...



De aftrap van de slotweek is een malse hap tussen Gruissan en Nîmes. Met een afstand van 188,6 kilometer is het de langste onderneming van de week, maar de 1.200 hoogtemeters zijn peanuts in vergelijking met wat nog volgt.



Aangezien slechts één vluchtheuvel van 4e categorie op de route is gedropt en aangezien het de laatste kans is voor de (ras)sprinters, stevenen we af op een groepssprint.



Tenzij?



Tenzij de mistralwind de kop opsteekt en het pakket uit elkaar valt. En tenzij de controle in het peloton niet strak genoeg is.



De sprinters hebben natuurlijk afgezien, net als hun knechten. Ook ploegen die met aanvallers hun Tour nog moeten redden, kunnen deze kans maar beter niet vergooien.