LIVESTREAM Tour: Spervuur van aanvallen in razendsnelle beginfase, nog geen vlucht op poten

We zagen Wout van Aert al prominent in het offensief van bij het begin van de rit. Wat is het plan van Visma-Lease a Bike vandaag? "Toen ik deze rit op voorhand bekeek, dacht ik dat het een vluchtersdag zou worden, maar ik denk dat het ook voor de klassementsmannen lastig kan worden", zo sprak Van Aert voor de start.



"Daarom focussen we vandaag op Jonas (Vingegaard). We krijgen echt terrein om aan te vallen. Misschien is deze rit in het voordeel van Pogacar, want hij heeft meer explosiviteit. Maar op San Luca kon Jonas ook goed mee. Als hij goeie benen heeft, heb ik er vertrouwen in."