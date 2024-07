LIVESTREAM Tour: Kopgroep krijgt geen vrijgeleide in koninginnenrit, Visma-Lease a Bike legt strak tempo op

De truiendragers begeven zich naar de eerste rij. Daarbij een nieuw gezicht met Jonas Vingegaard die de bolletjes leent van Tadej Pogacar, als nummer twee in dat klassement na de gele trui.



Ook Paul Lapeira mag op zijn nationale feestdag in de Franse driekleur vooraan plaatsnemen. Het is nog even wachten op witte man Remco Evenepoel en dan zijn we weg.