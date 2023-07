Kijk vanaf 13.30 u. naar de 9e Tourrit met aankomst (na 18 u.) op de Puy de Dôme

clock 11:41 11 uur 41.

Tour de France Home sweet Dôme: na 35 jaar mag de Tour eindelijk weer uitbarsten op de Puy de Dôme

Johnny Weltz de laatste in 1988, Lucien Van Impe in 1975. 13 keer was de top van de Puy de Dôme de finish van een Tour-rit. De laatste keer was in 1988, toen de Deen Johnny Weltz won. Eén Belg stak er ooit de handen in de lucht: Lucien Van Impe in 1975, het jaar waarin Eddy Merckx een vuistslag in zijn lever kreeg op de flanken van de berg. De hinder die hij daarvan ondervond, kostte hem naar eigen zeggen een zesde Tour-zege.



Eén Belg stak er ooit de handen in de lucht: Lucien Van Impe in 1975, het jaar waarin Eddy Merckx een vuistslag in zijn lever kreeg op de flanken van de berg. De hinder die hij daarvan ondervond, kostte hem naar eigen zeggen een zesde Tour-zege.

Vulkaan naast Clermont-Ferrand. De Puy de Dôme is een berg, eigenlijk een vulkaan, in het Centraal Massief. Hij ligt naast de stad Clermont-Ferrand. De berg buiten categorie, de enige in het Centraal Massief, is afgesloten voor fietsers: je mag er dus als wielertoerist niet op. Eén keer per jaar in juni is er een uitzondering voor 300 fietsers. De cijfers: 7,7% gemiddeld stijgen over 13,3 km. Maar op de laatste 4,5 km moet er nog bijna 500 meter hoogteverschil overwonnen worden, goed voor gemiddeld 11%. Nog opmerkelijk: dit is geen bochtenberg, maar een waarbij de weg naar de top om de berg heen draait.



De cijfers: 7,7% gemiddeld stijgen over 13,3 km. Maar op de laatste 4,5 km moet er nog bijna 500 meter hoogteverschil overwonnen worden, goed voor gemiddeld 11%.



Nog opmerkelijk: dit is geen bochtenberg, maar een waarbij de weg naar de top om de berg heen draait.



Ik heb de klim enkele dagen voor de Dauphiné kunnen verkennen. Het is erg steil op het einde. Hier valt de beslissing niet voor de Tour, maar het zal wel een grote invloed hebben op het klassement. gele trui Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).