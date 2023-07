LIVESTREAM Tour: Jorgenson begint in zijn eentje aan Puy de Dôme, krijgen we bergop een duel Vingegaard/Pogacar?

clock 17:18 17 uur 18. Jorgenson is een streling voor het oog. Sven Nys. Jorgenson is een streling voor het oog. Sven Nys

clock 17:18 17 uur 18. Nog 15km. Jorgenson rijdt een fenomenale afdaling richting Clermont-Ferrand. Morgen vindt hier de rustdag plaats. . Nog 15km Jorgenson rijdt een fenomenale afdaling richting Clermont-Ferrand. Morgen vindt hier de rustdag plaats.

clock 17:14 Campenaerts en Woods op een minuut. De voet van de Puy de Dôme is stilaan in zicht. Jorgenson heeft 39 tellen op Mohoric, Burgaudeau en Powless, de groep met Campenaerts en Woods volgt op iets meer dan een minuut. . 17 uur 14. time difference Campenaerts en Woods op een minuut De voet van de Puy de Dôme is stilaan in zicht. Jorgenson heeft 39 tellen op Mohoric, Burgaudeau en Powless, de groep met Campenaerts en Woods volgt op iets meer dan een minuut.

clock 17:12 Val Van den Berg. In de staart van het peloton gaat de bevoorrading helemaal mis bij Lars van den Berg. De Nederlander van Groupama-FDJ smakt tegen de grond, maar kan toch voort. . 17 uur 12. fall Val Van den Berg In de staart van het peloton gaat de bevoorrading helemaal mis bij Lars van den Berg. De Nederlander van Groupama-FDJ smakt tegen de grond, maar kan toch voort.

clock 17:11 17 uur 11. De la Cruz moet midden in afdaling wisselen van fiets na kettingprobleem. De la Cruz moet midden in afdaling wisselen van fiets na kettingprobleem

clock 17:10 De la Cruz vloekt. De vier achtervolgers zijn maar met drie meer door een kettingprobleem bij De la Cruz. Het is nu 1 tegen 3. . 17 uur 10. mechanical breakdown De la Cruz vloekt De vier achtervolgers zijn maar met drie meer door een kettingprobleem bij De la Cruz. Het is nu 1 tegen 3.

clock 17:08 17 uur 08.

clock 17:08 17 uur 08. De TV-helikopter cirkelt netjes rond de slotklim. Er is geen toeschouwer te zien in de laatste vier kilometer van de Puy de Dôme. . De TV-helikopter cirkelt netjes rond de slotklim. Er is geen toeschouwer te zien in de laatste vier kilometer van de Puy de Dôme.

clock 17:06 25". Ondertussen houdt Jorgenson netjes stand. Meer nog: de Amerikaan loopt zelfs uit. . 17 uur 06. time difference 25" Ondertussen houdt Jorgenson netjes stand. Meer nog: de Amerikaan loopt zelfs uit.

clock 17:04 17 uur 04. Bij de vier achtervolgers staan de neuzen allesbehalve in dezelfde richting. Mohoric is erg actief, maar krijgt geen ruimte van de andere drie. . Bij de vier achtervolgers staan de neuzen allesbehalve in dezelfde richting. Mohoric is erg actief, maar krijgt geen ruimte van de andere drie.

clock 17:04 17 uur 04. Jorgenson leek wat in te houden, maar de Amerikaan rijdt nu toch weer wat weg van zijn vier achtervolgers. Hij daalt nu richting voet van de Puy de Dôme, op iets minder dan 13km van het einde. . Jorgenson leek wat in te houden, maar de Amerikaan rijdt nu toch weer wat weg van zijn vier achtervolgers. Hij daalt nu richting voet van de Puy de Dôme, op iets minder dan 13km van het einde.

clock 17:03 17 uur 03. Het is stilaan tijd om op het puntje van uw stoel te gaan zitten en dat voor twee wedstrijden. Renaat Schotte. Het is stilaan tijd om op het puntje van uw stoel te gaan zitten en dat voor twee wedstrijden. Renaat Schotte

clock 16:59 Situatie op 33km:. Voorin houdt Jorgenson toch wat in. De vier achtervolgers komen terug tot op 17". Wat overblijft van de kopgroep van 14 hangt op 50". Het peloton met de Jumbo's op kop volgt op bijna een kwartier: 14'35". . 16 uur 59. time difference Situatie op 33km: Voorin houdt Jorgenson toch wat in. De vier achtervolgers komen terug tot op 17".

Wat overblijft van de kopgroep van 14 hangt op 50".

Het peloton met de Jumbo's op kop volgt op bijna een kwartier: 14'35".

clock 16:58 16 uur 58. 4 jagers gaan op zoek naar prooi Matteo Jorgenson. 4 jagers gaan op zoek naar prooi Matteo Jorgenson

clock 16:56 16 uur 56. 4 achtervolgers. Mohoric en Burgaudeau hebben het gezelschap gekregen van een herboren Powless en De la Cruz. . 4 achtervolgers Mohoric en Burgaudeau hebben het gezelschap gekregen van een herboren Powless en De la Cruz.

clock 16:55 16 uur 55. Bye bye Loetsenko. Voor Loetsenko, de 9e van het eindklassement vorig jaar, gaat het plots te snel. De Kazachse kampioen parkeert zijn tuig langs de zijkant van de weg en ziet de rest wegrijden. . Bye bye Loetsenko Voor Loetsenko, de 9e van het eindklassement vorig jaar, gaat het plots te snel. De Kazachse kampioen parkeert zijn tuig langs de zijkant van de weg en ziet de rest wegrijden.

clock 16:53 16 uur 53. Mohoric en Burgaudeau gaan met z'n tweeën op zoek naar Jorgenson, die toch al meer dan 30 seconden is weggereden. . Mohoric en Burgaudeau gaan met z'n tweeën op zoek naar Jorgenson, die toch al meer dan 30 seconden is weggereden.

clock 16:52 De Puy de Dôme is in zicht. 16 uur 52. De Puy de Dôme is in zicht.

clock 16:50 16 uur 50. Powless heeft vandaag al veel gegeven in zijn jacht op punten voor de bollentrui. De Amerikaan van EF-EasyPost hangt aan het staartje in de achtervolgende groep. . Powless heeft vandaag al veel gegeven in zijn jacht op punten voor de bollentrui. De Amerikaan van EF-EasyPost hangt aan het staartje in de achtervolgende groep.

clock 16:48 30". In de tweede groep acteert Izagirre als een modelploegmaat. De Spanjaard springt op alles wat beweegt. . 16 uur 48. time difference 30" In de tweede groep acteert Izagirre als een modelploegmaat. De Spanjaard springt op alles wat beweegt.

clock 16:46 16 uur 46. Jorgenson is aan een niet-gecategoriseerde klim van 11km begonnen. Daarna gaat het bergaf richting Clermont-Ferrand, waar de beklimming van de Puy de Dôme begint. . Jorgenson is aan een niet-gecategoriseerde klim van 11km begonnen. Daarna gaat het bergaf richting Clermont-Ferrand, waar de beklimming van de Puy de Dôme begint.

clock 16:43 16 uur 43. Jorgenson rijdt toch al bijna 20 seconden weg van zijn medevluchters. De 24-jarige Amerikaan is einde contract bij Movistar en wordt genoemd bij Jumbo-Visma. . Jorgenson rijdt toch al bijna 20 seconden weg van zijn medevluchters. De 24-jarige Amerikaan is einde contract bij Movistar en wordt genoemd bij Jumbo-Visma.

clock 16:42 16 uur 42. Matteo Jorgenson probeert nog maar eens te ontsnappen. Matteo Jorgenson probeert nog maar eens te ontsnappen

clock 16:40 16 uur 40. Met een voorsprong van bijna 13 minuten kunnen de 14 voorin spelletjes blijven spelen. Jorgenson is de volgende die er alleen vandoor probeert te gaan. . Met een voorsprong van bijna 13 minuten kunnen de 14 voorin spelletjes blijven spelen. Jorgenson is de volgende die er alleen vandoor probeert te gaan.

clock 16:36 16 uur 36. Samensmelting. Alles komt weer samen op een stukje valsplat. Campenaerts wil zich geen tweede keer laten verrassen en snelt meteen naar de kop met Mohoric. . Samensmelting Alles komt weer samen op een stukje valsplat. Campenaerts wil zich geen tweede keer laten verrassen en snelt meteen naar de kop met Mohoric.

clock 16:35 16 uur 35. Victor Campenaerts fietst achter de feiten aan. Hij had sneller moeten reageren. Sven Nys. Victor Campenaerts fietst achter de feiten aan. Hij had sneller moeten reageren. Sven Nys

clock 16:35 16 uur 35. Jorgenson zet nieuwe aanval op en krijgt enkele lotgenoten mee. Jorgenson zet nieuwe aanval op en krijgt enkele lotgenoten mee

clock 16:34 16 uur 34. Vijftal glipt weg. De groep van 14 is uit mekaar gespat. Jorgenson, Woods, Loetsenko, Gregaard en Burgaudeau zijn ervandoor gegaan. Allemaal hebben ze een ploegmaat in de tweede groep. . Vijftal glipt weg De groep van 14 is uit mekaar gespat. Jorgenson, Woods, Loetsenko, Gregaard en Burgaudeau zijn ervandoor gegaan. Allemaal hebben ze een ploegmaat in de tweede groep.

clock 16:32 16 uur 32. Samenwerking is helemaal zoek. Op meer dan 50km van de streep wordt nu slag om slinger gedemarreerd voorin. Wat een vreemde situatie. . Samenwerking is helemaal zoek Op meer dan 50km van de streep wordt nu slag om slinger gedemarreerd voorin. Wat een vreemde situatie.

clock 16:30 16 uur 30. Versnelling Mohoric. Met een bonus van meer dan 12 minuten op het peloton beseffen de enkelingen in de kopgroep dat ze wat kunnen spelen. Mohoric lost Campenaerts af, maar ook hij raakt niet weg. . Versnelling Mohoric Met een bonus van meer dan 12 minuten op het peloton beseffen de enkelingen in de kopgroep dat ze wat kunnen spelen. Mohoric lost Campenaerts af, maar ook hij raakt niet weg.

clock 16:30 16 uur 30. Campenaerts valt net voor de top nog aan, Powless countert en pakt alweer de volle buit. Campenaerts valt net voor de top nog aan, Powless countert en pakt alweer de volle buit

clock 16:29 40 punten voor Powless. Met de top van de Côte de Pontaumur beseft Powless niet wat er gebeurt als hij Campenaerts ziet aanzetten. De Amerikaan schiet net op tijd in gang om de twee punten te pakken. . 16 uur 29. hill 40 punten voor Powless Met de top van de Côte de Pontaumur beseft Powless niet wat er gebeurt als hij Campenaerts ziet aanzetten. De Amerikaan schiet net op tijd in gang om de twee punten te pakken.

clock 16:25 16 uur 25. Boivin beseft dat hij aan onmogelijke onderneming is begonnen. Hij laat zich opnieuw inlopen door zijn 13 kompanen voorin. . Boivin beseft dat hij aan onmogelijke onderneming is begonnen. Hij laat zich opnieuw inlopen door zijn 13 kompanen voorin.

clock 16:22 16 uur 22. Boivin is in zijn eentje begonnen aan de Côte de Pontaumur, het derde en laatste aperitiefje voor de Puy de Dôme. . Boivin is in zijn eentje begonnen aan de Côte de Pontaumur, het derde en laatste aperitiefje voor de Puy de Dôme.

clock 16:21 16 uur 21. Zet Guillaume Boivin hier het plannetje van Israel-Premier Tech in gang? . Zet Guillaume Boivin hier het plannetje van Israel-Premier Tech in gang?

clock 16:19 16 uur 19. Boivin probeert. Voorin is de samenwerking even zoek na een versnelling van Boivin. Wat zijn ze bij Israel-Premier Tech van plan? . Boivin probeert Voorin is de samenwerking even zoek na een versnelling van Boivin. Wat zijn ze bij Israel-Premier Tech van plan?

clock 16:14 16 uur 14. Michael Woods is een paar dagen geleden wat ziekjes geweest. Daarom heeft hij het klassement moeten laten. Rik Verbrugghe (Israel-Premier Tech) bij Carl Berteele. Michael Woods is een paar dagen geleden wat ziekjes geweest. Daarom heeft hij het klassement moeten laten. Rik Verbrugghe (Israel-Premier Tech) bij Carl Berteele

clock 16:13 16 uur 13. Op 56km van de voet van de Puy de Dôme wordt de mythische berg voor het eerst in beeld genomen. Het begint stilaan te kriebelen... . Op 56km van de voet van de Puy de Dôme wordt de mythische berg voor het eerst in beeld genomen. Het begint stilaan te kriebelen...

clock 16:10 16 uur 10. Het moment dat Jorgenson gestoken werd door de wesp/bij. Het moment dat Jorgenson gestoken werd door de wesp/bij

clock 16:08 Wespensteek voor Jorgenson. Matteo Jorgenson is de volgende die voorin even in de problemen komt. De Amerikaan is door een wesp/bij gestoken in zijn helm en moet daar toch even van bekomen. . 16 uur 08. medical issue Wespensteek voor Jorgenson Matteo Jorgenson is de volgende die voorin even in de problemen komt. De Amerikaan is door een wesp/bij gestoken in zijn helm en moet daar toch even van bekomen.

clock 16:05 Gregaard moet even achtervolgen. Vlak voor de bevoorradingszone staat Gregaard (Uno-X) langs de kant met een lekke band. Lang duurt het oponthoud niet voor de Deen, die snel weer komt aansluiten. . 16 uur 05. flat tyre Gregaard moet even achtervolgen Vlak voor de bevoorradingszone staat Gregaard (Uno-X) langs de kant met een lekke band. Lang duurt het oponthoud niet voor de Deen, die snel weer komt aansluiten.

clock 16:01 16 uur 01. Een opvolger voor Alaphilippe? Als Neilson Powless straks in zijn bolletjestrui victorie kraait op de Puy de Dôme, dan treedt de Amerikaan in de voetsporen van Julian Alaphilippe. De Fransman was in 2018 in Bagnères-de-Luchon de laatste die een Tour-rit kon winnen met de bolletjestrui om zijn lenden. . Een opvolger voor Alaphilippe? Als Neilson Powless straks in zijn bolletjestrui victorie kraait op de Puy de Dôme, dan treedt de Amerikaan in de voetsporen van Julian Alaphilippe. De Fransman was in 2018 in Bagnères-de-Luchon de laatste die een Tour-rit kon winnen met de bolletjestrui om zijn lenden.

clock 15:58 15 uur 58. Gele man Vingegaard heeft een bonus van 25" op jager Pogacar, maar hoe liggen de kaarten na de Puy de Dôme?

clock 15:57 10'11". Op 80km van de finishlijn ligt de situatie muurvast. Jumbo-Visma is tevreden met deze situatie en houdt het verschil rond de 10 minuten. . 15 uur 57. time difference 10'11" Op 80km van de finishlijn ligt de situatie muurvast. Jumbo-Visma is tevreden met deze situatie en houdt het verschil rond de 10 minuten.

clock 15:52 45,2 km/u. Na iets meer dan twee uur wedstrijd is het gemiddelde 45 km/uur. Hoe dan ook wordt de finish pas na de klok van zessen verwacht. . 15 uur 52. average speed 45,2 km/u Na iets meer dan twee uur wedstrijd is het gemiddelde 45 km/uur. Hoe dan ook wordt de finish pas na de klok van zessen verwacht.

clock 15:48 15 uur 48. Etappewinnaars op Puy de Dôme. Het is van 1988 geleden dat de Tour halt hield op Puy de Dôme, maar voordien was de mythische klim geregeld aankomstplaats in de Tour. Een overzicht: -1988: Johnny Weltz (Den) -1986: Erich Mächler (Zwi) -1983: Angel Arroyo (Spa) -1978: Joop Zoetemelk (Ned) -1976: Joop Zoetemelk (Ned) - 1975: Lucien Van Impe -1973: Luis Ocana (Spa) -1971: Luis Ocana (Spa) -1969: Pierre Matignon (Fra) -1967: Felice Gimondi (Ita) -1964: Julio Gimenez (Spa) -1959: Federico Bahamontes (Spa) -1952: Fausto Coppi (Ita) . Etappewinnaars op Puy de Dôme Het is van 1988 geleden dat de Tour halt hield op Puy de Dôme, maar voordien was de mythische klim geregeld aankomstplaats in de Tour. Een overzicht: -1988: Johnny Weltz (Den) -1986: Erich Mächler (Zwi) -1983: Angel Arroyo (Spa) -1978: Joop Zoetemelk (Ned) -1976: Joop Zoetemelk (Ned) -1975: Lucien Van Impe -1973: Luis Ocana (Spa) -1971: Luis Ocana (Spa) -1969: Pierre Matignon (Fra) -1967: Felice Gimondi (Ita) -1964: Julio Gimenez (Spa) -1959: Federico Bahamontes (Spa) -1952: Fausto Coppi (Ita)

clock 15:43 15 uur 43.

clock 15:42 15 uur 42. Duo's voorin. 10 van de 14 renners voorin hebben een ploegmaat mee. Enkel bij Israel-Premier Tech lijkt er een duidelijke taakverdeling te zijn. Daar is Woods de kopman en werkt zijn Canadese landgenoot Boivin. - Izagirre en Jorgenson: Movistar - Woods en Boivin: Israel-Premier Tech - De la Cruz en Loetsenko: Astana - Abrahamsen en Gregaard: Uno-X - Burgaudeeau en Latour: TotalEnergies . Duo's voorin 10 van de 14 renners voorin hebben een ploegmaat mee. Enkel bij Israel-Premier Tech lijkt er een duidelijke taakverdeling te zijn. Daar is Woods de kopman en werkt zijn Canadese landgenoot Boivin.

- Izagirre en Jorgenson: Movistar - Woods en Boivin: Israel-Premier Tech - De la Cruz en Loetsenko: Astana - Abrahamsen en Gregaard: Uno-X - Burgaudeeau en Latour: TotalEnergies

clock 15:37 15 uur 37. Tussenstand bergklassement:. 1. Neilson Powless - 38 2. Felix Gall - 28 3. Tobias Johannessen - 26 4. Ruben Guerreiro - 22 5. Tadej Pogacar - 19 . Tussenstand bergklassement: 1. Neilson Powless - 38 2. Felix Gall - 28 3. Tobias Johannessen - 26 4. Ruben Guerreiro - 22 5. Tadej Pogacar - 19

clock 15:36 15 uur 36. Bollenman Powless laat geen enkel puntje liggen. Bollenman Powless laat geen enkel puntje liggen

clock 15:35 Côte de Pontcharraud (cat. 4). Ook op de Côte de Pontcharraud is het puntje voor Powless. Hij heeft nu 38 punten, dat zijn er tien meer dan Gall. . 15 uur 35. hill Côte de Pontcharraud (cat. 4) Ook op de Côte de Pontcharraud is het puntje voor Powless. Hij heeft nu 38 punten, dat zijn er tien meer dan Gall.

clock 15:33 15 uur 33. Victor heeft ons in de Dauphiné echt verrast bergop. Het wordt straks iets voor echte klimmers, maar wie weet kan Campenaerts iets speciaals doen. Marc Wauters bij Carl Berteele. Victor heeft ons in de Dauphiné echt verrast bergop. Het wordt straks iets voor echte klimmers, maar wie weet kan Campenaerts iets speciaals doen. Marc Wauters bij Carl Berteele

clock 15:28 Nog 100km. Op exact 100km van het einde is de voorsprong van de 14 leiders net geen 11 minuten. Het is al een tijdje duidelijk dat de winnaar van de etappe vandaag voorin zit. . 15 uur 28. time difference Nog 100km Op exact 100km van het einde is de voorsprong van de 14 leiders net geen 11 minuten. Het is al een tijdje duidelijk dat de winnaar van de etappe vandaag voorin zit.

clock 15:23 15 uur 23. Neilson Powless pakt puntje bovenop Côte de Felletin. Neilson Powless pakt puntje bovenop Côte de Felletin

clock 15:19 Puntje erbij voor Powless. Zonder tegenstand pakt Powless de volle buit op de eerste klim van de dag. Hij loopt zo ietsje uit op eerste achtervolgers Gall en Johannessen. . 15 uur 19. hill Puntje erbij voor Powless Zonder tegenstand pakt Powless de volle buit op de eerste klim van de dag. Hij loopt zo ietsje uit op eerste achtervolgers Gall en Johannessen.

clock 15:15 15 uur 15.

clock 15:15 Côte de Felletin (cat. 4). De koplopers zijn aan de Côte de Felletin (cat. 4) begonnen. Na 2,1km ligt daar een puntje te wachten op Powless. . 15 uur 15. hill Côte de Felletin (cat. 4) De koplopers zijn aan de Côte de Felletin (cat. 4) begonnen. Na 2,1km ligt daar een puntje te wachten op Powless.

clock 15:13 15 uur 13. Victor Campenaerts zal deze etappe niet winnen, maar hij is wel een grote motor van de kopgroep. Christophe Vandegoor. Victor Campenaerts zal deze etappe niet winnen, maar hij is wel een grote motor van de kopgroep. Christophe Vandegoor

clock 15:11 9'50". Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte houden de voorsprong van de 14 leiders onder de 10 minuten. De kopgroep is bijna in de buurt van de eerste klim van de dag, de Côte de Felletin. . 15 uur 11. time difference 9'50" Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte houden de voorsprong van de 14 leiders onder de 10 minuten. De kopgroep is bijna in de buurt van de eerste klim van de dag, de Côte de Felletin.

clock 15:06 15 uur 06. Andrej Hauptman (UAE): "Het wordt een heel speciale slotklim". Andrej Hauptman (UAE): "Het wordt een heel speciale slotklim"

clock 15:03 15 uur 03. Achterin het peloton zwaait Rémi Cavagna eens naar de camera. De "régional de l'étape" zal toch balen dat hij richting zijn eigen Clermont-Ferrand niet mee is voorin. . Achterin het peloton zwaait Rémi Cavagna eens naar de camera. De "régional de l'étape" zal toch balen dat hij richting zijn eigen Clermont-Ferrand niet mee is voorin.

clock 15:01 15 uur 01. In het zog van Christophe Laporte zit een trein van Bora-Hansgrohe klaar voor kopman Jai Hindley. Overnemen van de Fransman doen de groen-zwarten voorlopig niet. . In het zog van Christophe Laporte zit een trein van Bora-Hansgrohe klaar voor kopman Jai Hindley. Overnemen van de Fransman doen de groen-zwarten voorlopig niet.

clock 14:55 Felicidades Federico. Federico Bahamontes blaast vandaag liefst 95 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uit. De winnaar van de Tour in 1959 is de oudste nog in leven zijnde Tour-winnaar. De Adelaar van Toledo won dat jaar ook op de Puy de Dôme, straks aankomstplaats. . 14 uur 55. birthday Felicidades Federico Federico Bahamontes blaast vandaag liefst 95 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uit. De winnaar van de Tour in 1959 is de oudste nog in leven zijnde Tour-winnaar. De Adelaar van Toledo won dat jaar ook op de Puy de Dôme, straks aankomstplaats.

clock 14:54 14 uur 54.

clock 14:50 9'25". Op bijna 10 minuten heeft Jumbo-Visma toch twee pionnen op kop gezet van het peloton. Wellicht niet met de intentie om de 14 terug te pakken. . 14 uur 50. time difference 9'25" Op bijna 10 minuten heeft Jumbo-Visma toch twee pionnen op kop gezet van het peloton. Wellicht niet met de intentie om de 14 terug te pakken.

clock 14:42 14 uur 42. Wie zijn de sterksten voorin? Voorin zitten stuk voor stuk goede renners, maar een veelwinnaar zit er zeker niet tussen. Matej Mohoric (twee stuks in 2019) en Aleksej Loetsenko (in 2020) zijn de enige koplopers die eerder al een Tour-rit konden winnen. Met bolletjestrui Neilson Powless en zijn landgenoot Matteo Jorgenson zijn ook twee revelaties van dit voorjaar mee. Powless werd 7e in Sanremo, 3e in Dwars door Vlaanderen en 5e in de Ronde. Jorgenson werd dan weer 4e in de E3 en 9e in de Ronde, waarna hij 2e werd in de Ronde van Romandië. Tel daar nog Gorka Izagirre en Michael Woods bij en dat moeten zowat de 6 sterkste renners voorin zijn. . Wie zijn de sterksten voorin? Voorin zitten stuk voor stuk goede renners, maar een veelwinnaar zit er zeker niet tussen. Matej Mohoric (twee stuks in 2019) en Aleksej Loetsenko (in 2020) zijn de enige koplopers die eerder al een Tour-rit konden winnen.

Met bolletjestrui Neilson Powless en zijn landgenoot Matteo Jorgenson zijn ook twee revelaties van dit voorjaar mee. Powless werd 7e in Sanremo, 3e in Dwars door Vlaanderen en 5e in de Ronde. Jorgenson werd dan weer 4e in de E3 en 9e in de Ronde, waarna hij 2e werd in de Ronde van Romandië.

Tel daar nog Gorka Izagirre en Michael Woods bij en dat moeten zowat de 6 sterkste renners voorin zijn.

clock 14:39 14 uur 39. Ik denk dat we een koers in de koers gaan krijgen. Sven Nys. Ik denk dat we een koers in de koers gaan krijgen. Sven Nys

clock 14:37 De laatste kilometer van de Puy de Dôme, zonder publiek. 14 uur 37. De laatste kilometer van de Puy de Dôme, zonder publiek.

clock 14:34 14 uur 34. Voor een goed begrip nog eens de namen van de 14 leiders op een rijtje: - Neilson Powless (EF-EasyPost) - Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - Clément Berthet (AG2R-Citroën) - Gorka Izagirre en Matteo Jorgenson (Movistar) - Michael Woods en Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) - Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) - David de la Cruz en Aleksej Loetsenko (Astana) - Jonas Abrahamsen en Jonas Gregaard (Uno-X) - Mathieu Burgaudeau en Pierre Latour (TotalEnergies) . Voor een goed begrip nog eens de namen van de 14 leiders op een rijtje: - Neilson Powless (EF-EasyPost) - Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - Clément Berthet (AG2R-Citroën) - Gorka Izagirre en Matteo Jorgenson (Movistar) - Michael Woods en Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) - Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) - David de la Cruz en Aleksej Loetsenko (Astana) - Jonas Abrahamsen en Jonas Gregaard (Uno-X) - Mathieu Burgaudeau en Pierre Latour (TotalEnergies)

clock 14:34 7'36". De 14 voorin draaien uitstekend rond op 140km van de top van de Puy de Dôme. In het peloton is voorlopig niemand van plan aan de achtervolging te beginnen. . 14 uur 34. time difference 7'36" De 14 voorin draaien uitstekend rond op 140km van de top van de Puy de Dôme. In het peloton is voorlopig niemand van plan aan de achtervolging te beginnen.

clock 14:32 Bolletjestrui Neilson Powless is mee in de kopgroep. Hij kan vandaag een goede zaak doen. 14 uur 32. Bolletjestrui Neilson Powless is mee in de kopgroep. Hij kan vandaag een goede zaak doen.

clock 14:31 Calmejane heeft verzorging nodig. De val van Calmejane is niet zonder gevolgen gebleven. Hij moet verzorgd worden bij de volgwagen van de koersdokter. . 14 uur 31. medical issue Calmejane heeft verzorging nodig De val van Calmejane is niet zonder gevolgen gebleven. Hij moet verzorgd worden bij de volgwagen van de koersdokter.

clock 14:29 Puntje erbij voor Philipsen. In het peloton neemt voorlopig niemand het initiatief. Op bijna 6 minuten pakt Philipsen het overgebleven puntje aan de tussensprint. . 14 uur 29. sprint point Puntje erbij voor Philipsen In het peloton neemt voorlopig niemand het initiatief. Op bijna 6 minuten pakt Philipsen het overgebleven puntje aan de tussensprint.

clock 14:27 14 uur 27. Calmejane raakt verwikkeld in een waslijn aan Poulidor-truitjes en is (terecht) kwaad op toeschouwer. Calmejane raakt verwikkeld in een waslijn aan Poulidor-truitjes en is (terecht) kwaad op toeschouwer

clock 14:26 Calmejane blijft in de waslijn hangen. Opschudding achterin het peloton, waar Lilian Calmejane plots tegen de grond gaat. De Fransman van Intermarché-Circus-Wanty bleef in een waslijn met Poulidor-shirts hangen van een fan langs de kant en is daar terecht heel kwaad voor. . 14 uur 26. fall Calmejane blijft in de waslijn hangen Opschudding achterin het peloton, waar Lilian Calmejane plots tegen de grond gaat. De Fransman van Intermarché-Circus-Wanty bleef in een waslijn met Poulidor-shirts hangen van een fan langs de kant en is daar terecht heel kwaad voor.

clock 14:24 Punten voor Abrahamsen. In Lac De Vassivière graait Abrahamsen de 20 punten en de poen mee voor Uno-X. Campenaerts is dan weer heel blij dat de tussensprint bereikt is, want hij kreeg het lastig met de boog in zicht op een stukje bergop. . 14 uur 24. sprint point Punten voor Abrahamsen In Lac De Vassivière graait Abrahamsen de 20 punten en de poen mee voor Uno-X. Campenaerts is dan weer heel blij dat de tussensprint bereikt is, want hij kreeg het lastig met de boog in zicht op een stukje bergop.

clock 14:17 14 uur 17. Berthet is best geplaatste. Voorin is Clément Berthet de best geplaatste in het klassement. De Fransman van AG2R-Citroën volgt op 26'56" van leider Jonas Vingegaard. Geen reden tot paniek dus voor de zwart-gele brigade van de Deen. . Berthet is best geplaatste Voorin is Clément Berthet de best geplaatste in het klassement. De Fransman van AG2R-Citroën volgt op 26'56" van leider Jonas Vingegaard. Geen reden tot paniek dus voor de zwart-gele brigade van de Deen.

clock 14:17 2'58". De voorsprong van de 14 leiders gaat richting de 3 minuten. De volgwagens schuiven langs het peloton op naar voren. . 14 uur 17. time difference 2'58" De voorsprong van de 14 leiders gaat richting de 3 minuten. De volgwagens schuiven langs het peloton op naar voren.

clock 14:14 14 uur 14. Victor Campenaerts vraagt om een drinkbus, maar vist achter het net. Victor Campenaerts vraagt om een drinkbus, maar vist achter het net

clock 14:13 14 uur 13. Victor Campenaerts wil voorin een drinkbus van de verzorger van Jumbo-Visma, maar krijgt die niet. De ex-werelduurrecordhouder schudt eens met zijn hoofd. . Victor Campenaerts wil voorin een drinkbus van de verzorger van Jumbo-Visma, maar krijgt die niet. De ex-werelduurrecordhouder schudt eens met zijn hoofd.

clock 14:13 14 uur 13. Op 5km van de tussensprint in Lac de Vassivière gaat het tempo er volledig uit achterin. De 14 zijn weg. . Op 5km van de tussensprint in Lac de Vassivière gaat het tempo er volledig uit achterin. De 14 zijn weg.

clock 14:10 1'35". Ook Skjelmose en Bettiol raken niet voorin met z'n tweeën. Het heeft er alle schijn van dat de vlucht goed en wel vertrokken is. . 14 uur 10. time difference 1'35" Ook Skjelmose en Bettiol raken niet voorin met z'n tweeën. Het heeft er alle schijn van dat de vlucht goed en wel vertrokken is.

clock 14:09 14 uur 09. Skjelmose wil naar de kopgroep rijden, maar staat er voorlopig alleen voor. Skjelmose wil naar de kopgroep rijden, maar staat er voorlopig alleen voor

clock 14:05 14 uur 05. Net op het moment dat het peloton zich neerlegt bij de situatie, gaat Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) er nog vandoor. Met Alberto Bettiol (EF-EasyPost) krijgt de Deense kampioen een blok aan zijn been mee. . Net op het moment dat het peloton zich neerlegt bij de situatie, gaat Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) er nog vandoor. Met Alberto Bettiol (EF-EasyPost) krijgt de Deense kampioen een blok aan zijn been mee.

clock 14:04 1'03". In tweede positie legt Van Aert nu al een tijdje alles lam. Het verschil wordt weer groter. . 14 uur 04. time difference 1'03" In tweede positie legt Van Aert nu al een tijdje alles lam. Het verschil wordt weer groter.

clock 14:02 14 uur 02. Arthur van Dongen (Jumbo-Visma): "Het is niet gezegd dat Vingegaard en Pogacar ook voor de ritzege zullen duelleren". Arthur van Dongen (Jumbo-Visma): "Het is niet gezegd dat Vingegaard en Pogacar ook voor de ritzege zullen duelleren"

clock 14:01 14 uur 01. Ook Julian Alaphilippe probeert het . Ook Julian Alaphilippe probeert het

clock 14:00 35". Julian Alaphilippe wil absoluut mee zijn vandaag. Op een stukje bergop steekt hij het vuur weer aan de lont. . 14 uur . time difference 35" Julian Alaphilippe wil absoluut mee zijn vandaag. Op een stukje bergop steekt hij het vuur weer aan de lont.

clock 13:59 13 uur 59. Het valt niet stil in het peloton, waar nu de mannen van Ineos oorlog maken. Achterin kost het onder meer Sam Welsford (DSM) de kop. . Het valt niet stil in het peloton, waar nu de mannen van Ineos oorlog maken. Achterin kost het onder meer Sam Welsford (DSM) de kop.

clock 13:56 13 uur 56. De 14 leiders:. Door de hectiek in het peloton hebben we er nog geen tijd voor gehad, maar hier zijn ze, de 14 voorin: - Neilson Powless (EF-EasyPost) - Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - Clément Berthet (AG2R-Citroën) - Gorka Izagirre en Matteo Jorgenson (Movistar) - Michael Woods en Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) - Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) - David de la Cruz en Aleksej Loetsenko (Astana) - Jonas Abrahamsen en Jonas Gregaard (Uno-X) - Mathieu Burgaudeau en Pierre Latour (TotalEnergies) . De 14 leiders: Door de hectiek in het peloton hebben we er nog geen tijd voor gehad, maar hier zijn ze, de 14 voorin: - Neilson Powless (EF-EasyPost) - Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - Clément Berthet (AG2R-Citroën) - Gorka Izagirre en Matteo Jorgenson (Movistar) - Michael Woods en Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) - Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) - David de la Cruz en Aleksej Loetsenko (Astana) - Jonas Abrahamsen en Jonas Gregaard (Uno-X) - Mathieu Burgaudeau en Pierre Latour (TotalEnergies)

clock 13:53 50". Het zijn de Denen Asgreen en Pedersen die het verschil met de 14 terugbrengen tot 50". Van Aert zit in derde positie, maar neemt niet meer over. . 13 uur 53. time difference 50" Het zijn de Denen Asgreen en Pedersen die het verschil met de 14 terugbrengen tot 50". Van Aert zit in derde positie, maar neemt niet meer over.

clock 13:49 13 uur 49. Het valt niet stil in het peloton. Onder impuls van de mannen van Lidl-Trek, die niemand mee hebben voorin, worden de drie tegenaanvallers bij de lurven gevat. . Het valt niet stil in het peloton. Onder impuls van de mannen van Lidl-Trek, die niemand mee hebben voorin, worden de drie tegenaanvallers bij de lurven gevat.

clock 13:49 13 uur 49. Groep met Van Aert probeert de brug te maken naar kopgroep. Groep met Van Aert probeert de brug te maken naar kopgroep

clock 13:48 13 uur 48. Van Aert probeert nog. Dan toch nog koers in het peloton. Een groep met Asgreen, Van der Poel en Van Aert zet toch nog een actie op. Ze volgen op 1'10" van de 14 leiders. . Van Aert probeert nog Dan toch nog koers in het peloton. Een groep met Asgreen, Van der Poel en Van Aert zet toch nog een actie op. Ze volgen op 1'10" van de 14 leiders.

clock 13:47 Fietswissel Poels. Achteraan kruipt Wout Poels op een nieuw tuig. Gelukkig voor de Nederlander ligt het tempo in het peloton niet al te hoog meer. . 13 uur 47. mechanical breakdown Fietswissel Poels Achteraan kruipt Wout Poels op een nieuw tuig. Gelukkig voor de Nederlander ligt het tempo in het peloton niet al te hoog meer.

clock 13:47 13 uur 47. Drie tegenaanvallers leggen zich niet neer bij de situatie: Geschke, Petit en Johannessen. Ze volgen op een halve minuut. . Drie tegenaanvallers leggen zich niet neer bij de situatie: Geschke, Petit en Johannessen. Ze volgen op een halve minuut.

clock 13:47 13 uur 47. Victor Campenaerts wacht geen seconde en krijgt mooie groep mee. Victor Campenaerts wacht geen seconde en krijgt mooie groep mee

clock 13:46 13 uur 46. Ik had gedacht dat er meer actie zou zijn om in de vlucht te geraken. Sven Nys. Ik had gedacht dat er meer actie zou zijn om in de vlucht te geraken. Sven Nys

clock 13:46 13 uur 46. Veel mooi volk. In de groep met Campenaerts zit heel wat mooi volk met onder meer bolletjestrui Neilson Powless, Matej Mohoric, Matteo Jorgenson, Michael Woods, Aleksej Loetsenko en David de la Cruz. . Veel mooi volk In de groep met Campenaerts zit heel wat mooi volk met onder meer bolletjestrui Neilson Powless, Matej Mohoric, Matteo Jorgenson, Michael Woods, Aleksej Loetsenko en David de la Cruz.

clock 13:43 13 uur 43. Een dozijn renners raakt meteen weg, in het peloton gaat het blok erop. . Een dozijn renners raakt meteen weg, in het peloton gaat het blok erop.

clock 13:42 13 uur 42. Het peloton is meteen klaarwakker. Renaat Schotte. Het peloton is meteen klaarwakker. Renaat Schotte

clock 13:42 13 uur 42. De eerste aanvaller van de dag is Victor Campenaerts. Hij was dat al eerder in deze Tour, maar raakte uiteindelijk nooit in de vlucht van de dag. . De eerste aanvaller van de dag is Victor Campenaerts. Hij was dat al eerder in deze Tour, maar raakte uiteindelijk nooit in de vlucht van de dag.

clock 13:41 13 uur 41 match begonnen start time En avant! Tour-baas Christian Prudhomme heeft met zijn vlag gezwaaid. De 9e rit van de Ronde van Frankrijk is nu ook echt begonnen. Krijgen we over dik 5 uur een nieuwe tweestrijd tussen Vingegaard en Pogacar op de Puy de Dôme?

clock 13:34 13 uur 34. De officieuze start van de negende rit is gegeven. Nog een kleine 4km en de overgebleven 169 renners beginnen er echt aan. . De officieuze start van de negende rit is gegeven. Nog een kleine 4km en de overgebleven 169 renners beginnen er echt aan.

clock 13:33 13 uur 33. Tour-peloton trekt over mythische Puy de Dôme, krijgen we titanenduel tussen Pogacar en Vingegaard? Tour-peloton trekt over mythische Puy de Dôme, krijgen we titanenduel tussen Pogacar en Vingegaard?

clock 13:30 13 uur 30. Ik zie Pogacar en Vingegaard zeker strijden op de Puy de Dôme. Maar het is maar de vraag of dat ook voor de rit zal zijn. Arthur van Dongen (Jumbo-Visma). Ik zie Pogacar en Vingegaard zeker strijden op de Puy de Dôme. Maar het is maar de vraag of dat ook voor de rit zal zijn. Arthur van Dongen (Jumbo-Visma)

clock 13:29 13 uur 29. Ook UAE en Jumbo-Visma zijn voorgesteld aan het publiek, nog een paar minuten en de 9e Tour-rit kan beginnen. . Ook UAE en Jumbo-Visma zijn voorgesteld aan het publiek, nog een paar minuten en de 9e Tour-rit kan beginnen.

clock 13:25 13 uur 25.

clock 13:22 13 uur 22. Emotionele Van der Poel. Speciaal moment voor Mathieu van der Poel. Hij wordt in Saint-Léonard-de-Noblat op het podium geroepen en krijgt een mooie foto van zijn grootvader Raymond Poulidor overhandigd. De Nederlander heeft het zichtbaar moeilijk tijdens het indrukwekkende eerbetoon. . Emotionele Van der Poel Speciaal moment voor Mathieu van der Poel. Hij wordt in Saint-Léonard-de-Noblat op het podium geroepen en krijgt een mooie foto van zijn grootvader Raymond Poulidor overhandigd. De Nederlander heeft het zichtbaar moeilijk tijdens het indrukwekkende eerbetoon.

clock 13:21 13 uur 21. Ik weet niet of ik alles vandaag van mij af zal kunnen zetten. We zien wel hoe ik de dag doorkom. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Ik weet niet of ik alles vandaag van mij af zal kunnen zetten. We zien wel hoe ik de dag doorkom. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:20 13 uur 20. Het is heel speciaal en emotioneel. Het is van de begrafenis van mijn opa geleden dat ik hier ben geweest. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Het is heel speciaal en emotioneel. Het is van de begrafenis van mijn opa geleden dat ik hier ben geweest. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:14 13 uur 14. De mannen van EF-EasyPost verschijnen op het startpodium, met bolletjestrui Neilson Powless. De Amerikaan heeft in het bergklassement 8 punten voorsprong op Felix Gall en 10 op Tobias Johannessen. Onderweg liggen vandaag 4 punten te wachten, bovenop Puy de Dôme 20 stuks. . De mannen van EF-EasyPost verschijnen op het startpodium, met bolletjestrui Neilson Powless. De Amerikaan heeft in het bergklassement 8 punten voorsprong op Felix Gall en 10 op Tobias Johannessen.

Onderweg liggen vandaag 4 punten te wachten, bovenop Puy de Dôme 20 stuks.

clock 13:09 13 uur 09. Simon Yates verloor tijd. De vlakke etappe van gisteren heeft voor Simon Yates nare gevolgen gehad. De kopman van Jayco-AlUla kwam in het slot van de rit ten val en kwam nooit meer aansluiten. Het verdict voor de Brit: 47 seconden en een tuimeling van de vierde naar de zesde plaats. . Simon Yates verloor tijd De vlakke etappe van gisteren heeft voor Simon Yates nare gevolgen gehad. De kopman van Jayco-AlUla kwam in het slot van de rit ten val en kwam nooit meer aansluiten. Het verdict voor de Brit: 47 seconden en een tuimeling van de vierde naar de zesde plaats.

clock 13:08 13 uur 08. Ik heb wel wat pijn na mijn val van gisteren. Het wordt vandaag afwachten hoe het gaat. Simon Yates (Jayco-AlUla). Ik heb wel wat pijn na mijn val van gisteren. Het wordt vandaag afwachten hoe het gaat. Simon Yates (Jayco-AlUla)

clock 13:04 13 uur 04. Saint-Léonard-de-Noblat. In startplaats Saint-Léonard-de-Noblat worden de teams één voor één aan de wielerfans voorgesteld. Eén keer eerder was de geboorteplaats van Raymond Poulidor gaststad voor de Tour: in 2004 vertrok er een vlakke rit richting Guéret, toen gewonnen door Robbie McEwen. . Saint-Léonard-de-Noblat In startplaats Saint-Léonard-de-Noblat worden de teams één voor één aan de wielerfans voorgesteld. Eén keer eerder was de geboorteplaats van Raymond Poulidor gaststad voor de Tour: in 2004 vertrok er een vlakke rit richting Guéret, toen gewonnen door Robbie McEwen.

clock 12:53 Dylan Teuns is heel ambitieus vandaag. 12 uur 53. Dylan Teuns is heel ambitieus vandaag.

clock 12:52 12 uur 52. De aanloop is niet heel lastig. Gemakkelijk te controleren door UAE of Jumbo-Visma. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech). De aanloop is niet heel lastig. Gemakkelijk te controleren door UAE of Jumbo-Visma. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech)

clock 12:50 12 uur 50. Dylan Teuns: "Puy de Dôme moet me liggen". Dylan Teuns: "Puy de Dôme moet me liggen"

clock 12:48 Simmons houdt het voor bekeken. Voor Quinn Simmons (22) zit de Tour er vroeger dan gehoopt op. De Amerikaanse kampioen van Lidl-Trek kwam in de vijfde rit hard ten val en moet noodgedwongen de strijd staken vlak voor de rustdag. Hij is de 7e opgever in deze Tour. . 12 uur 48. give up Simmons houdt het voor bekeken Voor Quinn Simmons (22) zit de Tour er vroeger dan gehoopt op. De Amerikaanse kampioen van Lidl-Trek kwam in de vijfde rit hard ten val en moet noodgedwongen de strijd staken vlak voor de rustdag.

Hij is de 7e opgever in deze Tour.

clock 12:47 12 uur 47.

clock 12:35 Philipsen in de aanval? Veel punten vallen voor de sprinters vandaag niet te rapen aan de finish. Na 30km ligt in Lac de Vassivière wel de tussensprint op hen te wachten. Zien we Jasper Philipsen en co. vroeg in de etappe in de aanval? In tegenstelling tot alle andere klassementen is de "strijd" voor het groen niet heel spannend meer. Na amper één week Tour heeft Philipsen (258 punten) een comfortabele voorsprong op eerste achtervolgers Coquard (149), Pedersen (143) en Van Aert (112). . 12 uur 35. sprint point Philipsen in de aanval? Veel punten vallen voor de sprinters vandaag niet te rapen aan de finish. Na 30km ligt in Lac de Vassivière wel de tussensprint op hen te wachten. Zien we Jasper Philipsen en co. vroeg in de etappe in de aanval?

In tegenstelling tot alle andere klassementen is de "strijd" voor het groen niet heel spannend meer. Na amper één week Tour heeft Philipsen (258 punten) een comfortabele voorsprong op eerste achtervolgers Coquard (149), Pedersen (143) en Van Aert (112).

clock 12:26 12 uur 26.

clock 12:18 12 uur 18. Pogacar verkende slotklim niet. In tegenstelling tot zijn grote concurrent Jonas Vingegaard verkende Tadej Pogacar de slotklim van straks niet. De Sloveen kreeg van ploegmaat Rafal Majka wel een uitgebreide videobriefing vlak voor de Tour. . Pogacar verkende slotklim niet In tegenstelling tot zijn grote concurrent Jonas Vingegaard verkende Tadej Pogacar de slotklim van straks niet. De Sloveen kreeg van ploegmaat Rafal Majka wel een uitgebreide videobriefing vlak voor de Tour.

clock 12:16 12 uur 16. De boel gaat ontploffen op Puy de Dôme. Tadej Pogacar (UAE) verwacht/belooft spektakel. De boel gaat ontploffen op Puy de Dôme. Tadej Pogacar (UAE) verwacht/belooft spektakel

clock 12:15 12 uur 15. 4x klimmen vandaag. De rit van vandaag draait uiteraard volledig rond de mythische slotklim. Tour-organisatie ASO heeft voor een relatief eenvoudige aanloop gekozen richting Puy de Dôme, met drie korte klimmetjes onderweg. - Côte de Felletin (cat. 4): 2,3km aan 4,8% - Côte de Pontcharraud (cat. 4): 2km aan 4,5% - Côte de Pontaumur (cat. 3): 3,9km aan 4,9% . 4x klimmen vandaag De rit van vandaag draait uiteraard volledig rond de mythische slotklim. Tour-organisatie ASO heeft voor een relatief eenvoudige aanloop gekozen richting Puy de Dôme, met drie korte klimmetjes onderweg. - Côte de Felletin (cat. 4): 2,3km aan 4,8% - Côte de Pontcharraud (cat. 4): 2km aan 4,5% - Côte de Pontaumur (cat. 3): 3,9km aan 4,9%

clock 11:55 11 uur 55. Lokale held Cavagna: "Grote mannen gaan voor winst gaan". Iemand die zich vandaag sowieso zal willen onderscheiden is Rémi Cavagna. De Fransman van Soudal-Quick Step is de "régional de l'étape" en kent de Puy de Dôme misschien wel het beste van het hele pak. Cavagna verwacht veel strijd bergop. "Het is leuk dat de Tour hier eindelijk eens komt. Het is een kinderdroom die uitkomt eigenlijk. Ik denk niet aan etappewinst, volgens mij gaan de grote mannen deze mythische rit willen winnen." . Lokale held Cavagna: "Grote mannen gaan voor winst gaan" Iemand die zich vandaag sowieso zal willen onderscheiden is Rémi Cavagna. De Fransman van Soudal-Quick Step is de "régional de l'étape" en kent de Puy de Dôme misschien wel het beste van het hele pak.

Cavagna verwacht veel strijd bergop. "Het is leuk dat de Tour hier eindelijk eens komt. Het is een kinderdroom die uitkomt eigenlijk. Ik denk niet aan etappewinst, volgens mij gaan de grote mannen deze mythische rit willen winnen."

clock 11:47 11 uur 47. Een dag voor de rustdag gaan er volgens mij nog heel veel renners eens alles willen uithalen. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Een dag voor de rustdag gaan er volgens mij nog heel veel renners eens alles willen uithalen. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 11:46 11 uur 46. Van Gils: "Normaal moet de Puy de Dôme me goed liggen". Van Gils: "Normaal moet de Puy de Dôme me goed liggen"