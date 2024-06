LIVESTREAM Tour: Lange parade tot de officiële start in bloedheet Firenze

Rit 1 in de Tour

Zijn de benen ingesmeerd? Vandaag begint de 111e Tour de France met een stevige heuveletappe tussen Firenze en Rimini.



De parcoursbouwers hebben een golvend traject van liefst 206 kilometer uitgetekend. Om 12 uur begint de processie in Toscane, om 12.40 uur krijgen we de officiële start.



Het parcours ligt bezaaid met 7 hellingen en nodigt lefgozers uit. De eerste bollentrui zal als een wortel voor hun neus hangen.



De top van de laatste beklimming, de Côte de San Marino, ronden we op ruim 25 kilometer van de finish. Daarna volgt een afdaling richting Rimini.



Roeren de klassementsmannen zich meteen of sparen ze zich nog een beetje? Hoe groot is de controle in het peloton? Overleven sterke sprinters zoals Mads Pedersen? En wat mogen we verwachten van Wout van Aert en Mathieu van der Poel?



Rond 17.45 uur zouden we de eerste ritwinnaar en de eerste geletruidrager moeten kennen.