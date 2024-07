Kunnen heuveltjes in de slotfase de laatste sprintkans van de week ontregelen?

Nog een laatste keer in week 2 staan de sprinters met een glimlach op. De wegen tussen Agen en Pau zijn aanvankelijk niet al te zwaar en dus dromen de snelle mannen van een groepsspurt. Of gooien de heuveltjes in de laatste 40 kilometer nog roet in het eten? Volg rit 13 vanaf 14.50 uur op VRT 1/VRT MAX of luister vanaf 13.00 uur naar Radio 1.