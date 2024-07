LIVESTREAM Tour: Even een stroomstoot door Belgische aanval, Girmay komt bijna ten val aan tussensprint

Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) probeerde het in de gravelrit, maar in de finale zagen we hem niet. "Ik heb mijn knie bezeerd in de gravelrit, maar alles gaat goed. Ik heb geen pijn. Het was echt tof. Een verloren dag qua prestatie, maar ik heb me geamuseerd en dat is het belangrijkste."



"Vandaag is een nieuwe kans. We zullen vooraan moeten zitten als de wind de kop opsteekt, maar het is niet ons doel om een waaier te trekken. We zijn meer gefocust op een massasprint."