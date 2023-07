LIVESTREAM: Kan Pogacar coup van Jumbo-Visma overleven op de slotklim? Of slaat Vingegaard weer toe?

clock 16:50 16 uur 50. De groep-Hindley wordt steeds groter met lieden die terug zijn kunnen keren in de afdaling. Een teken dat het tempo daar zeker niet hoog ligt. Ze beseffen daar ook wel dat ze rijden om de derde podiumplek in Parijs. . De groep-Hindley wordt steeds groter met lieden die terug zijn kunnen keren in de afdaling. Een teken dat het tempo daar zeker niet hoog ligt. Ze beseffen daar ook wel dat ze rijden om de derde podiumplek in Parijs.

clock 16:47 Cauterets-Cambasque. Daar is de apotheose van deze spektakelrijke Pyreneeënrit! 16 kilometer aan 5,4% gemiddeld klinkt als een loper, maar dat zijn de laatste 5 kilometer allerminst. De percentages klimmen daar voortdurend boven de 10% en meer, enkel de slotkilometer vlakt weer wat af. . 16 uur 47. mountain Cauterets-Cambasque Daar is de apotheose van deze spektakelrijke Pyreneeënrit! 16 kilometer aan 5,4% gemiddeld klinkt als een loper, maar dat zijn de laatste 5 kilometer allerminst. De percentages klimmen daar voortdurend boven de 10% en meer, enkel de slotkilometer vlakt weer wat af.

clock 16:43 16 uur 43. Nog 18 kilometer. De weg begint na dit dalende intermezzo stilaan weer op te lopen. Tot aan kilometer 5 van het einde gaat het zeker niet om de steilste kost dus dat zal Van Aert waarschijnlijk nog voor zijn rekening nemen. De klim van Cambasque is wél zware kost, daar zal Vingegaard zeker en vast nog een bommetje droppen. . Nog 18 kilometer De weg begint na dit dalende intermezzo stilaan weer op te lopen. Tot aan kilometer 5 van het einde gaat het zeker niet om de steilste kost dus dat zal Van Aert waarschijnlijk nog voor zijn rekening nemen. De klim van Cambasque is wél zware kost, daar zal Vingegaard zeker en vast nog een bommetje droppen.



clock 16:39 16 uur 39. Niet van de partij in die groep met de andere klassementsmannen: Skjelmose. Hij zit een minuut achter de groep-Hindley en co. . Niet van de partij in die groep met de andere klassementsmannen: Skjelmose. Hij zit een minuut achter de groep-Hindley en co.

clock 16:36 2 minuten. De groep der geslagenen van de andere klassementsmannen volgt op 2 minuten in de vallei richting Cauterets-Cambasque. . 16 uur 36. time difference 2 minuten De groep der geslagenen van de andere klassementsmannen volgt op 2 minuten in de vallei richting Cauterets-Cambasque.

clock 16:35 16 uur 35. Puffende en blazende Pogacar in de afdaling. Puffende en blazende Pogacar in de afdaling

clock 16:34 16 uur 34. 8 leiders. Wout van Aert laat het tempo geen moment zakken en dat is fataal voor de 4 leiders. Een 8-tal in de spits van de koers: Wout van Aert & Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Tadej Pogacar (UAE) Michal Kwiatkowski (Ineos) Tobias Johannessen (Uno-X) Neilson Powless & James Shaw (EF-EasyPost) Ruben Guerreiro (Movistar) . 8 leiders Wout van Aert laat het tempo geen moment zakken en dat is fataal voor de 4 leiders. Een 8-tal in de spits van de koers: Wout van Aert & Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Tadej Pogacar (UAE) Michal Kwiatkowski (Ineos) Tobias Johannessen (Uno-X) Neilson Powless & James Shaw (EF-EasyPost) Ruben Guerreiro (Movistar)

clock 16:30 16 uur 30. Pogacar heeft geen tijd om te spelen met de camera's. Het is bittere ernst. . Renaat Schotte. Pogacar heeft geen tijd om te spelen met de camera's. Het is bittere ernst. Renaat Schotte

clock 16:30 16 uur 30. Bollentrui Gall komt iets te dicht bij de rand. Bollentrui Gall komt iets te dicht bij de rand

clock 16:28 16 uur 28. Van Aert, Pogacar en Vingegaard zien de 4 leiders al rijden, de samensmelting zit eraan te komen in de afdaling van de Tourmalet. . Van Aert, Pogacar en Vingegaard zien de 4 leiders al rijden, de samensmelting zit eraan te komen in de afdaling van de Tourmalet.

clock 16:25 16 uur 25. Wat rest er nog? De komende 20 kilometer gaan allemaal over (soms licht) dalende wegen, aan Van Aert heeft Vingegaard dus een ideale tempomaker. Daarna wacht nog de slotklim naar Cauterets-Cambasque. Die is zeker geen onbekend terrein in de Tour, al is het ook absoluut geen jaarlijkse kost. Al 3 keer kwam er een rit aan in Pyreneeënstadje Cauterets, maar de finish was niet altijd dezelfde. In 2015, bij de laatste aankomst in Cauterets, was dat zonder de uitsmijter naar Cambasque van dit jaar. Dat scheelt natuurlijk een stevige slok op de borrel als je weet dat het vooral de laatste 5 kilometer van de slotklim vandaag zijn die het zwaarst ogen. . Wat rest er nog? De komende 20 kilometer gaan allemaal over (soms licht) dalende wegen, aan Van Aert heeft Vingegaard dus een ideale tempomaker. Daarna wacht nog de slotklim naar Cauterets-Cambasque. Die is zeker geen onbekend terrein in de Tour, al is het ook absoluut geen jaarlijkse kost. Al 3 keer kwam er een rit aan in Pyreneeënstadje Cauterets, maar de finish was niet altijd dezelfde. In 2015, bij de laatste aankomst in Cauterets, was dat zonder de uitsmijter naar Cambasque van dit jaar. Dat scheelt natuurlijk een stevige slok op de borrel als je weet dat het vooral de laatste 5 kilometer van de slotklim vandaag zijn die het zwaarst ogen.

clock 16:22 16 uur 22. Vingegaard zet ook in de afdaling Pogacar onder druk, en krijgt hulp van Van Aert. Vingegaard zet ook in de afdaling Pogacar onder druk, en krijgt hulp van Van Aert

clock 16:21 16 uur 21. Daar zijn ze al. Het is nu aan Van Aert om andermaal zijn werkplunje aan te trekken in dienst van Vingegaard. Pogacar is alert en zit mee. . Daar zijn ze al. Het is nu aan Van Aert om andermaal zijn werkplunje aan te trekken in dienst van Vingegaard. Pogacar is alert en zit mee.

clock 16:20 16 uur 20. Vingegaard zet Pogacar onder druk. Ook in de afdaling wil Vingegaard zijn concurrent het vuur aan de schenen blijven leggen. Hij wil snel bij het wiel van Van Aert zijn. . Vingegaard zet Pogacar onder druk Ook in de afdaling wil Vingegaard zijn concurrent het vuur aan de schenen blijven leggen. Hij wil snel bij het wiel van Van Aert zijn.

clock 16:17 16 uur 17. Het verschil tussen Pogacar-Vingegaard en de andere favorieten voor het klassement bedraagt al bijna 2 minuten. De 2 zijn duidelijk een klasse beter dan de rest. . Het verschil tussen Pogacar-Vingegaard en de andere favorieten voor het klassement bedraagt al bijna 2 minuten. De 2 zijn duidelijk een klasse beter dan de rest.

clock 16:16 16 uur 16. Johannessen pakt het Souvenir Jacques Goddet. Op de top van de Tourmalet raapt de jonge Noor na een potje elleboogduwen met Guerreiro het Souvenir Jacques Goddet op en pakt zo de 5.000 euro en 20 bergpunten. Vooral niet sportief van Guerreiro, die de Noor de pas probeerde af te snijden. Van Aert houdt in op de top en lijkt op Vingegaard te wachten. . Johannessen pakt het Souvenir Jacques Goddet Op de top van de Tourmalet raapt de jonge Noor na een potje elleboogduwen met Guerreiro het Souvenir Jacques Goddet op en pakt zo de 5.000 euro en 20 bergpunten. Vooral niet sportief van Guerreiro, die de Noor de pas probeerde af te snijden. Van Aert houdt in op de top en lijkt op Vingegaard te wachten.

clock 16:16 16 uur 16. Bijna een val bij het sprintje op de top van de Tourmalet. Bijna een val bij het sprintje op de top van de Tourmalet

clock 16:14 16 uur 14. De Tourmalet heeft al voor een waar spektakelstuk gezorgd. En dan moet de slotklim naar Cauterets-Cambasque nog komen! . De Tourmalet heeft al voor een waar spektakelstuk gezorgd. En dan moet de slotklim naar Cauterets-Cambasque nog komen!

clock 16:11 16 uur 11. Heeft Pogacar vandaag betere benen dan gisteren? Vingegaard en de Sloveen rollen Alaphilippe al op en komen tot op bijna een minuut van Van Aert en co. . Heeft Pogacar vandaag betere benen dan gisteren? Vingegaard en de Sloveen rollen Alaphilippe al op en komen tot op bijna een minuut van Van Aert en co.

clock 16:11 16 uur 11. Goed gevolgd door Pogacar, dat was gisteren niet het geval. . José De Cauwer. Goed gevolgd door Pogacar, dat was gisteren niet het geval. José De Cauwer

clock 16:10 16 uur 10. Aanval Vingegaard! Daar is de voorspelde aanval! Vingegaard probeert Pogacar overboord te gooien maar de witte trui volgt voorlopig gezwind. . Aanval Vingegaard! Daar is de voorspelde aanval! Vingegaard probeert Pogacar overboord te gooien maar de witte trui volgt voorlopig gezwind.

clock 16:10 16 uur 10. Vingegaard versnelt, maar krijgt Pogacar er niet af. Vingegaard versnelt, maar krijgt Pogacar er niet af

clock 16:09 2 minuten. Van Aert rijdt op een goede kilometer van de top nog steeds vooraan de koers, met nog 4 renners in zijn zog: Kwiatkowski, Guerreiro, Shaw en Johannessen. Zij rijden een 2-tal minuten voor Vingegaard, Pogacar en Kuss uit. . 16 uur 09. time difference 2 minuten Van Aert rijdt op een goede kilometer van de top nog steeds vooraan de koers, met nog 4 renners in zijn zog: Kwiatkowski, Guerreiro, Shaw en Johannessen. Zij rijden een 2-tal minuten voor Vingegaard, Pogacar en Kuss uit.

clock 16:08 16 uur 08. Alle klassementsmannen troepen samen in het groepje der geslagenen achter Vingegaard, Pogacar en Kuss. Ze volgen al op bijna een minuut van de grote tenoren. . Alle klassementsmannen troepen samen in het groepje der geslagenen achter Vingegaard, Pogacar en Kuss. Ze volgen al op bijna een minuut van de grote tenoren.

clock 16:07 16 uur 07. Hier gaan boeken over geschreven worden. Renaat Schotte. Hier gaan boeken over geschreven worden. Renaat Schotte

clock 16:05 16 uur 05. Voor Kelderman is het nu over, Kuss moet de aanval (?) van Vingegaard inleiden. . Voor Kelderman is het nu over, Kuss moet de aanval (?) van Vingegaard inleiden.

clock 16:05 16 uur 05. Jumbo-Visma walst iedereen uit het wiel op de Tourmalet, enkel Pogacar volgt nog. Jumbo-Visma walst iedereen uit het wiel op de Tourmalet, enkel Pogacar volgt nog

clock 16:04 16 uur 04. De gele man lost! Ook voor Hindley gaat het nu al te snel. Het zal bij een dagje in het geel blijven! . De gele man lost! Ook voor Hindley gaat het nu al te snel. Het zal bij een dagje in het geel blijven!

clock 16:03 16 uur 03. Toen waren ze nog met 5! Kelderman gaat zo stevig te keer op de Tourmalet dat enkel Kuss, Vingegaard, Pogacar en Hindley nog mee zijn. Wat een slagveld! . Toen waren ze nog met 5! Kelderman gaat zo stevig te keer op de Tourmalet dat enkel Kuss, Vingegaard, Pogacar en Hindley nog mee zijn. Wat een slagveld!

clock 16:03 16 uur 03. Het is Wilco Kelderman die het tempo nu nog eens opdrijft in de groep der favorieten. Is Vingegaard iets van plan? . Het is Wilco Kelderman die het tempo nu nog eens opdrijft in de groep der favorieten. Is Vingegaard iets van plan?

clock 16:01 16 uur 01. Alaphilippe zal Macron niet kunnen plezieren vandaag. Op 4 kilometer van de top moet de Fransman zijn medevluchters laten rijden. Onder het tempo van uiteraard... Wout van Aert. . Alaphilippe zal Macron niet kunnen plezieren vandaag. Op 4 kilometer van de top moet de Fransman zijn medevluchters laten rijden. Onder het tempo van uiteraard... Wout van Aert.

clock 16:00 16 uur . Woods weg. De nummer 11 in het klassement, Michael Woods, moet afhaken in het peloton. Het klassement van de Canadees gaat zo om zeep zijn. . Woods weg De nummer 11 in het klassement, Michael Woods, moet afhaken in het peloton. Het klassement van de Canadees gaat zo om zeep zijn.

clock 15:57 15 uur 57. 5 kilometer tot de top van de Tourmalet. De Jumbo's in het peloton rijden op hetzelfde tempo als Van Aert in de kopgroep op dit moment. . 5 kilometer tot de top van de Tourmalet. De Jumbo's in het peloton rijden op hetzelfde tempo als Van Aert in de kopgroep op dit moment.

clock 15:55 15 uur 55. Nog 8 koplopers. Hebben nog 3 en een halve minuut voorsprong op het peloton: Wout van Aert (Jumbo-Visma) Michal Kwiatkowski (Ineos) Nielson Powless & James Shaw (EF-EasyPost) Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) Ruben Guerreiro (Movistar) Tobias Johannessen & Jonas Gregaard (Uno-X) . Nog 8 koplopers Hebben nog 3 en een halve minuut voorsprong op het peloton: Wout van Aert (Jumbo-Visma) Michal Kwiatkowski (Ineos) Nielson Powless & James Shaw (EF-EasyPost) Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) Ruben Guerreiro (Movistar) Tobias Johannessen & Jonas Gregaard (Uno-X)

clock 15:53 15 uur 53. Louvel stuurt ook uit in de kopgroep. Niemand neemt over van Van Aert, die in zijn eentje de hele groep uitdunt. . Louvel stuurt ook uit in de kopgroep. Niemand neemt over van Van Aert, die in zijn eentje de hele groep uitdunt.

clock 15:52 15 uur 52. Ook een geoefend klimmer als Gorka Izagirre (Movistar) kan het tempo van Van Aert niet aan. Alaphilippe moet ook al wat meer beginnen te puffen. . Ook een geoefend klimmer als Gorka Izagirre (Movistar) kan het tempo van Van Aert niet aan. Alaphilippe moet ook al wat meer beginnen te puffen.

clock 15:48 4'10". Met nog 8 kilometer tot de top voor de koplopers staat de deur in het peloton wagenwijd open. Renner na renner moet lossen op de Tourmalet terwijl Jumbo-Visma steeds dichter naar Van Aert in de kop van de koers toe rijdt: nog een goede 4 minuten. . 15 uur 48. time difference 4'10" Met nog 8 kilometer tot de top voor de koplopers staat de deur in het peloton wagenwijd open. Renner na renner moet lossen op de Tourmalet terwijl Jumbo-Visma steeds dichter naar Van Aert in de kop van de koers toe rijdt: nog een goede 4 minuten.

clock 15:46 15 uur 46. Gele trui Hindley lijkt enkel nog Jungels en Buchmann in steun te hebben. De echte topklimmers als meesterknechten heeft Bora-Hansgrohe niet in deze Tour. . Gele trui Hindley lijkt enkel nog Jungels en Buchmann in steun te hebben. De echte topklimmers als meesterknechten heeft Bora-Hansgrohe niet in deze Tour.

clock 15:44 15 uur 44. Van der Poel lost op de Tourmalet. Van der Poel lost op de Tourmalet

clock 15:43 15 uur 43. In het peloton heeft de gele trein van Jumbo-Visma zich weer op kop geposteerd. Onder meer Pedersen en Uran gaan overboord. . In het peloton heeft de gele trein van Jumbo-Visma zich weer op kop geposteerd. Onder meer Pedersen en Uran gaan overboord.

clock 15:40 15 uur 40. Van der Poel past. Van Aert snijdt de adem van Van der Poel af op de Tourmalet, het avontuur van de Nederlander zit erop. . Van der Poel past Van Aert snijdt de adem van Van der Poel af op de Tourmalet, het avontuur van de Nederlander zit erop.

clock 15:40 15 uur 40. Van Aert aan het commando. Met Shaw heeft Alaphilippe een blok aan zijn been mee, die niet wil overnemen om ploeggenoot Powless te beschermen in de groep daarachter. Onder het commando van Van Aert worden Alaphilippe en Shaw weer ingerekend. . Van Aert aan het commando Met Shaw heeft Alaphilippe een blok aan zijn been mee, die niet wil overnemen om ploeggenoot Powless te beschermen in de groep daarachter. Onder het commando van Van Aert worden Alaphilippe en Shaw weer ingerekend.

clock 15:39 15 uur 39. Alaphilippe versnelt even, maar keert snel terug. Alaphilippe versnelt even, maar keert snel terug

clock 15:38 15 uur 38. Je voelt dat Alaphilippe iets wilt doen voor de komst van president Macron vandaag. . Christophe Vandegoor. Je voelt dat Alaphilippe iets wilt doen voor de komst van president Macron vandaag. Christophe Vandegoor

clock 15:37 15 uur 37. Versnelling Alaphilippe. Julian Alaphilippe wil er vroeg aan beginnen en opent op meer dan 11 kilometer van de top van de Tourmalet de debatten vooraan. James Shaw is de enige die mee springt, voor Oliver Naesen is deze versnelling al fataal. . Versnelling Alaphilippe Julian Alaphilippe wil er vroeg aan beginnen en opent op meer dan 11 kilometer van de top van de Tourmalet de debatten vooraan. James Shaw is de enige die mee springt, voor Oliver Naesen is deze versnelling al fataal.

clock 15:34 15 uur 34. De kloof tussen de groep-Van Aert en het peloton groeit nu zelfs tot bijna 5 minuten. Van Bora-Hansgrohe mag een aanvaller duidelijk zegevieren vandaag, is Jumbo-Visma het daarmee eens? . De kloof tussen de groep-Van Aert en het peloton groeit nu zelfs tot bijna 5 minuten. Van Bora-Hansgrohe mag een aanvaller duidelijk zegevieren vandaag, is Jumbo-Visma het daarmee eens?

clock 15:31 15 uur 31. Pakt met Wout van Aert dit jaar een eerste Belg dat Souvenir Jacques Goddet? Hij verhoogt het tempo nog maar eens in de kopgroep, terwijl Bora-Hansgrohe weer op het voorplan verschenen is in het peloton. . Pakt met Wout van Aert dit jaar een eerste Belg dat Souvenir Jacques Goddet? Hij verhoogt het tempo nog maar eens in de kopgroep, terwijl Bora-Hansgrohe weer op het voorplan verschenen is in het peloton.

clock 15:30 15 uur 30. Souvenir Jacques Goddet . Op traditiecol Tourmalet ligt een geldprijs van 5.000 euro voor eerste renner die er bovenkomt. Al 15 keer werd de prijs uitgereikt sinds 2001 en 9 keer ging een Fransman met de eer en de centen lopen. In dit peloton zijn dat Thibaut Pinot (2x), Julian Alaphilippe (in de kopgroep nu), Pierre Latour en nog de Pool Rafal Majka. De prijs is vernoemd naar Jacques Goddet, de tweede koersdirecteur in de geschiedenis van de Tour. Na zijn overlijden in 2000 werd het Souvenir Jacques Goddet geboren en lag het in elke Tourrit die passeerde op de Tourmalet. Dit in navolging van het Souvenir Henri Desgrange, vernoemd naar de eerste koersdirecteur van de Tour, die overleed in 1940. Dat Souvenir ligt in elke editie van de Tour, de laatste 10 jaar steeds op het hoogste punt van dat jaar. . Souvenir Jacques Goddet Op traditiecol Tourmalet ligt een geldprijs van 5.000 euro voor eerste renner die er bovenkomt. Al 15 keer werd de prijs uitgereikt sinds 2001 en 9 keer ging een Fransman met de eer en de centen lopen. In dit peloton zijn dat Thibaut Pinot (2x), Julian Alaphilippe (in de kopgroep nu), Pierre Latour en nog de Pool Rafal Majka. De prijs is vernoemd naar Jacques Goddet, de tweede koersdirecteur in de geschiedenis van de Tour. Na zijn overlijden in 2000 werd het Souvenir Jacques Goddet geboren en lag het in elke Tourrit die passeerde op de Tourmalet. Dit in navolging van het Souvenir Henri Desgrange, vernoemd naar de eerste koersdirecteur van de Tour, die overleed in 1940. Dat Souvenir ligt in elke editie van de Tour, de laatste 10 jaar steeds op het hoogste punt van dat jaar.

clock 15:28 4'30". Het verschil tussen de kopgroep en het peloton is stevig gegroeid in de afdaling. Schroeft Jumbo-Visma het tempo opnieuw op zo meteen? . 15 uur 28. time difference 4'30" Het verschil tussen de kopgroep en het peloton is stevig gegroeid in de afdaling. Schroeft Jumbo-Visma het tempo opnieuw op zo meteen?

clock 15:27 Col du Tourmalet. De vaakst bezochte col in de geschiedenis van de Tour de France komt eraan. Met een lengte van liefst 17,1 kilometer aan 7,3% gemiddeld kan het hier zeker al ontploffen in de kopgroep en in het peloton. . 15 uur 27. mountain Col du Tourmalet De vaakst bezochte col in de geschiedenis van de Tour de France komt eraan. Met een lengte van liefst 17,1 kilometer aan 7,3% gemiddeld kan het hier zeker al ontploffen in de kopgroep en in het peloton.

clock 15:22 15 uur 22. Van der Poel probeert voor verdere schifting te zorgen in de afdaling. Van der Poel probeert voor verdere schifting te zorgen in de afdaling

clock 15:22 15 uur 22. Het viertal met Naesen komt weer aansluiten vooraan. Over enkele kilometers is het al tijd voor de Tourmalet, het gaat snel vandaag. . Het viertal met Naesen komt weer aansluiten vooraan. Over enkele kilometers is het al tijd voor de Tourmalet, het gaat snel vandaag.

clock 15:20 15 uur 20. Louvel, Naesen, jarige jop Juul-Jensen en Gregaard volgen op kleine achterstand van de groep-Van Aert en Van der Poel. . Louvel, Naesen, jarige jop Juul-Jensen en Gregaard volgen op kleine achterstand van de groep-Van Aert en Van der Poel.

clock 15:18 15 uur 18. Van der Poel met risico in de afdaling. Het tempo gaat met een ruk de hoogte in bij het begin van de afdaling van dik 10 kilometer. Van der Poel en Van Aert zijn de betere dalers vooraan en schuwen de risico's niet. . Van der Poel met risico in de afdaling Het tempo gaat met een ruk de hoogte in bij het begin van de afdaling van dik 10 kilometer. Van der Poel en Van Aert zijn de betere dalers vooraan en schuwen de risico's niet.

clock 15:16 15 uur 16. Het peloton, nog steeds onder aanvoering van Jumbo-Visma, komt boven op 3'20" van de kopgroep met Van Aert. . Het peloton, nog steeds onder aanvoering van Jumbo-Visma, komt boven op 3'20" van de kopgroep met Van Aert.

clock 15:14 15 uur 14. Door kopwerk van Van Aert op de Aspin moeten 4 renners lossen. Door kopwerk van Van Aert op de Aspin moeten 4 renners lossen

clock 15:13 15 uur 13. Volle buit Powless. Virtueel neemt Powless de bergtrui weer over van Gall na een kort sprintje tegen Guerreiro om de bergpunten. Van Aert komt vlak daarachter als 3e boven op de Aspin. . Volle buit Powless Virtueel neemt Powless de bergtrui weer over van Gall na een kort sprintje tegen Guerreiro om de bergpunten. Van Aert komt vlak daarachter als 3e boven op de Aspin.

clock 15:11 15 uur 11. Powless bijt zich vast in het wiel van Van Aert en is tuk op de 10 bergpunten bovenop de Aspin. . Powless bijt zich vast in het wiel van Van Aert en is tuk op de 10 bergpunten bovenop de Aspin.

clock 15:08 15 uur 08. Dit toont dat Jumbo-Visma iets van plan is met Vingegaard op de slotklim. . Renaat Schotte. Dit toont dat Jumbo-Visma iets van plan is met Vingegaard op de slotklim. Renaat Schotte

clock 15:06 15 uur 06. Voor Coquard, Arndt, Perez en Trentin gaat het te snel onder het beukwerk van Van Aert. Nog 2 kilometer tot de top van de Aspin. . Voor Coquard, Arndt, Perez en Trentin gaat het te snel onder het beukwerk van Van Aert. Nog 2 kilometer tot de top van de Aspin.

clock 15:05 15 uur 05. Jumbo-Visma met de overname. Christophe Laporte neemt over van de mannen van Bora-Hansgrohe in het peloton met een gezelschap ploegmakkers in zijn spoor. Op hetzelfde moment verhoogt ook Van Aert het tempo in de kopgroep. Wat voor plan heeft Jumbo-Visma weer bedacht? . Jumbo-Visma met de overname Christophe Laporte neemt over van de mannen van Bora-Hansgrohe in het peloton met een gezelschap ploegmakkers in zijn spoor. Op hetzelfde moment verhoogt ook Van Aert het tempo in de kopgroep. Wat voor plan heeft Jumbo-Visma weer bedacht?

clock 15:03 15 uur 03. Asgreen zijn werkdag in dienst van Alaphilippe zit er nog niet op. Hij blijft in zijn eentje het tempo regelen bij de 19 aanvallers. . Asgreen zijn werkdag in dienst van Alaphilippe zit er nog niet op. Hij blijft in zijn eentje het tempo regelen bij de 19 aanvallers.

clock 15:02 15 uur 02. Voor Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) zit de werkdag in dienst van gele man Hinldey erop. Hij zoekt het gezelschap van andere snelle mannen op in de grupetto. . Voor Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) zit de werkdag in dienst van gele man Hinldey erop. Hij zoekt het gezelschap van andere snelle mannen op in de grupetto.

clock 14:58 14 uur 58. Vuurwerk op de Tourmalet, dat zou het droomscenario zijn. . Renaat Schotte. Vuurwerk op de Tourmalet, dat zou het droomscenario zijn. Renaat Schotte

clock 14:57 14 uur 57. Cavendish moet er ook af in het peloton. Daar houdt Bora-Hansgrohe het verschil op 3'20" en gaat het nog niet bepaald snoeihard. . Cavendish moet er ook af in het peloton. Daar houdt Bora-Hansgrohe het verschil op 3'20" en gaat het nog niet bepaald snoeihard.

clock 14:55 14 uur 55. Nog 19 renners vooraan. Na het snelle afhaken van Cosnefroy zijn er nog 19 renners over vooraan halverwege de Aspin. De namen: Wout van Aert (Jumbo-Visma) Matteo Trentin (UAE) Michal Kwiatkowski (Ineos) Nielson Powless & James Shaw (EF-EasyPost) Julian Alaphilippe & Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) Nikias Arndt (Bahrain Victorious) Oliver Naesen (AG2R-Citroën) Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Bryan Coquard & Anthony Perez (Cofidis) Ruben Guerreiro & Gorka Izagirre (Movistar) Krists Neilands (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) Matis Louvel (Arkéa-Samsic) Tobias Johannessen & Jonas Gregaard (Uno-X) . Nog 19 renners vooraan Na het snelle afhaken van Cosnefroy zijn er nog 19 renners over vooraan halverwege de Aspin. De namen: Wout van Aert (Jumbo-Visma) Matteo Trentin (UAE) Michal Kwiatkowski (Ineos) Nielson Powless & James Shaw (EF-EasyPost) Julian Alaphilippe & Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) Nikias Arndt (Bahrain Victorious) Oliver Naesen (AG2R-Citroën) Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Bryan Coquard & Anthony Perez (Cofidis) Ruben Guerreiro & Gorka Izagirre (Movistar) Krists Neilands (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) Matis Louvel (Arkéa-Samsic) Tobias Johannessen & Jonas Gregaard (Uno-X)

clock 14:51 14 uur 51. In het peloton vormt er zich al een roedel Wolven rond Fabio Jakobsen, die al snel voor zijn eigen tempo kiest. De niet al te zware openingsfase speelt alvast in de kaart van de sprinters vandaag met het oog op de tijdslimiet. . In het peloton vormt er zich al een roedel Wolven rond Fabio Jakobsen, die al snel voor zijn eigen tempo kiest. De niet al te zware openingsfase speelt alvast in de kaart van de sprinters vandaag met het oog op de tijdslimiet.

clock 14:49 14 uur 49. Wie zich zeker niet zal onderscheiden vandaag, is Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën). Oliver Naesen is de betere klimmer van zijn ploegmaat, Cosnefroy moet al passen onder het tempo van Asgreen in de eerste kilometers van de Aspin. . Wie zich zeker niet zal onderscheiden vandaag, is Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën). Oliver Naesen is de betere klimmer van zijn ploegmaat, Cosnefroy moet al passen onder het tempo van Asgreen in de eerste kilometers van de Aspin.

clock 14:46 14 uur 46. Wie kunnen zich bergop onderscheiden in de kopgroep? Op papier zijn Neilson Powless (EF-EasyPost), Ruben Guerreiro (Movistar) en Tobias Johannessen (Uno-X) de betere klimmers vooraan. Al kan Wout van Aert (Jumbo-Visma) natuurlijk mee met de besten bergop op een goede dag. En wat doen we met Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)? . Wie kunnen zich bergop onderscheiden in de kopgroep? Op papier zijn Neilson Powless (EF-EasyPost), Ruben Guerreiro (Movistar) en Tobias Johannessen (Uno-X) de betere klimmers vooraan. Al kan Wout van Aert (Jumbo-Visma) natuurlijk mee met de besten bergop op een goede dag. En wat doen we met Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)?

clock 14:43 Col d'Aspin. Het is geen Tourmalet, maar de Aspin is toch uitgegroeid tot een van de Pyreneeëncols waarnaar de Tourorganisatie graag teruggrijpt. Zo ook vorig jaar, toen de Aspin de eerste col was in rit 17, gewonnen door Tadej Pogacar voor Jonas Vingegaard. De gegevens van de Aspin: 12 kilometer aan 6,5%, met een gemoedelijke eerste 5 kilometer. Komt er al wat uitdunning in de kopgroep de de Aspin? . 14 uur 43. mountain Col d'Aspin Het is geen Tourmalet, maar de Aspin is toch uitgegroeid tot een van de Pyreneeëncols waarnaar de Tourorganisatie graag teruggrijpt. Zo ook vorig jaar, toen de Aspin de eerste col was in rit 17, gewonnen door Tadej Pogacar voor Jonas Vingegaard. De gegevens van de Aspin: 12 kilometer aan 6,5%, met een gemoedelijke eerste 5 kilometer. Komt er al wat uitdunning in de kopgroep de de Aspin?

clock 14:36 14 uur 36. Daar zijn de Pyreneeën! . Het is bijna tijd voor de Aspin en daarmee voor de laatste 90 loodzware kilometers van deze rit. Een vlakke meter is er nauwelijks nog te bespeuren, met de afdeling van de ene die naadloos overgaat in de vele meters bergop van de andere beklimming. . Daar zijn de Pyreneeën! Het is bijna tijd voor de Aspin en daarmee voor de laatste 90 loodzware kilometers van deze rit. Een vlakke meter is er nauwelijks nog te bespeuren, met de afdeling van de ene die naadloos overgaat in de vele meters bergop van de andere beklimming.

clock 14:34 14 uur 34. Coquard raapt de groene punten op. Coquard raapt de groene punten op

clock 14:32 Sarrancolin. Coquard pakt zonder ervoor te moeten sprinten de 20 punten, Van Aert en Van der Poel pakken in zijn zog de 17 en 15 punten mee. . 14 uur 32. sprint point Sarrancolin Coquard pakt zonder ervoor te moeten sprinten de 20 punten, Van Aert en Van der Poel pakken in zijn zog de 17 en 15 punten mee.

clock 14:25 2 jarigen. Niet 1, maar 2 jarigen in het Tourpeloton vandaag. En allebei zitten ze in de kopgroep. Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) wordt vandaag 34 in zijn 6e Tour, Ruben Guerreiro mag zijn 29e verjaardag vieren in zijn 3e Tour. . 14 uur 25. birthday 2 jarigen Niet 1, maar 2 jarigen in het Tourpeloton vandaag. En allebei zitten ze in de kopgroep. Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) wordt vandaag 34 in zijn 6e Tour, Ruben Guerreiro mag zijn 29e verjaardag vieren in zijn 3e Tour.

clock 14:21 14 uur 21. RETRO: In 2012 bracht Thomas Voeckler de Fransen in extase met winst in rit over Tourmalet. RETRO: In 2012 bracht Thomas Voeckler de Fransen in extase met winst in rit over Tourmalet

clock 14:17 3 minuten. Zonder topklimmers vooraan en met deze voorlopig beperkte voorsprong lijkt het op een strijd tussen de klassementsmannen te gaan uitdraaien voor de ritzege. Bij Bora-Hansgrohe maken ze er geen zachte aanloop van naar de Aspin, Meeus houdt het tempo hoog in het peloton. . 14 uur 17. time difference 3 minuten Zonder topklimmers vooraan en met deze voorlopig beperkte voorsprong lijkt het op een strijd tussen de klassementsmannen te gaan uitdraaien voor de ritzege. Bij Bora-Hansgrohe maken ze er geen zachte aanloop van naar de Aspin, Meeus houdt het tempo hoog in het peloton.

clock 14:15 14 uur 15. Coquard weer voor de tussensprint? Net als gisteren kan Bryan Coquard (Cofidis) weer een zaakje doen en de 20 punten pakken aan de tussensprint. Zo kan de Fransman zijn achterstand tot groene trui Philipsen verkleinen tot 46 punten. Al kan dat na de sprintrit in Bordeaux morgen zomaar weer het dubbele zijn. . Coquard weer voor de tussensprint? Net als gisteren kan Bryan Coquard (Cofidis) weer een zaakje doen en de 20 punten pakken aan de tussensprint. Zo kan de Fransman zijn achterstand tot groene trui Philipsen verkleinen tot 46 punten. Al kan dat na de sprintrit in Bordeaux morgen zomaar weer het dubbele zijn.

clock 14:10 14 uur 10. Na de top van dat eerste hellinkje van de dag volgen nog 30 vlakke kilometers, waarop ook nog de tussensprint ligt. Op 90 kilometer van de streep doemt de Aspin dan op en kan het klimwerk écht beginnen. . Na de top van dat eerste hellinkje van de dag volgen nog 30 vlakke kilometers, waarop ook nog de tussensprint ligt. Op 90 kilometer van de streep doemt de Aspin dan op en kan het klimwerk écht beginnen.

clock 14:08 14 uur 08. Punten voor Powless. Niemand legt Powless een strobreed in de weg, de Amerikaan mag de 2 puntjes oprapen op de Capvern-les-Bains. Hij komt zo op 8 punten van bergkoning Gall. . Punten voor Powless Niemand legt Powless een strobreed in de weg, de Amerikaan mag de 2 puntjes oprapen op de Capvern-les-Bains. Hij komt zo op 8 punten van bergkoning Gall.

clock 14:04 14 uur 04. Het is Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) die het treintje van gele trui Jai Hindley aanvoert in het peloton. Daar houden ze de voorsprong van de kopgroep beperkt tot iets minder dan 3 minuten. . Het is Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) die het treintje van gele trui Jai Hindley aanvoert in het peloton. Daar houden ze de voorsprong van de kopgroep beperkt tot iets minder dan 3 minuten.

clock 14:02 14 uur 02. Op de top van de Capvern-les-Bains liggen dus slechts 2 puntjes te rapen voor het bergklassement, al zal Powless daar zeker wel in geïnteresseerd zijn. Hij staat op 10 punten van bergkoning Gall in dat klassement en zal hopen om vandaag die trui weer over te nemen. . Op de top van de Capvern-les-Bains liggen dus slechts 2 puntjes te rapen voor het bergklassement, al zal Powless daar zeker wel in geïnteresseerd zijn. Hij staat op 10 punten van bergkoning Gall in dat klassement en zal hopen om vandaag die trui weer over te nemen.

clock 13:59 Côte de Capvern-les-Bains. Daar is het eerste klimmetje van de dag, al is dat slechts een klein voorgerechtje op wat nog komt. De Côte de Capvern-les-Bains (3e categorie) meet 5,6 kilometer aan het malse gemiddelde van 4,8%. Het bergje lag al 2 keer eerder in de Tour - in 2001 en 2018 -, steeds aan het begin van een zware Pyreneeënrit na een start ten noorden van het hooggebergte. . 13 uur 59. hill Côte de Capvern-les-Bains Daar is het eerste klimmetje van de dag, al is dat slechts een klein voorgerechtje op wat nog komt. De Côte de Capvern-les-Bains (3e categorie) meet 5,6 kilometer aan het malse gemiddelde van 4,8%. Het bergje lag al 2 keer eerder in de Tour - in 2001 en 2018 -, steeds aan het begin van een zware Pyreneeënrit na een start ten noorden van het hooggebergte.

clock 13:56 13 uur 56. Met namen als Van Aert, Van der Poel, Trentin, Kwiatkowski, Alaphilippe, Cosnefroy, Naesen... lijkt het wel of we naar de kopgroep in een koers op Vlaamse wegen zitten te kijken. Al zijn ze wel degelijk op pad in een bergrit. Hoe ver draagt hun poging? . Met namen als Van Aert, Van der Poel, Trentin, Kwiatkowski, Alaphilippe, Cosnefroy, Naesen... lijkt het wel of we naar de kopgroep in een koers op Vlaamse wegen zitten te kijken. Al zijn ze wel degelijk op pad in een bergrit. Hoe ver draagt hun poging?

clock 13:54 13 uur 54. Ook groepje met Naesen komt vooraan aansluiten. Ook groepje met Naesen komt vooraan aansluiten

clock 13:53 13 uur 53. 15+5=20. De samensmelting is een feit, zo hebben we 6 koppeltjes in de kop van de koers. Hun voorsprong loopt op richting 3 minuten. . 15+5=20 De samensmelting is een feit, zo hebben we 6 koppeltjes in de kop van de koers. Hun voorsprong loopt op richting 3 minuten.

clock 13:51 13 uur 51. Volgende renners in groep 2 staan op het punt om te komen aansluiten: Neilson Powless (EF-EasyPost) Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) Oliver Naesen (AG2R-Citroën) Anthony Perez (Cofidis) Ruben Guerreiro (Movistar) Zij zullen allemaal een koppeltje vormen met een ploegmaat die al voorop reed. . Volgende renners in groep 2 staan op het punt om te komen aansluiten: Neilson Powless (EF-EasyPost) Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) Oliver Naesen (AG2R-Citroën) Anthony Perez (Cofidis) Ruben Guerreiro (Movistar)

clock 13:49 13 uur 49. De aanvallers van de dag. In groep 1 zitten de volgende renners: Wout van Aert (Jumbo-Visma) Matteo Trentin (UAE) Michal Kwiatkowski (Ineos) James Shaw (EF-EasyPost) Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) Nikias Arndt (Bahrain Victorious) Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Bryan Coquard (Cofidis) Gorka Izagirre (Movistar) Krists Neilands (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) Matis Louvel (Arkéa-Samsic) Tobias Johannessen & Jonas Gregaard (Uno-X) . De aanvallers van de dag In groep 1 zitten de volgende renners: Wout van Aert (Jumbo-Visma) Matteo Trentin (UAE) Michal Kwiatkowski (Ineos) James Shaw (EF-EasyPost) Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) Nikias Arndt (Bahrain Victorious) Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Bryan Coquard (Cofidis) Gorka Izagirre (Movistar) Krists Neilands (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) Matis Louvel (Arkéa-Samsic) Tobias Johannessen & Jonas Gregaard (Uno-X)

clock 13:44 13 uur 44. Alaphilippe is de best geplaatste op 7'10". Voor Bora-Hansgrohe is dit de ideale situatie. Renaat Schotte. Alaphilippe is de best geplaatste op 7'10". Voor Bora-Hansgrohe is dit de ideale situatie. Renaat Schotte

clock 13:39 30 seconden. De 6 achtervolgers krijgen het niet cadeau, de 15 vooraan blijven het tempo hoog houden. Ze moeten de halve minuut best zo snel mogelijk dicht rijden. . 13 uur 39. time difference 30 seconden De 6 achtervolgers krijgen het niet cadeau, de 15 vooraan blijven het tempo hoog houden. Ze moeten de halve minuut best zo snel mogelijk dicht rijden.

clock 13:38 13 uur 38. Een groepje met onder meer Naesen, Powless en Guerreiro probeert nog de sprong naar de kopgroep te maken. Dat lijkt nog wel te gaan lukken. . Een groepje met onder meer Naesen, Powless en Guerreiro probeert nog de sprong naar de kopgroep te maken. Dat lijkt nog wel te gaan lukken.

clock 13:36 13 uur 36. Alaphilippe is een van de motoren in deze ontsnapping. Renaat Schotte. Alaphilippe is een van de motoren in deze ontsnapping. Renaat Schotte

clock 13:35 13 uur 35. Daar is de zegen wel! De 15 zijn weg, het peloton gaat breed over de weg. De groep met Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe en co. mag zich opmaken voor een dagje in de aanval, zo lijkt het. . Daar is de zegen wel! De 15 zijn weg, het peloton gaat breed over de weg. De groep met Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe en co. mag zich opmaken voor een dagje in de aanval, zo lijkt het.

clock 13:34 13 uur 34. Met Kwiatkowski is er nog een ex-wereldkampioen van de partij in de kopgroep. Een pak schoon volk dus, maar in het peloton geven ze de zegen nog niet aan de aanvallers. . Met Kwiatkowski is er nog een ex-wereldkampioen van de partij in de kopgroep. Een pak schoon volk dus, maar in het peloton geven ze de zegen nog niet aan de aanvallers.

clock 13:33 13 uur 33. Ook Van der Poel springt naar de kopgroep. Ook Van der Poel springt naar de kopgroep

clock 13:32 13 uur 32. Van der Poel met de sprong. Enkele renners springen naar de interessante kopgroep toe, waaronder Mathieu van der Poel. . Van der Poel met de sprong Enkele renners springen naar de interessante kopgroep toe, waaronder Mathieu van der Poel.

clock 13:31 13 uur 31. Niet meer dan 10, maar exact 10 renners zitten in de groep-Van Aert. Cosnefroy, Alaphilippe, Coquard en Johannessen zijn mee. . Niet meer dan 10, maar exact 10 renners zitten in de groep-Van Aert. Cosnefroy, Alaphilippe, Coquard en Johannessen zijn mee.

clock 13:29 13 uur 29. Vlag naar beneden en Van Aert wil er al vandoor. Vlag naar beneden en Van Aert wil er al vandoor

clock 13:28 13 uur 28. Net als gisteren heeft Van Aert het gezelschap van Alaphilippe gekregen. De groep is al aangedikt tot meer dan 10 renners. . Net als gisteren heeft Van Aert het gezelschap van Alaphilippe gekregen. De groep is al aangedikt tot meer dan 10 renners.

clock 13:27 13 uur 27 match begonnen start time Van Aert meteen in de aanval! De eerste aanvaller van de dag is ook vandaag een Belg: Wout van Aert! Een vijftal kan mee en zo slaan ze meteen een kloof tot het peloton.

clock 13:25 13 uur 25. Achteraan het peloton zien we Victor Lafay (Cofidis) zitten. In het gebergte kon de Fransman gisteren geen vervolg breien aan zijn sterk openingsweekend in het Baskenland en kwam hij binnen op ruim 20 minuten. Zijn top 10-notering is Lafay dus kwijt. . Achteraan het peloton zien we Victor Lafay (Cofidis) zitten. In het gebergte kon de Fransman gisteren geen vervolg breien aan zijn sterk openingsweekend in het Baskenland en kwam hij binnen op ruim 20 minuten. Zijn top 10-notering is Lafay dus kwijt.

clock 13:21 13 uur 21. Meeus: “We moeten de koers nu een beetje dragen". Meeus: “We moeten de koers nu een beetje dragen"

clock 13:20 Val Simmons. Onze woorden zijn nog niet koud of Simmons komt vandaag opnieuw ten val en dat al tijdens de geneutraliseerde fase van de rit. De schade lijkt mee te vallen maar de Amerikaans is natuurlijk al getekend na gisteren. Het moge duidelijk zijn dat Simmons niet aan zijn meest vrolijke tweedaagse in de Pyreneeën bezig is. . 13 uur 20. fall Val Simmons Onze woorden zijn nog niet koud of Simmons komt vandaag opnieuw ten val en dat al tijdens de geneutraliseerde fase van de rit. De schade lijkt mee te vallen maar de Amerikaans is natuurlijk al getekend na gisteren. Het moge duidelijk zijn dat Simmons niet aan zijn meest vrolijke tweedaagse in de Pyreneeën bezig is.

clock 13:18 13 uur 18. Het kan vandaag wel eens een lijdensweg worden voor de geblutste renners als Jakobsen en Simmons, met een korte rit van slechts 145 km met bijna 4.000 hoogtemeters. De eerste 50 kilometer zijn nog vrij gemoedelijk, daar al in de problemen komen kan voor een hele dag stressen en koersen tegen de tijdslimiet zorgen. In de laatste 90 kilometer zit bijna geen meter vlak meer met de Col d’Aspin, Col du Tourmalet en de klim van Cauterets-Cambasque. De afdaling van de ene Pyreneeëncol gaat naadloos over in de beklimming van de andere. . Het kan vandaag wel eens een lijdensweg worden voor de geblutste renners als Jakobsen en Simmons, met een korte rit van slechts 145 km met bijna 4.000 hoogtemeters. De eerste 50 kilometer zijn nog vrij gemoedelijk, daar al in de problemen komen kan voor een hele dag stressen en koersen tegen de tijdslimiet zorgen. In de laatste 90 kilometer zit bijna geen meter vlak meer met de Col d’Aspin, Col du Tourmalet en de klim van Cauterets-Cambasque. De afdaling van de ene Pyreneeëncol gaat naadloos over in de beklimming van de andere.

clock 13:15 13 uur 15. Genauzeau (TotalEnergies): “Hopen dat voor Steff Cras de pech voorbij is”. Genauzeau (TotalEnergies): “Hopen dat voor Steff Cras de pech voorbij is”

clock 13:11 13 uur 11. Met onder meer de nieuwe truieneigenaars Gall en Hindley op de eerste rij trekt het peloton zich op gang in Tarbes. Er staat nog meer dan 7 kilometer neutralisatie op het programma voor de officiële start. . Met onder meer de nieuwe truieneigenaars Gall en Hindley op de eerste rij trekt het peloton zich op gang in Tarbes. Er staat nog meer dan 7 kilometer neutralisatie op het programma voor de officiële start.

clock 13:09 13 uur 09. Naesen: “Gall is een speciale gast, een rare vogel, maar heel intelligent”. Naesen: “Gall is een speciale gast, een rare vogel, maar heel intelligent”

clock 13:08 13 uur 08. Bolletjestrui Gall. Felix Gall (AG2R-Citroën) is de nieuwe eigenaar van de bolletjestrui en is daarmee meteen ook de eerste Oostenrijker die hem mag dragen. Hij zal vandaag alert moeten zijn wil hij morgen ook nog in de bolletjestrui van start kunnen gaan. Met 2 cols van 1e en eentje buiten categorie kan eender welke renner over hem wippen vandaag, zelfs iemand met 0 punten zoals een Thibaut Pinot. . Bolletjestrui Gall Felix Gall (AG2R-Citroën) is de nieuwe eigenaar van de bolletjestrui en is daarmee meteen ook de eerste Oostenrijker die hem mag dragen. Hij zal vandaag alert moeten zijn wil hij morgen ook nog in de bolletjestrui van start kunnen gaan. Met 2 cols van 1e en eentje buiten categorie kan eender welke renner over hem wippen vandaag, zelfs iemand met 0 punten zoals een Thibaut Pinot.

clock 13:04 13 uur 04. Benoot: “Het enige wat we zeker weten is dat Vingegaard heel goed is”. Benoot: “Het enige wat we zeker weten is dat Vingegaard heel goed is”

clock 13:03 13 uur 03. Vanthourenhout: “Heel sterk wat Philipsen doet”. Vanthourenhout: “Heel sterk wat Philipsen doet”

clock 13:02 13 uur 02. Live beelden. U kan de 6e etappe van de Tour integraal volgen via de livestream op deze pagina en op Canvas en vanaf 13.30 uur op VRT1. . Live beelden U kan de 6e etappe van de Tour integraal volgen via de livestream op deze pagina en op Canvas en vanaf 13.30 uur op VRT1.

clock 13:00 13 uur . Officieuze start over 10 minuten. Het is stilaan verzamelen geblazen in Tarbes voor de 172 die nog in deze Tour zitten. Iedereen kwam ruim binnen de tijd aan gisteren, ook de gevallen Quinn Simmons van gisteren kan starten. . Officieuze start over 10 minuten Het is stilaan verzamelen geblazen in Tarbes voor de 172 die nog in deze Tour zitten. Iedereen kwam ruim binnen de tijd aan gisteren, ook de gevallen Quinn Simmons van gisteren kan starten.

clock 12:54 12 uur 54. Teuns: “Beetje achterstand opgebouwd, anders zou mijn vrijheid heel krap zijn”. Teuns: “Beetje achterstand opgebouwd, anders zou mijn vrijheid heel krap zijn”

clock 12:51 12 uur 51. Cras: “Vandaag toch proberen meeschuiven in de ontsnapping”. Cras: “Vandaag toch proberen meeschuiven in de ontsnapping”

clock 12:50 12 uur 50. Teuns was gisteren betrokken bij een valpartij met Skjelmose. Hij heeft nog een beetje last van zijn knie, maar zonder te veel erg. . Rik Verbrugghe (ploegleider Israel-Premier Tech). Teuns was gisteren betrokken bij een valpartij met Skjelmose. Hij heeft nog een beetje last van zijn knie, maar zonder te veel erg. Rik Verbrugghe (ploegleider Israel-Premier Tech)

clock 12:49 12 uur 49. Verbrugghe (Israel-Premier Tech): “Teuns was gisteren gevallen, maar gaat het vandaag nog eens proberen”. Verbrugghe (Israel-Premier Tech): “Teuns was gisteren gevallen, maar gaat het vandaag nog eens proberen”

clock 12:47 12 uur 47. Visbeek (Intermarché-Circus-Wanty): “Zorgen dat we met goed teamwork Louis (Meintjes) kunnen afzetten”. Visbeek (Intermarché-Circus-Wanty): “Zorgen dat we met goed teamwork Louis (Meintjes) kunnen afzetten”

clock 12:43 12 uur 43. Gianetti (UAE): “De ontsnapping heeft ons gisteren veel energie gekost, dat kan vandaag anders zijn”. Gianetti (UAE): “De ontsnapping heeft ons gisteren veel energie gekost, dat kan vandaag anders zijn”

clock 12:43 12 uur 43. Normaal heeft Tadej 2 trainingsblokken nodig, maar dat is niet gelukt. Hij is frisser en we hopen progressie te zien. Ploegbaas Mauro Gianetti (UAE). Normaal heeft Tadej 2 trainingsblokken nodig, maar dat is niet gelukt. Hij is frisser en we hopen progressie te zien. Ploegbaas Mauro Gianetti (UAE)

clock 12:39 12 uur 39. Jakobsen: “Het is klote, het zal weer kijken worden naar de tijdslimiet”. Jakobsen: “Het is klote, het zal weer kijken worden naar de tijdslimiet”

clock 12:38 12 uur 38. Het zal vandaag zaak zijn om de voet van de Aspin te halen in het peloton met Fabio (Jakobsen). . Yves Lampaert (Soudal-Quick Step). Het zal vandaag zaak zijn om de voet van de Aspin te halen in het peloton met Fabio (Jakobsen). Yves Lampaert (Soudal-Quick Step)

clock 12:33 12 uur 33. Lampaert: “Je moet Fabio niet veel moed inspreken, hij is voor zichzelf al hard”. Lampaert: “Je moet Fabio niet veel moed inspreken, hij is voor zichzelf al hard”

clock 12:32 12 uur 32. Maassen (Jumbo-Visma): “Deze etappe staat bij ons dik aangekruist, maar ook bij de andere ploegen”. Maassen (Jumbo-Visma): “Deze etappe staat bij ons dik aangekruist, maar ook bij de andere ploegen”

clock 12:26 12 uur 26. Ik voelde me gisteren niet super. Mijn rug deed nog wat pijn en op den duur begon alles pijn te doen. . Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Ik voelde me gisteren niet super. Mijn rug deed nog wat pijn en op den duur begon alles pijn te doen. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 12:25 12 uur 25. Van Gils: “Ga vandaag rustig aanpakken, een beetje bij Caleb blijven”. Van Gils: “Ga vandaag rustig aanpakken, een beetje bij Caleb blijven”