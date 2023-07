Kijk vanaf 13.30 u naar de 9e rit met aankomst (na 18 u) op de Puy de Dôme

clock 14:45

14 uur 45. Puy de Dôme. Nog één keer knallen met de kuiten en daarna mag het peloton een dagje rusten in Clermont-Ferrand. De 9e etappe in de Tour de France finisht op de Puy de Dôme, de vulkaan in de Auvergne. Na een lange aanloop met enkele "Ardennen-hellingen" volgt er een toetje om u tegen te zeggen. De slotklim heeft een gemiddeld percentage van 7,7 procent over 13,3 kilometer, maar het zwaartepunt bereiken we pas op 5 kilometer van de finish. Krijgen we een nieuwe bokskamp tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? .