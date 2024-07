Rit 12 in de Tour de France: Een nieuwe sprint of houden aanvallers stand?

12e etappe in de Tour de France

Van het Centraal Massief trekken we zoetjesaan richting de Pyreneeën, waar we zaterdag en zondag vuurwerk verwachten.



Maar eerst maken we de brug met twee overgangsetappes. Grijpen de snelle mannen hun laatste kansen?



De route is in tegenstelling tot gisteren nu wel een stukje klantvriendelijker. Het is een profiel met wat golvingen en 3 klimmetjes van 4e categorie.





Een toeristenetappe zoals dinsdag richting Saint-Amand-Montrond verwachten we niet aangezien dit terrein meer geaccidenteerd is, maar de sprintersploegen zullen hun huiswerk gemaakt hebben.



Vandaag, vrijdag in Pau en dinsdag in Nîmes: er resten de snelle mannen dus nog amper 3 (her)kans(ing)en.



Wordt het een stevige tweestrijd tussen baroudeurs en de werkmieren of is de overmacht van die laatste groep gewoon te groot?