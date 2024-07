LIVESTREAM Tour: Viertal sluipt weg uit de kopgroep, peloton krijgt Yates en co. weer in zicht

Het medisch bulletin had na gisteren veel te melden over de schade bij de twee grote valpartijen. Bij de eerste liep Jonas Rickaert schade op aan de hand en de elleboog, hij kwam buiten tijd aan. Ook bij ploegmaat Silvan Dillier werden kneuzingen vastgesteld.



EF-EasyPost deelde met Neilson Powless (kneuzingen aan de pols, maar wel mee in de aanval daarnet) en Sean Quinn (schaafwonden en kneuzingen over het hele lichaam) in de klappen. Bij Lotto-Dstny was Jarrad Drizners het grootste slachtoffer met een rugblessure bij de val in de finale, ook Brent Van Moer rijdt gekneusd rond.



Aleksej Loetsenko, de man die als eerste viel over de vluchtheuvel is gehavend aan de rechterkant, Nils Eekhofff dan weer aan zijn linkerzijde.