LIVESTREAM: Krijgen we opnieuw vuurwerk te zien in Pyreneeënrit over Tourmalet?

Na de finish in Laruns gisteren heeft de Tourkaravaan zich weer naar het noorden verplaatst, (voor eventjes) weg van de Pyreneeën.

De start van vandaag ligt in Tarbes, dat in het verleden al wel vaker de startplaats was van een rit richting de Pyreneeën. Het is een van de vaste vertrekpunten voor een rit richting de Tourmalet, zo ook bij de laatste start in Tarbes in 2019.

Thibaut Pinot triomfeerde in die rit waar de aankomst zelfs op de Tourmalet lag. Hij leek de Fransen even hoop te geven op eindelijk nog eens een eindzege in de Tour, maar moest een paar dagen later de koers in tranen verlaten met rugproblemen.