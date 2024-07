LIVESTREAM Tour: Straffe Oier Lazkano komt eerst boven op de Tourmalet, UAE leidt peloton op 4 minuten

Officieuze start

De truiendragers op de eerste rij zijn weer de bekende gezichten van deze hele week al. Voor zowel Tadej Pogacar (UAE) in het geel, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in het wit en Jonas Abrahamsen (Uno-X) in de geleende bolletjes is vandaag een belangrijke dag.



Enkel Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) kan stilaan op beide oren slapen met zijn riante voorsprong in het puntenklassement. Zonder ongelukken of mirakels is de groene trui binnen.