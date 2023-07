LIVESTREAM: Latour en Peters vergezellen eenzame leider Guglielmi in ongelijke strijd tegen peloton

clock 15:59 15 uur 59. Met z'n tweeën maken Latour en Peters de hattrick in de grote rondes compleet. In 2016 won die eerste een rit in de Vuelta, terwijl Peters raak schoot in de Giro van 2019 en de Tour van 2020. Zij hebben hun strepen dus al wel verdiend, het peloton wil het trio niet al te veel speelruimte geven. . Met z'n tweeën maken Latour en Peters de hattrick in de grote rondes compleet. In 2016 won die eerste een rit in de Vuelta, terwijl Peters raak schoot in de Giro van 2019 en de Tour van 2020. Zij hebben hun strepen dus al wel verdiend, het peloton wil het trio niet al te veel speelruimte geven.

Er zijn 2 namen bijgekomen vooraan en niet van de minste. José De Cauwer.

Simon Guglielmi. De 3 koplopers verdienen hun plekje in de spotlights nog met een zeventigtal kilometer tot Bordeaux. Vooral Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) verdient een schouderklopje voor zijn inspanning. Op zijn verjaardag trok Guglielmi op dag 1 van deze Tour ook al ten aanval in Bilbao. Het is overigens zijn eerste Tour, na eerder al 2 Giro's en een Vuelta. Sinds vorig jaar rijdt de 26-jarige Fransman voor Arkéa-Samsic, in 2020 begon hij zijn profcarrière bij Groupama-FDJ.

We hebben 3 Fransen in de kop van de koers. Peters en Latour komen bij Guglielmi, al volgt het peloton een half minuutje daarna al.

Zowaar een aanval in het peloton! Net als 3 dagen geleden in de wandeletappe tussen Dax en Nogaro rijden er 2 gezanten weg uit het peloton na de tussensprint. Nans Peters (AG2R-Citroën) en Pierre Latour (TotalEnergies) gaan op zoek naar hun landgenoot Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic). Die kan het gezelschap wel gebruiken na zijn eenzame dagje.

Door de stevige versnelling in het peloton is de voorsprong van Guglielmi zelfs gezakt tot onder de minuut. En dat met nog 80 kilometer koers in het vooruitzicht. De Fransman krijgt dus nog wat extra speelruimte van de sprintersploegen.

Guglielmi pakt de volle buit in Grignols, Girmay en Philipsen vervolledigen top 3.

Van der Poel lanceert Philipsen naar een 3e plaats in de tussensprint, Girmay wordt 2e. Vooral Pedersen reed een vreemde sprint door van heel ver aan te gaan en eigenlijk aan te trekken voor de rest.

Grignols. Guglielmi pakt alvast de volle buit van 20 punten aan de tussensprint in Grignols en spijst de ploegkas met een bonus van 1.500 euro. Philipsen en Coquard zullen zich zeker mengen in het peloton, net als Pedersen en waarschijnlijk ook Ewan. Van Aert zal dan weer, zoals in de rest van deze Tour, niet meedoen.

Het jammere voor Guglielmi is dat er een minuutje van zijn voorsprong af zal gaan door die tussensprint. José De Cauwer.

Groene trui. Bryan Coquard (Cofidis) heeft gisteren en eergisteren een zaakje gedaan, maar vandaag zal hij wellicht een nieuwe optater krijgen van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). De kloof tussen de 2 snelle mannen bedraagt momenteel 46 punten, maar aan de meet in Bordeaux liggen andermaal 50 punten te wachten. De kans dat Coquard die pakt is bijzonder klein.

Het tempo zal zo meteen wel wat de hoogte in gaan bij de sprintersploegen. Doordat er maar een renner met de hoge punten gaat lopen bij de tussensprint, bikkelen ze in het peloton daar nog voor 17 punten.

Het belooft straks weer een stressvolle finale te worden.

De strijdlust lijkt Guglielmi al op te mogen schrijven, dat is het grote doel van zijn onderneming. Al zorgt de Fransman er in zijn eentje wel voor dat we geen wandeletappe krijgen zoals enkele dagen geleden tussen Dax en Nogaro. Toen zagen we geen vroege ontsnapping en ging de snelheid amper boven de 40 km/u. Niets daarvan vandaag dus.

Philipsen komt bijna ten val. Onze man op de motor Carl Berteele zag in de stoet volgwagens bijna een aanrijding tussen een volgwagen en groene man Jasper Philipsen. Het scheelde niet veel of Philipsen ging hard tegen de grond, maar gelukkig wist hij dat net te vermijden.

Van de 7 minuten voorsprong van Simon Gulielmi (Arkéa-Samsic) blijven op 116 kilometer van Bordeaux nog slechts een kleine 4 minuten over. In het peloton komt het voorlopig nog steeds enkel van onze landgenoten Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck).

Naast een heel kransje Belgische winnaars wonnen ook vele mooie internationale namen in Bordeaux. Om er maar enkele te noemen: André Darrigade (1964), Gerben Karstens (1976), Jan Raas (1984), Erik Zabel (1995 en 1997) en… Mark Cavendish (2010). De laatste Tourrit met aankomst in Bordeaux werd dus gewonnen door de Brit die nog steeds in dit peloton zit. Het zou een huzarenstukje zijn mocht hij 13 jaar na dato opnieuw winnen en zijn 35e recordzege pakken.

Live beelden. U hoeft geen moment meer te missen van de processie naar Bordeaux in de komende 3 uur koers. Renaat Schotte en José De Cauwer zitten klaar om u door deze 7e rit te loodsen op VRT 1 of via de livestream op deze pagina.

Bordeaux. Op 136 kilometer van Bordeaux hebben we toch ruimschoots de tijd om al eens vooruit te blikken naar die aankomst. Bordeaux mag de Tour na 13 jaar afwezigheid eindelijk nog eens verwelkomen. Het is vreemd om dat te moeten zeggen over de stad die dat al het vaakst mocht doen (nu 81 keer), uiteraard op ruime achterstand van Parijs (146 keer). Tot de jaren '90 was Bordeaux zowat jaarlijks aankomstplaats van – meestal – een sprintrit in de Tour. Met maar liefst 22 Belgische ritwinsten, gaande van Eddy Merckx (4 keer) en Walter Godefroodt (3 keer) tot Freddy Maertens en Rik Van Looy. De meest recente Belgische winnaar in Bordeaux is Tom Steels in 1999. Kan de ploegleider bij Soudal-Quick Step vanavond vieren met Jakobsen of schaart Jasper Philipsen zich toch bij het rijtje met Belgische winnaars in Bordeaux?

Een duimpje van Fabio Jakobsen naar de camera. Kan de Europese kampioen zich mengen in de sprint in Bordeaux straks?

De grens van 7 minuten is het signaal voor de sprintersploegen om de gang er toch een beetje in te brengen in het peloton. Alpecin-Deceuninck (voor Jasper Philipsen) en Lotto-Dstny (voor Caleb Ewan) bepalen het tempo in dienst van de - voorlopig - 2 grote tenoren in de sprints.

De weg naar Bordeaux is ingezet.

Ronde van (Zuid- en Midden-)Frankrijk. Wie een blik werpt op de route van deze Tour, zal al snel zien dat de ritten allemaal geconcentreerd zijn in Zuid- en Midden-Frankrijk. Op de slotrit in Parijs na dan natuurlijk. Geen passages in bijvoorbeeld Bretagne of Normandië dit jaar, in wat een nooit zo beperkt gespreide Ronde van Frankrijk was.

Het gaat heel de dag in noordwaartse richting naar Bordeaux. De Tourkaravaan moet namelijk in Midden-Frankrijk raken, waar de rest van de Tour zich grotendeels zal afspelen. De etappes van vandaag en morgen staan duidelijk in het teken van kilometers overbruggen in noordoostelijke richting. Op naar het Centraal Massief!

De sprintersploegen kunnen nu al met hun gedachten bij de aankomst in Bordeaux zitten.

De voorsprong van Guglielmi loopt razendsnel op tot bijna 3 minuten. Een eenling aan kop van de koers is natuurlijk geen bedreiging voor de sprintersploegen, zij hebben nog bijna 160 kilometer om Guglielmi bij de lurven te grijpen. In de staart van de groep hebben Pogacar en Van der Poel nog ruim de tijd om wat te keuvelen.

Guglielmi is goed en wel begonnen aan zijn eenzame avontuur van de dag. De Fransman krijgt wel groen licht van zijn ploeg Arkéa-Samsic. Een aparte beginfase van deze sprintersrit, dat is het zeker met 3 renners die eerst mee springen en dan laten lopen.

Arme Simon Guglielmi! Ook Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) gooit de handdoek, zo mag Guglielmi in zijn eentje de kopgroep vandaag vormen.

De renner van Uno-X wordt teruggefloten door de ploegleiding en ook Nelson Oliveira (Movistar) mag niet meeschuiven. Zij hadden op een grotere kopgroep gehoopt.

4 koplopers. De eerste poging lijkt meteen de goede, een viertal mag wegrijden van de voorwacht van het peloton.

Daar is de vlag! Vandaag zien we wél meteen een versnelling op kop van het peloton. Het zal dus geen lange wandeletappe zonder kopgroep worden.

Met groene trui Philipsen op de eerste rij is het peloton vertrokken in Mont-de-Marsan. Het mooie stadje met de al even klinkende naam mag pas voor de 3e keer de start van een Tourrit organiseren. De eerste keer was in 1960, de tweede keer in 1971. De route was toen dezelfde als vandaag met een vlakkere rit tussen Mont-de-Marsan en Bordeaux. De etappewinnaar van die rit in 1971 was, jawel, Eddy Merckx.

Er kunnen altijd nog coronagevallen voorkomen in deze Tour. Iedereen doet zijn best om het zo laag mogelijk te houden. Milan Holvoet (dokter Lotto-Dstny).

We hebben gezegd dat Wout een hersteldag moet nemen en zijn energie moet aanvullen. In de tweede week zijn er nog hele mooie ritten voor hem. Merijn Zeeman (ploegleider Jumbo-Visma).

Misschien dat ik vandaag als lichte sprinter in het voordeel ben na 2 zware dagen. Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty).

Start over 20 minuten. De 172 renners in dit peloton verzamelen zich stilaan aan de start in Mont-de-Marsan. Om 13.15 uur weerklinkt daar het startschot voor het officieuze begin van deze rit.

Fabio is nog niet 100%, maar ik hoop dat het vanaf nu in stijgende lijn gaat. We mogen het vertrouwen niet verliezen. Tim Declercq (Soudal-Quick Step).

Strubbelingen met Ewan? Dat is een groot woord, er zijn in het verleden inderdaad al wel wat discussies geweest. Jasper De Buyst (Lotto-Dstny).

Pyreneeën-recap. Wie zijn de grote verliezers bij de klassementsmannen na de Pyreneeën? In alle hectiek van gisteren en eergisteren was het soms moeilijk om het overzicht te behouden dus wij sommen het graag nog eens op voor u. Victor Lafay (Cofidis) en Wout van Aert (Jumbo-Visma) tuimelden dan wel (ver) weg van hun 4e en 5e plek na 4 ritten, klassementsmannen kun je hen niet echt noemen. Wie hun klassementsambities wel om zeep zagen gaan in de Pyreneeën, zijn Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) en Michael Woods (Israel-Premier Tech).

clock 12:06 12 uur 06. Lange transfer. Na een slopende bergrit gisteren stond ook nog eens een van de langste verplaatsingen in deze Tour op het programma. Tussen aankomstplaats Cauterets van gisteren en startplaats vandaag Mont-de-Marsan ligt een autorit van een goede 2 uur. Zo is de Tourkaravaan eigenlijk weer in de regio van Dax en Nogaro, waar rit 4 zich afspeelde. Met een spektakelrijk zuidwaarts tripje van 2 dagen Pyreneeën als tussendoortje. . Lange transfer Na een slopende bergrit gisteren stond ook nog eens een van de langste verplaatsingen in deze Tour op het programma. Tussen aankomstplaats Cauterets van gisteren en startplaats vandaag Mont-de-Marsan ligt een autorit van een goede 2 uur. Zo is de Tourkaravaan eigenlijk weer in de regio van Dax en Nogaro, waar rit 4 zich afspeelde. Met een spektakelrijk zuidwaarts tripje van 2 dagen Pyreneeën als tussendoortje.

clock 12:01 12 uur 01. Alle sprinters hebben de Pyreneeën dan wel overleefd, maar hoeveel fut zit er nog in de benen? Vooral bij Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) is het maar de vraag of zijn geteisterde lichaam een massasprint al aan kan. . Alle sprinters hebben de Pyreneeën dan wel overleefd, maar hoeveel fut zit er nog in de benen? Vooral bij Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) is het maar de vraag of zijn geteisterde lichaam een massasprint al aan kan.

clock 11:54 11 uur 54. Dag 7 is voor de sprinters. De makkelijkste rit van deze Tour tot nu toe op het vlak van hoogtemeters: slechts 800 over een afstand van 170 kilometer. Enkel rit 16 en – uiteraard – de slotrit in Parijs zijn nog iets eenvoudiger dan de rit van vandaag. Een welgekomen vlak dagje na de stevige tweedaagse in de Pyreneeën. . Dag 7 is voor de sprinters De makkelijkste rit van deze Tour tot nu toe op het vlak van hoogtemeters: slechts 800 over een afstand van 170 kilometer. Enkel rit 16 en – uiteraard – de slotrit in Parijs zijn nog iets eenvoudiger dan de rit van vandaag. Een welgekomen vlak dagje na de stevige tweedaagse in de Pyreneeën.

clock 08:41 08 uur 41. Natuurlijk verwacht je Philipsen vandaag, maar Ewan komt wel steeds dichterbij. Het is een volledig vlakke sprint, met slechts 1 bocht in de finale, op 400 meter van de finish. Christophe Vandegoor (Sporza). Natuurlijk verwacht je Philipsen vandaag, maar Ewan komt wel steeds dichterbij. Het is een volledig vlakke sprint, met slechts 1 bocht in de finale, op 400 meter van de finish. Christophe Vandegoor (Sporza)

clock 08:40 08 uur 40. Het is zeer warm in Bordeaux, maar toch geeft de rit van vandaag voor het grootste deel van het peloton wat ademruimte na 2 zware dagen. Christophe Vandegoor (Sporza). Het is zeer warm in Bordeaux, maar toch geeft de rit van vandaag voor het grootste deel van het peloton wat ademruimte na 2 zware dagen. Christophe Vandegoor (Sporza)

clock 17:05 17 uur 05. Rijke Belgische historie. De geschiedenis spreekt alvast in het voordeel van onze landgenoten. Van de 56 keer dat de Tour in Bordeaux eindigde, wonnen de Belgen er maar liefst 15. Eddy Merckx pakte er 4 keer de zege, ook Freddy Maertens en Tom Steels mochten er juichen. . Rijke Belgische historie De geschiedenis spreekt alvast in het voordeel van onze landgenoten.

Van de 56 keer dat de Tour in Bordeaux eindigde, wonnen de Belgen er maar liefst 15. Eddy Merckx pakte er 4 keer de zege, ook Freddy Maertens en Tom Steels mochten er juichen.

clock 17:01 17 uur 01. Opnieuw Philipsen? Alles wijst op een massasprint morgen. De ogen zullen dan ook gericht zijn op Jasper Philipsen. De Vlam van Ham zette de vorige sprintetappes in deze Tour vlot naar zijn hand. Morgen opnieuw? Of krijgen we toch eens een lach op het gezicht van een andere sprinter? Jakobsen zal revanche willen voor de gemiste kansen in ritten 3 en 4, Bauhaus en Ewan willen na plekken 2 en 3 ook wel eens op het hoogste schavotje eindigen. . Opnieuw Philipsen? Alles wijst op een massasprint morgen.

De ogen zullen dan ook gericht zijn op Jasper Philipsen. De Vlam van Ham zette de vorige sprintetappes in deze Tour vlot naar zijn hand.

Morgen opnieuw? Of krijgen we toch eens een lach op het gezicht van een andere sprinter?

Jakobsen zal revanche willen voor de gemiste kansen in ritten 3 en 4, Bauhaus en Ewan willen na plekken 2 en 3 ook wel eens op het hoogste schavotje eindigen.