Bordeaux verwelkomt de sprinters: wordt het een 3 op 3 voor Jasper Philipsen?

Natuurlijk verwacht je Philipsen vandaag, maar Ewan komt wel steeds dichterbij. Het is een volledig vlakke sprint, met slechts 1 bocht in de finale, op 400 meter van de finish.

08 uur 41. Natuurlijk verwacht je Philipsen vandaag, maar Ewan komt wel steeds dichterbij. Het is een volledig vlakke sprint, met slechts 1 bocht in de finale, op 400 meter van de finish. Christophe Vandegoor (Sporza).

Het is zeer warm in Bordeaux, maar toch geeft de rit van vandaag voor het grootste deel van het peloton wat ademruimte na 2 zware dagen.

08 uur 40. Het is zeer warm in Bordeaux, maar toch geeft de rit van vandaag voor het grootste deel van het peloton wat ademruimte na 2 zware dagen. Christophe Vandegoor (Sporza).

17 uur 05. Rijke Belgische historie. De geschiedenis spreekt alvast in het voordeel van onze landgenoten. Van de 56 keer dat de Tour in Bordeaux eindigde, wonnen de Belgen er maar liefst 15. Eddy Merckx pakte er 4 keer de zege, ook Freddy Maertens en Tom Steels mochten er juichen. .

clock 17:01

17 uur 01. Opnieuw Philipsen? Alles wijst op een massasprint morgen. De ogen zullen dan ook gericht zijn op Jasper Philipsen. De Vlam van Ham zette de vorige sprintetappes in deze Tour vlot naar zijn hand. Morgen opnieuw? Of krijgen we toch eens een lach op het gezicht van een andere sprinter? Jakobsen zal revanche willen voor de gemiste kansen in ritten 3 en 4, Bauhaus en Ewan willen na plekken 2 en 3 ook wel eens op het hoogste schavotje eindigen. .