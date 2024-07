LIVESTREAM Tour: Wie verovert een plekje in kansrijke ontsnapping van de dag?

Heel wat lekkers op het menu vandaag, met een tocht van 211 km waarvan de laatste 40 voortdurend stevig bergop of bergaf gaan. Toch lijkt het iets voor de vluchters, met de lange grillige aanloop die heel wat aanvallers zal inspireren.



Een strijd op twee fronten dus, daarvoor tekenen we. Want kan Tadej Pogacar zich koest houden in het Centraal Massief? Pas in het weekend moeten de klassementsmannen weer aan de bak, dus we verwachten vuurwerk.