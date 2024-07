Rit 11 in de Tour de France: stevig intermezzo in het Centraal Massief met zware finale

De 11e etappe in de Tour de France

Het is een lange etappe - liefst 211 kilometer - met twee gezichten. Na een lange en golvende aanhef, wacht in de staart nog zeer grillig terrein.



In de laatste 50 kilometer zullen de renners geen enkele adempauze krijgen. Van de Col de Néronne gaat het over de Puy Mary en de Col de Pertus richting de Col de Font de Cère.



Het zijn nog niet de reuzen die later opduiken, maar de beklimmingen zijn behoorlijk steil en de opeenvolging zal de renners afmatten.



Greg Van Avermaet kent het juiste recept: hij won hier in de Tour van 2016 na een bijna identieke finale. Van Avermaet troefde metgezellen zoals Thomas De Gendt af en veroverde er de gele trui.