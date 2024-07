LIVE Tour: Valpartij met Tadej Pogacar zorgt voor ademruimte voor vroege vlucht, opgave Fabio Jakobsen

Weer een tocht van meer dan 200 kilometer in het zadel vandaag, de Tour houdt van lange ritten dit jaar. Wegtrekkend uit het Centraal Massief liggen er in het begin van de rit nog wel de nodige klimkilometers, vanaf deel 2 is het allemaal beter doenbaar.



Toch klokken we opnieuw af op heel wat hoogtemeters, ongeveer 2.200 om precies te zijn. Is dat voldoende voor een groep aanvallers om de sprinters te dwarsbomen of legt iedereen zich weer neer bij een massaspurt?