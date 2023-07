LIVESTREAM: Van Aert, Philipsen en Girmay hebben hun pijlen gezet op lastige aankomst in Limoges

clock 14:35 4'20". Door het speelkwartiertje in het peloton is de voorsprong van het trio vluchters geslonken tot een kleine 4 en een halve minuut. Nog eens de namen: Tim Declercq (Soudal-Quick Step) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Anthony Turgis (TotalEnergies) . 14 uur 35. time difference 4'20" Door het speelkwartiertje in het peloton is de voorsprong van het trio vluchters geslonken tot een kleine 4 en een halve minuut. Nog eens de namen: Tim Declercq (Soudal-Quick Step) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Anthony Turgis (TotalEnergies)

14:32 Na dat intermezzo blijft Jumbo-Visma nu wel de kop trekken in het peloton. Van Aert, Philipsen en Girmay lijken de grootste geïnteresseerden in de aankomst in Limoges.

14:29 De scheve situatie is al bij al makkelijk rechtgezet door Jumbo-Visma. Met nog 114 kilometer te gaan was het een erg moeilijke onderneming van Alpecin-Deceuninck, maar de etappe is zo wel wat meer geanimeerd.

14:28 Lekke band Van Poppel. Danny van Poppel wordt gedepanneerd met een leegloper, hij was aanvankelijk wel mee met het groepje dat voorop blijft na de tussensprint.

14:27 Philipsen wint tussensprint in het peloton, groepje met o.a. MVDP en Girmay komt tot stand.

14:26 Alpecin-Deceuninck rijdt door na de tussensprint. Jumbo-Visma moet de kloof dichten, want bij Alpecin-Deceuninck hebben ze wel zin om door te rijden met het groepje dat na de tussensprint los is gekomen.

14:25 Jasper Philipsen lijkt er met de 13 punten vandoor te gaan, zijn mede-Limburger Jordi Meeus pakt er 11.

14:20 Tocane-Saint-Apre. Delaplace en Turgis sprinten om de 20 punten en de centen, het is die eerste die het haalt. Turgis pakt 17 punten, Declercq 15. In het peloton bikkelen ze over 5 minuten om de 13 overgebleven punten.

14:12 5 minuten. De voorsprong van Declercq, Delaplace en Turgis schommelt rond de 5 minuten. Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty hebben elk een pion op kop van het peloton gezet. We zitten op 128 kilometer van het einde, over een zevental kilometer is het tijd voor de tussensprint in Tocane-Saint-Apre.

14:10 Een stevige bluts in de auto van Jumbo-Visma.

14:07 Centraal Massief. Met aankomstplaats van vandaag Limoges komen we op een steenworp van het Centraal Massief, de 2e van 5 bergketens die het peloton aandoet in deze Tour. Met daarna ook nog de Alpen en de Jura in Centraal-Frankrijk speelt week 2 en ook het grootste deel van week 3 zich af in het midden van het land. "De Ronde van Zuid- en Midden-Frankrijk" maakt vanaf nu dus vooral het 2e deel van die naam waar. Nog nooit deed de Tour zo weinig verschillende regio's aan in zijn geschiedenis, van Groot-Frankrijk is geen sprake dit jaar.

14:02 Gisteren zorgde Philipsen al voor een krasje en een deukje op de volgwagen van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck en nu rijdt ook de wagen van Jumbo-Visma rond met een stevig ingedeukte kofferbak. Wat is er hier gebeurd?

13:51 De route van vandaag gaat in noordoostelijke richting, want vanaf morgen snijden we het Centraal Massief aan. Meer bepaald de langverwachte beklimming van de Puy de Dôme staat zondag op het programma. Er resten nog een goede 70 vlakke kilometers in de rit van vandaag, waarna de laatste 70 kilometer wat meer glooiingen vertonen.

13:50 De drie koplopers van vandaag met o.a. Tim Declercq.

13:47 Live beelden. Vanaf nu hoeft u geen seconde meer te missen van rit 8 in deze Tour. Op VRT 1 en via de livestream op deze pagina kan u kijken en luisteren naar Renaat Schotte en José De Cauwer.

13:45 50,5 km/u. Het gemiddelde in het eerste wedstrijduur ligt torenhoog met ruim 50,5 km/u. We zullen snel binnen zijn in Limoges aan dit tempo.

13:38 Pidcock? Achter de werker van Girmay zien we prominent een treintje van bijna de voltallige ploeg van Ineos rijden. Is het om wel heel erg uit de luwte te blijven of dragen zij ook hun steentje bij? De aankomst van vandaag is wel iets voor een goede Tom Pidcock.

13:36 Wie is de beste op lastige aankomst in Limoges?

13:32 Intermarché-Circus-Wanty heeft 2 mannetjes op kop van het peloton geposteerd. Zij probeerden met onder meer Rui Costa mee te schuiven in de ontsnapping, maar veranderen het geweer nu van schouder en trekken de kaart Biniam Girmay.

13:30 Een niet al te zware openingsfase dus, waarin de kleine vlucht relatief snel vertrokken is. Het is alleszins niet de voorspelde grote oorlog geworden van misschien wel meer dan een uur lang. Een zegen voor de gevallen renners zoals Torstein Traeen (Uno-X), die eerder vandaag voor de 2e keer tegen de grond ging in deze Tour, en Axel Zingle (Cofidis) die het moeilijk had met het hoge tempo in de beginfase.

13:23 Een trio, weliswaar met een tempobeul als Tim Declercq, dat moet wel te controleren zijn in het peloton. Daar zal het werk vooral aan Alpecin-Deceuninck gelaten worden.

13:20 1 minuut. De vlucht van de dag is vertrokken, het is tijd voor een plaspauze in het peloton.

13:19 RETRO: Greg Van Avermaet pakt ritzege en gele trui in 2016 na vertrek in Limoges.

13:13 Het blijft status quo voor Declercq, Turgis en Delaplace. In het peloton staan ze breed over de weg, al zijn er zeker nog geïnteresseerden die de sprong willen maken. In een ruk de 15 seconden dichtknallen op een tempobeul als Declercq is alleen geen makkelijk gegeven.

13:10 Christophe Vandegoor en Sven Nys laten hun licht schijnen over rit 8.

13:08 Anthony Delaplace en Turgis zijn mee met Declercq. Zij hebben een voorgift van een kleine 10 seconden op de grote groep.

13:07 Tim Declercq lijkt nu een interessante aanval op poten te zetten met een drietal, in het peloton kan niemand de sprong maken voor het moment.

13:05 Val Traeen. Voor de 2e keer in deze Tour gaat Torstein Traeen (Uno-X) in zijn eentje tegen het asfalt. De Noor rijdt al rond met een barstje in de elleboog, maar kan zijn weg toch vervolgen.

13:03 Nog maar eens Pedersen. Het is duidelijk: Mads Pedersen wil in Limoges niet sprinten vanuit het peloton. Al koersen ze wel een beetje op zijn wiel als ex-wereldkampioen en een van de mannen om in de gaten te houden vandaag.

12:59 Achteraan het peloton, in de nochtans malse openingsfase van deze rit, ligt het tempo toch te hoog voor Axel Zingle (Cofidis). Dat kan wel eens problematisch worden.

12:58 Nu zelf een cartouche van Alaphilippe, maar zijn aanval is iets te getelefoneerd. Na een goeie 10 kilometer koers is er nog niets definitiefs gebeurd.

12:56 Alaphlilippe zit ook alert op de eerste rijen te koersen. Voor Jakobsen lijkt de finale van vandaag inderdaad te lastig, bij Soudal-Quick Step zullen ze vandaag voor de aanval kiezen.

12:53 Bekijk hier de pittige aankomst in Limoges.

12:52 Boasson Hagen is gegrepen, alles is te herdoen. Wie spreekt zijn neus voor het goede moment wel aan?

12:50 Boasson Hagen. De Noor raakt wel weg en het peloton gaat even breed over de baan. Een eenzame vluchter, dat lijkt niet te gaan gebeuren. Met wat vertraging komt er nog wat beweging op gang in het peloton.

12:49 Mads Pedersen trekt nu de kaart van de aanval maar krijgt een hele sliert renners mee aan zijn wiel. Zo zal het niet lukken natuurlijk.

12:48 Christoph Roodhooft: "We kwamen met ambitie, maar dit is toch onverhoopt succes".

12:48 We zien veel schermutselingen in de beginfase, maar tot afscheiding leidt het nog niet echt. Wie kiest het goede moment?

12:44 En avant! Kasper Asgreen is wel de eerste aanvaller van de dag, Stefan Küng gaat in de reactie.

12:43 Van der Poel en Van Aert rijden in de staart van het peloton rond kilometerpaal 0. Bij de eerste aanvalspoging zullen zij dus zeker niet mee zijn.

12:42 Jasper Philipsen: "We moeten gefocust blijven".

12:40 Mathieu van der Poel: "Als Jasper zich goed voelt, kan hij op mij rekenen".

12:39 Als het een sprint wordt, dan doe ik mijn ding voor Jasper. Groen is belangrijker dan dat ik zelf voor een prijsje probeer te sprinten. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

12:37 Wout van Aert: "Het gaat een sprint zijn voor mannen die nog iets over hebben".

12:35 Libourne. Libourne kreeg 2 jaar geleden het Tourcircus nog 2 dagen op bezoek. Matej Mohoric won er rit 19 vanuit de ontsnapping, Wout van Aert begon er daags nadien aan zijn triomftocht in de tijdrit. Brengt startplaats Libourne opnieuw geluk voor Van Aert met een finale die hem wel moet liggen?

12:32 Met 172 vertrekt het peloton vanuit Libourne voor een tocht van 200 kilometer naar Limoges. Na een week Tour zijn we dus nog steeds 'amper' 4 renners kwijt gespeeld.

12:27 Phil Bauhaus: "De kans is groot dat er een kopgroep voorop blijft vandaag".

12:24 Biniam Girmay: "Het ligt mij beter, maar alles blijft mogelijk".

12:13 Mads Pedersen: "Ik ben nog niet helemaal op de afspraak geweest, maar ik heb vertrouwen".

12:09 Starten over 20 minuten. Rond de klok van 12.30 uur trekt het peloton zich op gang in Libourne, een stad van een goede 20.000 inwoners aan de Dordogne. Al wacht er nog wel een neutralisatie van een kwartiertje tot de echte start.

11:59 Een rit voor mij? Als ik naar het profiel kijk, dan ga ik akkoord. Deze finish ligt me, maar het wordt niet makkelijk. Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty).

11:54 Voorlopig misschien wel een van de meest tegenvallende namen in de sprints is Mads Pedersen (Lidl-Trek). De Deense ex-wereldkampioen kwam nog niet echt in het stuk voor in de finale. "Ik mis wat snelheid, maar dit is de Tour

clock 11:47 11 uur 47. Live beelden vanaf 13.45 uur. Veel hoeft u niet te missen van deze rit op beeld. Vanaf het tweede wedstrijduur, om 13.45 uur, zitten Renaat Schotte en José De Cauwer klaar om u op VRT 1 door deze 8e rit te begeleiden. . Live beelden vanaf 13.45 uur Veel hoeft u niet te missen van deze rit op beeld. Vanaf het tweede wedstrijduur, om 13.45 uur, zitten Renaat Schotte en José De Cauwer klaar om u op VRT 1 door deze 8e rit te begeleiden.

clock 11:36 11 uur 36. Régional de l'etape. Na de 7 Basken in dit peloton moesten we het enkele dagen zonder een régional de l’étape te stellen. Maar met de snelle noordwaartse sprongen van gisteren en vandaag komen we in nieuwe regionen terecht. En zo ook die van Quentin Pacher, die geboren is in de startplaats van vandaag Libourne. Kan hij zich tonen in een voorlopig wat fletse Tour voor Groupama-FDJ? . Régional de l'etape Na de 7 Basken in dit peloton moesten we het enkele dagen zonder een régional de l’étape te stellen. Maar met de snelle noordwaartse sprongen van gisteren en vandaag komen we in nieuwe regionen terecht. En zo ook die van Quentin Pacher, die geboren is in de startplaats van vandaag Libourne. Kan hij zich tonen in een voorlopig wat fletse Tour voor Groupama-FDJ?

clock 11:31 11 uur 31. Of wordt het toch een kans voor de sterke sprinters of de mannen met een punch in de benen? De aanloop van 120 kilometer is nog relatief vlak, maar in de laatste 2 wedstrijduren rijdt het peloton over voortdurend glooiende wegen. Zo komen we toch aan 2.000 hoogtemeters. Niet dat daar de allerzwaarste of allersteilste kost bij zit, maar toch. Ook de laatste kilometer loopt nog pittig omhoog. . Of wordt het toch een kans voor de sterke sprinters of de mannen met een punch in de benen? De aanloop van 120 kilometer is nog relatief vlak, maar in de laatste 2 wedstrijduren rijdt het peloton over voortdurend glooiende wegen. Zo komen we toch aan 2.000 hoogtemeters. Niet dat daar de allerzwaarste of allersteilste kost bij zit, maar toch. Ook de laatste kilometer loopt nog pittig omhoog.

clock 11:25 11 uur 25. Nog eens een kans voor de aanvallers? Wie gaat het controleren in het peloton? Er zal toch vooral naar de mannen van Alpecin-Deceuninck gekeken worden, maar zij hebben hun dosis champagne deze Tour al gehad natuurlijk. In 1995 won Lance Armstrong vanuit de ontsnapping, een mogelijk scenario dat zich ook vandaag kan uittekenen op de golvende wegen naar Limoges. Misschien met Mathieu van der Poel zelf in de aanval? . Nog eens een kans voor de aanvallers? Wie gaat het controleren in het peloton? Er zal toch vooral naar de mannen van Alpecin-Deceuninck gekeken worden, maar zij hebben hun dosis champagne deze Tour al gehad natuurlijk. In 1995 won Lance Armstrong vanuit de ontsnapping, een mogelijk scenario dat zich ook vandaag kan uittekenen op de golvende wegen naar Limoges. Misschien met Mathieu van der Poel zelf in de aanval?

clock 11:18 11 uur 18. RETRO: Jonge Lance Armstrong pakt 2e ritzege in de Tour van 1995 in Limoges en eert overleden ploegmaat Casartelli. RETRO: Jonge Lance Armstrong pakt 2e ritzege in de Tour van 1995 in Limoges en eert overleden ploegmaat Casartelli

clock 11:08 11 uur 08. Met een afstand van 200 kilometer is deze 8e rit de op een na langste rit van deze Tour, enkel dag 2 in het Baskenland was langgerekter met 208 kilometer. Afstanden die tot een tiental jaar geleden verwaarloosbaar waren met regelmatig Tourritten van richting 250 kilometer. Nu kadert het allemaal in een trend van kortere, maar krachtigere ritten. . Met een afstand van 200 kilometer is deze 8e rit de op een na langste rit van deze Tour, enkel dag 2 in het Baskenland was langgerekter met 208 kilometer. Afstanden die tot een tiental jaar geleden verwaarloosbaar waren met regelmatig Tourritten van richting 250 kilometer. Nu kadert het allemaal in een trend van kortere, maar krachtigere ritten.

clock 10:06 10 uur 06. Alpecin-Deceuninck. De bal lijkt vooral in het kamp van Alpecin-Deceuninck te liggen. Met deze wonderbenen moet Jasper Philipsen in staat zijn om 4 op 4 te scoren, maar Mathieu van der Poel zit natuurlijk al dagen in de wachtkamer. De Nederlander heeft zich tot dusver zonder problemen weggecijferd, maar deze 8e etappe is een van de beste kansen op eigen succes. Van der Poel koerst in de regio waar zijn grootvader Raymond Poulidor woonde. Morgen start de rit zelfs in de woonplaats van de overleden wielerlegende. Hij kent dit terrein dus van in zijn jeugdjaren en zal extra gemotiveerd zijn. Mocht Van der Poel vrijheid krijgen, zet hij zijn turbo dan al aan op de knikjes? En wie schuift er dan mee? . Alpecin-Deceuninck De bal lijkt vooral in het kamp van Alpecin-Deceuninck te liggen. Met deze wonderbenen moet Jasper Philipsen in staat zijn om 4 op 4 te scoren, maar Mathieu van der Poel zit natuurlijk al dagen in de wachtkamer. De Nederlander heeft zich tot dusver zonder problemen weggecijferd, maar deze 8e etappe is een van de beste kansen op eigen succes. Van der Poel koerst in de regio waar zijn grootvader Raymond Poulidor woonde. Morgen start de rit zelfs in de woonplaats van de overleden wielerlegende. Hij kent dit terrein dus van in zijn jeugdjaren en zal extra gemotiveerd zijn. Mocht Van der Poel vrijheid krijgen, zet hij zijn turbo dan al aan op de knikjes? En wie schuift er dan mee?

clock 10:05 10 uur 05. De laatste winnaar in Limoges? Marcel Kittel was in 2016 een vingernagel sneller dan Bryan Coquard. De laatste winnaar in Limoges? Marcel Kittel was in 2016 een vingernagel sneller dan Bryan Coquard

clock 08:30 08 uur 30. Parcoursbouwer Gouvenou: "Winnaar genre Mathieu van der Poel". Sprinten kan vandaag, maar de heuvelachtige finale geeft ook vrijbuiters alle kansen. "De finale in de Limousin gaat meer op en af dan die van gisteren met aankomst in Bordeaux. Voor de sprinters wordt het een beetje complexer, vooral omdat de laatste 600 meter oploopt aan 4 à 5 procent", schetst parcoursbouwer Thierry Gouvenou. Na drie keer Philipsen denkt Gouvenou aan een andere machtige winnaar, "genre Mathieu van der Poel". . Parcoursbouwer Gouvenou: "Winnaar genre Mathieu van der Poel" Sprinten kan vandaag, maar de heuvelachtige finale geeft ook vrijbuiters alle kansen. "De finale in de Limousin gaat meer op en af dan die van gisteren met aankomst in Bordeaux. Voor de sprinters wordt het een beetje complexer, vooral omdat de laatste 600 meter oploopt aan 4 à 5 procent", schetst parcoursbouwer Thierry Gouvenou.



clock 06:56 06 uur 56. Klimwerk. 3 gecategoriseerde beklimmingen op het menu vandaag. Vooral de Côte de Masmont (1,3 km aan 5,5%) en de Côte de Condat-sur-Vienne (1,2 km aan 5,4%), allebei in de laatste 16 kilometer, kunnen bepalend zijn. Ook de slotkilometer loopt lichtjes omhoog. . Klimwerk 3 gecategoriseerde beklimmingen op het menu vandaag.

Vooral de Côte de Masmont (1,3 km aan 5,5%) en de Côte de Condat-sur-Vienne (1,2 km aan 5,4%), allebei in de laatste 16 kilometer, kunnen bepalend zijn.

Ook de slotkilometer loopt lichtjes omhoog.