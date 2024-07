LIVESTREAM Tour: Klassementsploegen slagen er voorlopig niet in om kopgroep met A. Yates te grijpen

Tour in Pau

Na Parijs en Bordeaux is Pau de meest bezochte stad in de Tour. 67 keer lag er de start van een rit, vandaag is het voor de 62e keer aankomstplaats. Vaak voor een sprintrit richting de Pyreneeën, zoals vandaag, maar de laatste keer voor een tijdrit.



In 2019 deed Julian Alaphilippe de hoop op - eindelijk nog eens - een Franse eindzege in de Tour oplaaien door er in de gele trui de chrono te winnen voor Geraint Thomas. In de slotweek zou de Fransman wel nog instorten.



Dezelfde tijdrit waarin Wout van Aert destijds akelig ten val kwam. Hij moest de Tour verlaten met een lelijke vleeswonde, die bijna het einde van zijn carrière betekende.