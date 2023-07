LIVESTREAM: Van Aert probeert mee te schuiven in de ontsnapping, Jakobsen moet snel lossen

Pau is een naam als een klok in de Ronde van Frankrijk. Na Parijs en Bordeaux is het de stad die al het vaakst het Tourcircus op bezoek kreeg.

Zowel als aankomstplaats en als startplaats is Pau een zo goed als jaarlijks uitstapje in de Tour. Daarbij gaat het om elk soort ritten, of het nu om een zware bergrit in de Pyreneeën is met Pau als ideaal vertrekpunt of een overgangsetappe of een sprintrit is met aankomst in Pau.

In 2019 stond er zelfs een tijdrit op de planning in Pau, die Julian Alaphilippe verrassend op zijn naam schreef in zijn wonderjaar in de Tour.