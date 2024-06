LIVESTREAM: Kopgroep slinkt in zware en hete eerste Tourrit, zwalpende Cavendish ziet af

Er zitten twee ritwinnaars van de vorige Tour de France in deze kopgroep.



Ion Izagirre was in 2023 de beste in de twaalfde etappe, tussen Roanne en Belleville-en-Beaujolais. Hij hield toen een minuut over op de tweede na een heuvelachtige koers.



Op het einde van de Tour was ook Matej Mohoric succesvol. In rit 19 naar Poligny won hij een sprint met z'n drieën van Kasper Asgreen en Ben O'Connor.