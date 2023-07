LIVESTREAM: Gall pakt de bergtrui op col buiten categorie, Van Aert past

clock 15:46 15 uur 46. De voorbije 2 Tourritten die startten in Pau, in 2020 en 2021, werden gewonnen door Tadej Pogacar. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat het een 3 op een rij wordt. De laatste 80 kilometer van de rit van vandaag zijn zelfs een zo goed als één-op-één kopie van de rit die Pogacar won in 2020. Toen was dat goed voor zijn 1e ritzege in de Tour, 3 jaar later kan hij opnieuw in Laruns een nulletje bijschrijven en er zijn 10e Tourzege pakken. . De voorbije 2 Tourritten die startten in Pau, in 2020 en 2021, werden gewonnen door Tadej Pogacar. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat het een 3 op een rij wordt. De laatste 80 kilometer van de rit van vandaag zijn zelfs een zo goed als één-op-één kopie van de rit die Pogacar won in 2020. Toen was dat goed voor zijn 1e ritzege in de Tour, 3 jaar later kan hij opnieuw in Laruns een nulletje bijschrijven en er zijn 10e Tourzege pakken.

clock 15:43 15 uur 43. In de lange afdaling van de Soudet komen Benoot en Van Aert bijna weer aansluiten bij de koplopers. . In de lange afdaling van de Soudet komen Benoot en Van Aert bijna weer aansluiten bij de koplopers.

clock 15:41 4 minuten. De UAE-trein rondt de top van de Soudet op 4 minuten van de kop van de koers. Hindley kan steeds meer speelruimte genieten van de mannen van Pogacar. . 15 uur 41. time difference 4 minuten De UAE-trein rondt de top van de Soudet op 4 minuten van de kop van de koers. Hindley kan steeds meer speelruimte genieten van de mannen van Pogacar.

clock 15:39 15 uur 39. Blijft een van de koplopers nog over op de Col de Marie Blanque? Ik denk het wel. . José De Cauwer. Blijft een van de koplopers nog over op de Col de Marie Blanque? Ik denk het wel. José De Cauwer

clock 15:37 15 uur 37. Martinez komt als 2e boven, Ciccone is 3e. Hindley heeft Buchmann nog mee in steun. . Martinez komt als 2e boven, Ciccone is 3e. Hindley heeft Buchmann nog mee in steun.

clock 15:37 15 uur 37. Gall als eerste boven. Felix Gall (AG2R-Citroën) komt in de dichte mist als eerste boven op de Col de Soudet van buiten categorie. De 20 bergpunten brengen Gall in een klap boven huidige bollentrui Powless in de stand. . Gall als eerste boven Felix Gall (AG2R-Citroën) komt in de dichte mist als eerste boven op de Col de Soudet van buiten categorie. De 20 bergpunten brengen Gall in een klap boven huidige bollentrui Powless in de stand.

clock 15:35 15 uur 35. Alaphilippe verkeert in het gezelschap van Van Aert op een half minuutje van Gall. Opnieuw geen topdag voor Alaphilippe. . Alaphilippe verkeert in het gezelschap van Van Aert op een half minuutje van Gall. Opnieuw geen topdag voor Alaphilippe.

clock 15:34 15 uur 34. Nieuwe versnelling Gall. Op meer dan een kilometer van de top gaat Gall nog eens op de trappers staan. Ciccone moet voor zijn eigen tempo kiezen en lijkt naast de bollen te gaan grijpen. . Nieuwe versnelling Gall Op meer dan een kilometer van de top gaat Gall nog eens op de trappers staan. Ciccone moet voor zijn eigen tempo kiezen en lijkt naast de bollen te gaan grijpen.

clock 15:32 15 uur 32. Hindley en Neilands vervoegen Ciccone en Gall. Een van deze 4 zal de 20 punten oprapen op de top van de Soudet. . Hindley en Neilands vervoegen Ciccone en Gall. Een van deze 4 zal de 20 punten oprapen op de top van de Soudet.

clock 15:31 15 uur 31. Op 2 kilometer van de top versnelt Gall, Ciccone reageert in de strijd om de bollen. Van Aert moet passen en kiest voor zijn eigen tempo. . Op 2 kilometer van de top versnelt Gall, Ciccone reageert in de strijd om de bollen. Van Aert moet passen en kiest voor zijn eigen tempo.

clock 15:30 15 uur 30. Marc Soler (UAE) heeft zich laten uitzakken uit de ontsnapping en gaat zich in de trein van Pogacar posteren in het peloton. . Marc Soler (UAE) heeft zich laten uitzakken uit de ontsnapping en gaat zich in de trein van Pogacar posteren in het peloton.

clock 15:30 15 uur 30. Zijn mee met Ciccone: uiteraard Hindley en ook Martinez, Gall, Buchmann en Neilands kunnen volgen. . Zijn mee met Ciccone: uiteraard Hindley en ook Martinez, Gall, Buchmann en Neilands kunnen volgen.

clock 15:29 15 uur 29. Van Aert en Campenaerts gegrepen. Een versnelling van Ciccone is de doodsteek voor Van Aert en Campenaerts. Al kan Van Aert wel nog mee inschuiven terwijl de groep helemaal uit elkaar spat. . Van Aert en Campenaerts gegrepen Een versnelling van Ciccone is de doodsteek voor Van Aert en Campenaerts. Al kan Van Aert wel nog mee inschuiven terwijl de groep helemaal uit elkaar spat.

clock 15:27 15 uur 27.

clock 15:24 15 uur 24. Met nog een goede 4 kilometer klimmen voor de boeg op de Soudet krijgen de achtervolgers Van Aert en Campenaerts weer in het vizier. Lopez verhoogt het tempo stelselmatig in dienst van Ciccone, die aan zijn missie-bergtrui kan beginnen vandaag. . Met nog een goede 4 kilometer klimmen voor de boeg op de Soudet krijgen de achtervolgers Van Aert en Campenaerts weer in het vizier. Lopez verhoogt het tempo stelselmatig in dienst van Ciccone, die aan zijn missie-bergtrui kan beginnen vandaag.

clock 15:22 15 uur 22. Traeen, Coquard, Pedersen en Cavagna worden ook ingerekend door het peloton. De kopgroep is al serieus uitgedund en ook in het peloton gaat het niet traag. . Traeen, Coquard, Pedersen en Cavagna worden ook ingerekend door het peloton. De kopgroep is al serieus uitgedund en ook in het peloton gaat het niet traag.

clock 15:21 15 uur 21. Het is een typische Pyreneeënberg die erg grillig is. . Maarten Vangramberen vanop de motor. Het is een typische Pyreneeënberg die erg grillig is. Maarten Vangramberen vanop de motor

clock 15:20 15 uur 20. De UAE-voorwacht in het peloton rekent met Patrick Konrad en Kasper Asgreen enkele werkmieren uit de kopgroep in. Groene trui Jasper Philipsen laat ondertussen ook lopen in de grote groep, als laatste van de snelle mannen. . De UAE-voorwacht in het peloton rekent met Patrick Konrad en Kasper Asgreen enkele werkmieren uit de kopgroep in. Groene trui Jasper Philipsen laat ondertussen ook lopen in de grote groep, als laatste van de snelle mannen.

clock 15:16 15 uur 16. De 2 Belgen in de spits van de koers houden stand. De voorsprong van Van Aert en Campenaerts zakt nooit onder de 20 seconden op hun dichtste achtervolgers. Nu bedraagt de kloof zelfs weer 30 tellen. Het peloton volgt al op 3 en een halve minuut van Van Aert en Campenaerts. . De 2 Belgen in de spits van de koers houden stand. De voorsprong van Van Aert en Campenaerts zakt nooit onder de 20 seconden op hun dichtste achtervolgers. Nu bedraagt de kloof zelfs weer 30 tellen. Het peloton volgt al op 3 en een halve minuut van Van Aert en Campenaerts.

clock 15:13 15 uur 13.

clock 15:11 15 uur 11. Jakobsen, Ewan, Groenewegen en ook de jarige Kristoff. De sprinters kiezen voor hun eigen tempo en vormen stilaan al een grupetto. . Jakobsen, Ewan, Groenewegen en ook de jarige Kristoff. De sprinters kiezen voor hun eigen tempo en vormen stilaan al een grupetto.

clock 15:08 15 uur 08. Het scheurt bij de achtervolgers. Onder meer voor Laporte, Traeen en Burgaudeau gaat het te snel op de eerste steile stroken van de Soudet. Lopez bepaalt het tempo in dienst van Ciccone, die wel tuk is op de 20 bergpunten op de top. . Het scheurt bij de achtervolgers Onder meer voor Laporte, Traeen en Burgaudeau gaat het te snel op de eerste steile stroken van de Soudet. Lopez bepaalt het tempo in dienst van Ciccone, die wel tuk is op de 20 bergpunten op de top.

clock 15:06 15 uur 06. Het is Alaphilippe zelf die de groep wil uitdunnen en naar Van Aert toe wil springen. Pedersen stoomt hij alvast snel voorbij. . Het is Alaphilippe zelf die de groep wil uitdunnen en naar Van Aert toe wil springen. Pedersen stoomt hij alvast snel voorbij.

clock 15:05 15 uur 05. Pedersen moet zoals verwacht al snel de rol lossen bij Van Aert en Campenaerts. Over snelle mannen gesproken: Fabio Jakobsen zit goed en wel in het peloton. De tijdslimiet halen zal dus wel lukken vandaag. . Pedersen moet zoals verwacht al snel de rol lossen bij Van Aert en Campenaerts. Over snelle mannen gesproken: Fabio Jakobsen zit goed en wel in het peloton. De tijdslimiet halen zal dus wel lukken vandaag.

clock 15:04 15 uur 04.

clock 15:03 Fietswissel Pogacar. Witte trui Tadej Pogacar vertoeft even tussen de geloste sprinters Bauhaus en Cavendish. Dat heeft alles te maken met een fietswissel in de beginmeters van de Soudet. De Sloveen baant zich weer een weg naar de kop van het peloton. . 15 uur 03. mechanical breakdown Fietswissel Pogacar Witte trui Tadej Pogacar vertoeft even tussen de geloste sprinters Bauhaus en Cavendish. Dat heeft alles te maken met een fietswissel in de beginmeters van de Soudet. De Sloveen baant zich weer een weg naar de kop van het peloton.

clock 15:03 15 uur 03. Cavagna draait de gashendel serieus open en verkleint de kloof op Van Aert, Pedersen en Campenaerts tot een halve minuut. Het peloton volgt 2 minuten achter de groep achtervolgers aan de voet van de Soudet. . Cavagna draait de gashendel serieus open en verkleint de kloof op Van Aert, Pedersen en Campenaerts tot een halve minuut. Het peloton volgt 2 minuten achter de groep achtervolgers aan de voet van de Soudet.

clock 15:02 15 uur 02. Op de top van de Soudet, de eerste col buiten categorie in deze Tour, liggen 20 punten voor het grijpen, die eender welke renner meteen naar de leiding katapulteren in het bergklassement. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de Ronde van Frankrijk een col buiten categorie in de eerste week legt, toen in rit 7. Voor een berg van deze categorie in rit 5 moeten we al terug naar de Tour van 1981, toen Lucien Van Impe won op Pla d'Adet. . Op de top van de Soudet, de eerste col buiten categorie in deze Tour, liggen 20 punten voor het grijpen, die eender welke renner meteen naar de leiding katapulteren in het bergklassement. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de Ronde van Frankrijk een col buiten categorie in de eerste week legt, toen in rit 7. Voor een berg van deze categorie in rit 5 moeten we al terug naar de Tour van 1981, toen Lucien Van Impe won op Pla d'Adet.

clock 14:58 14 uur 58. De best geplaatste renner vooraan is uiteraard Wout van Aert, die 5e staat op 16 seconden van gele trui Adam Yates. Met Jai Hindley zit bij de achtervolgers nog een renner uit de top 10, hij staat op 22 seconden van Yates. . De best geplaatste renner vooraan is uiteraard Wout van Aert, die 5e staat op 16 seconden van gele trui Adam Yates. Met Jai Hindley zit bij de achtervolgers nog een renner uit de top 10, hij staat op 22 seconden van Yates.

clock 14:55 14 uur 55. Er begint een andere Ronde van Frankrijk hier en nu. Dit is het serieuze klimwerk. . Renaat Schotte. Er begint een andere Ronde van Frankrijk hier en nu. Dit is het serieuze klimwerk. Renaat Schotte

clock 14:55 Col de Soudet. De Col de Soudet is een heel erg onregelmatige beklimming van 15,2 km die toch aan een gemiddelde van 7,2% komt. Het ene moment moeten Van Aert en co. stroken van 12% en meer trotseren, terwijl andere stukken nagenoeg vlak zijn. Die afwisseling houdt wel op in de laatste 6 kilometer van de klim, waar het percentage nooit onder de 6% zakt en vaak zelfs rond de 10% schommelt. De top van de Soudet ligt op 1.540 meter boven zeeniveau en op 75 kilometer van de streep in Laruns. Reken er maar op dat we we bovenkomen met een uitgedunde kopgroep en peloton. . 14 uur 55. mountain Col de Soudet De Col de Soudet is een heel erg onregelmatige beklimming van 15,2 km die toch aan een gemiddelde van 7,2% komt. Het ene moment moeten Van Aert en co. stroken van 12% en meer trotseren, terwijl andere stukken nagenoeg vlak zijn. Die afwisseling houdt wel op in de laatste 6 kilometer van de klim, waar het percentage nooit onder de 6% zakt en vaak zelfs rond de 10% schommelt. De top van de Soudet ligt op 1.540 meter boven zeeniveau en op 75 kilometer van de streep in Laruns. Reken er maar op dat we we bovenkomen met een uitgedunde kopgroep en peloton.

clock 14:50 14 uur 50.

clock 14:50 14 uur 50. Van Aert, Pedersen en Campenaerts stomen door richting de voet van de Soudet. Op papier is Van Aert duidelijk de beste klimmer vooraan. . Van Aert, Pedersen en Campenaerts stomen door richting de voet van de Soudet. Op papier is Van Aert duidelijk de beste klimmer vooraan.

clock 14:48 14 uur 48. De 3 bergen op het dagmenu. Zowel de Col de Soudet, de Col d’Ichere en de Col de Marie Blanque zijn zeker geen jaarlijkse kost in de Tour. In 2020 lagen ze de laatste keer op het parcours in een copy paste van de laatste 80 kilometer van vandaag. De populairste van de 3 is dan nog de Col de Marie Blanque, die regelmatig opduikt in het voorprogramma van Pyreneeënritten. Nu is hij zelf de headliner van de dag. . De 3 bergen op het dagmenu Zowel de Col de Soudet, de Col d’Ichere en de Col de Marie Blanque zijn zeker geen jaarlijkse kost in de Tour. In 2020 lagen ze de laatste keer op het parcours in een copy paste van de laatste 80 kilometer van vandaag. De populairste van de 3 is dan nog de Col de Marie Blanque, die regelmatig opduikt in het voorprogramma van Pyreneeënritten. Nu is hij zelf de headliner van de dag.

clock 14:45 14 uur 45. De taak voor Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) is duidelijk, maar toch loopt het niet gesmeerd bij de 33 achtervolgers. Het peloton komt zo stilletjes aan weer iets dichter. . De taak voor Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) is duidelijk, maar toch loopt het niet gesmeerd bij de 33 achtervolgers. Het peloton komt zo stilletjes aan weer iets dichter.

clock 14:43 14 uur 43. Het zijn Bora-Hansgrohe en Soudal-Quick Step die het werk op zich nemen bij de achtervolgers. Bij Bora-Hansgrohe is dat logisch, zij hebben met Hindley hun klassementsman mee en willen met zoveel mogelijk voorsprong aan de Col de Soudet beginnen over enkele kilometers. Soudal-Quick Step heeft met Cavagna en Asgreen 2 werkpaarden mee in dienst van Alaphilippe. . Het zijn Bora-Hansgrohe en Soudal-Quick Step die het werk op zich nemen bij de achtervolgers. Bij Bora-Hansgrohe is dat logisch, zij hebben met Hindley hun klassementsman mee en willen met zoveel mogelijk voorsprong aan de Col de Soudet beginnen over enkele kilometers. Soudal-Quick Step heeft met Cavagna en Asgreen 2 werkpaarden mee in dienst van Alaphilippe.

clock 14:40 14 uur 40. 33 achtervolgers. De namen van de groep op een minuut van Van Aert, Pedersen en Campenaerts: Tiesj Benoot & Christophe Laporte (Jumbo-Visma) Felix Grossschartner & Marc Soler (UAE) Omar Fraile & Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) Valentin Madouas (Groupama-FDJ) Esteban Chaves & Rigoberto Uran (EF-EasyPost) Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen & Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) Jack Haig (Bahrain Victorious) Jai Hindley, Emanuel Buchmann & Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) Giulio Ciccone & Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) Clément Berthet, Felix Gall & Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) Bryan Coquard (Cofidis) Matteo Jorgenson & Gregor Mühlberger (Movistar) Chris Hamilton (DSM) Hugo Houle & Krists Neilands (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) Harold Tejada (Astana) Torstein Traaen (Uno-X) Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) . 33 achtervolgers De namen van de groep op een minuut van Van Aert, Pedersen en Campenaerts: Tiesj Benoot & Christophe Laporte (Jumbo-Visma) Felix Grossschartner & Marc Soler (UAE) Omar Fraile & Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) Valentin Madouas (Groupama-FDJ) Esteban Chaves & Rigoberto Uran (EF-EasyPost) Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen & Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) Jack Haig (Bahrain Victorious) Jai Hindley, Emanuel Buchmann & Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) Giulio Ciccone & Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) Clément Berthet, Felix Gall & Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) Bryan Coquard (Cofidis) Matteo Jorgenson & Gregor Mühlberger (Movistar) Chris Hamilton (DSM) Hugo Houle & Krists Neilands (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) Harold Tejada (Astana) Torstein Traaen (Uno-X) Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

clock 14:33 14 uur 33. Zoals altijd wanneer de etappe vanuit Pau de Pyreneeën intrekt, gaat het vandaag in zuidwaartse richting. Al is dat niet in een rechte lijn, dan zouden de renners namelijk al veel sneller aan de bergen begonnen zijn. Door een ommetje in zuidwestelijke richting begint de weg pas op te lopen in deel 2 van de rit. Aan dat zwaardere gedeelte van de rit beginnen we dus op een 90-tal kilometer van de finish. . Zoals altijd wanneer de etappe vanuit Pau de Pyreneeën intrekt, gaat het vandaag in zuidwaartse richting. Al is dat niet in een rechte lijn, dan zouden de renners namelijk al veel sneller aan de bergen begonnen zijn. Door een ommetje in zuidwestelijke richting begint de weg pas op te lopen in deel 2 van de rit. Aan dat zwaardere gedeelte van de rit beginnen we dus op een 90-tal kilometer van de finish.

clock 14:32 14 uur 32. De situatie. Over een kleine 20 kilometer komt de kopgroep aan de voet van de eerste beklimming van de dag. De Col de Soudet is de eerste col buiten categorie in deze Tour. Vooraan zijn ze nog met 3, Coquard heeft zich uit laten zakken tot de groep achtervolgers na de tussensprint. Van Aert, Pedersen en Campenaerts verdedigen een voorsprong van een halve minuut op de 33 achtervolgers. . De situatie Over een kleine 20 kilometer komt de kopgroep aan de voet van de eerste beklimming van de dag. De Col de Soudet is de eerste col buiten categorie in deze Tour. Vooraan zijn ze nog met 3, Coquard heeft zich uit laten zakken tot de groep achtervolgers na de tussensprint. Van Aert, Pedersen en Campenaerts verdedigen een voorsprong van een halve minuut op de 33 achtervolgers.

clock 14:27 2'20". Het is aan UAE om het te doen in het peloton. Ze zullen van geen enkele andere ploeg steun mogen verwachten. De enige 2 teams die vooraan niet vertegenwoordigd zijn, zijn Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty. Een gemiste slag voor de Belgische ploegen. . 14 uur 27. time difference 2'20" Het is aan UAE om het te doen in het peloton. Ze zullen van geen enkele andere ploeg steun mogen verwachten. De enige 2 teams die vooraan niet vertegenwoordigd zijn, zijn Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty. Een gemiste slag voor de Belgische ploegen.

clock 14:27 14 uur 27.

clock 14:25 14 uur 25. Op die manier wordt Coquard een van de naaste belagers van Philipsen in de strijd om de groene trui. Al is dat nog steeds op de ruime achterstand van 66 eenheden. . Op die manier wordt Coquard een van de naaste belagers van Philipsen in de strijd om de groene trui. Al is dat nog steeds op de ruime achterstand van 66 eenheden.

clock 14:24 14 uur 24. Pedersen en Coquard maken er een pittig sprintje van en Coquard pakt de volle buit van 20 punten. Pedersen moet tevreden zijn met 17 stuks, Van Aert doet niet echt mee en pakt 15 punten. . Pedersen en Coquard maken er een pittig sprintje van en Coquard pakt de volle buit van 20 punten. Pedersen moet tevreden zijn met 17 stuks, Van Aert doet niet echt mee en pakt 15 punten.

clock 14:20 14 uur 20. Van Aert, Campenaerts, Pedersen en Coquard rijden weg uit de kopgroep. Van Aert, Campenaerts, Pedersen en Coquard rijden weg uit de kopgroep

clock 14:19 14 uur 19. Ook Bryan Coquard wil meesprinten bij de tussensprint en zo rijdt een viertal weg uit de kopgroep. . Ook Bryan Coquard wil meesprinten bij de tussensprint en zo rijdt een viertal weg uit de kopgroep.

clock 14:19 Lanne-en-Barétous. Campenaerts rijdt nu solo weg, terwijl we bijna bij de tussensprint zijn. Pedersen ziet het gevaar en springt naar Campenaerts toe, net als Van Aert. . 14 uur 19. sprint point Lanne-en-Barétous Campenaerts rijdt nu solo weg, terwijl we bijna bij de tussensprint zijn. Pedersen ziet het gevaar en springt naar Campenaerts toe, net als Van Aert.

clock 14:17 14 uur 17. Split in de kopgroep. Het loopt niet helemaal gesmeerd in de kopgroep, daar zal de aanwezigheid van Hindley misschien wel iets mee te maken hebben. Al hebben ze toch bijna 2 minuten op het peloton. . Split in de kopgroep Het loopt niet helemaal gesmeerd in de kopgroep, daar zal de aanwezigheid van Hindley misschien wel iets mee te maken hebben. Al hebben ze toch bijna 2 minuten op het peloton.

clock 14:16 14 uur 16.

clock 14:13 14 uur 13. De precieze samenstelling van de kopgroep is nog niet duidelijk, maar zijn zeker mee: Van Aert, Laporte, Benoot, Martinez, Alaphilippe, Cavagna, Hindley, Ciccone, Pedersen, Campenaerts, Van Gils... . De precieze samenstelling van de kopgroep is nog niet duidelijk, maar zijn zeker mee: Van Aert, Laporte, Benoot, Martinez, Alaphilippe, Cavagna, Hindley, Ciccone, Pedersen, Campenaerts, Van Gils...

clock 14:11 14 uur 11. Quinn Simmons komt keihard ten val. Quinn Simmons komt keihard ten val

clock 14:10 14 uur 10. De taaie Simmons verbijt de pijn en springt snel weer op zijn fiets. Maar het doet zichtbaar geen deugd. . De taaie Simmons verbijt de pijn en springt snel weer op zijn fiets. Maar het doet zichtbaar geen deugd.

clock 14:09 Val Simmons. Een dag na zijn nationale feestdag komt de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons lelijk ten val. Zijn linkerkant ligt helemaal open. . 14 uur 09. fall Val Simmons Een dag na zijn nationale feestdag komt de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons lelijk ten val. Zijn linkerkant ligt helemaal open.

clock 14:08 14 uur 08. UAE heeft zich op kop geposteerd in het peloton. De voorsprong van Hindley en co. groeit wel tot meer dan een minuut, al botert het niet helemaal in de kopgroep. . UAE heeft zich op kop geposteerd in het peloton. De voorsprong van Hindley en co. groeit wel tot meer dan een minuut, al botert het niet helemaal in de kopgroep.

clock 14:06 14 uur 06. Een zeer interessante situatie! Renaat Schotte. Een zeer interessante situatie! Renaat Schotte

clock 14:06 14 uur 06. Hindley zit erbij! Dat kan wel eens het doodsvonnis betekenen van deze ontsnapping. Vingegaard en Pogacar zullen hun misschien wel grootste concurrent Hindley geen grote voorsprong cadeau willen geven. . Hindley zit erbij! Dat kan wel eens het doodsvonnis betekenen van deze ontsnapping. Vingegaard en Pogacar zullen hun misschien wel grootste concurrent Hindley geen grote voorsprong cadeau willen geven.

clock 14:05 30 seconden. Is de grote vroege vlucht dan toch vertrokken nu? Ze zijn buiten het zicht van het peloton alleszins. . 14 uur 05. time difference 30 seconden Is de grote vroege vlucht dan toch vertrokken nu? Ze zijn buiten het zicht van het peloton alleszins.

clock 14:02 14 uur 02. Pedersen heeft zijn zinnen gezet op de tussensprint over een kilometer of 20. Philipsen lijkt niet mee te zitten. . Pedersen heeft zijn zinnen gezet op de tussensprint over een kilometer of 20. Philipsen lijkt niet mee te zitten.

clock 14:01 14 uur 01. Stuk peloton rijdt weg uit het peloton. Stuk peloton rijdt weg uit het peloton

clock 14:00 14 uur . Half peloton op kop. Het is bijna een vijftigtal dat zich nu gevormd heeft in de kop van de koers. Wout van Aert is ook weer van de partij. . Half peloton op kop Het is bijna een vijftigtal dat zich nu gevormd heeft in de kop van de koers. Wout van Aert is ook weer van de partij.

clock 13:59 13 uur 59. Cavagna en Mühlberger krijgen het gezelschap van een twintigtal met onder meer Benoot, Ciccone en Madouas. . Cavagna en Mühlberger krijgen het gezelschap van een twintigtal met onder meer Benoot, Ciccone en Madouas.

clock 13:57 13 uur 57. TGV Cavagna. Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) spaart zich geenszins in deze beginfase. Hij rijdt weg uit de kopgroep en krijgt Gregor Mühlberger (Movistar) mee. . TGV Cavagna Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) spaart zich geenszins in deze beginfase. Hij rijdt weg uit de kopgroep en krijgt Gregor Mühlberger (Movistar) mee.

clock 13:56 13 uur 56. Jakobsen rijdt al op meer dan een minuut achterstand van de spits van de koers. Ook onder andere Cavendish kent even een moeilijk moment in het peloton nu. . Jakobsen rijdt al op meer dan een minuut achterstand van de spits van de koers. Ook onder andere Cavendish kent even een moeilijk moment in het peloton nu.

clock 13:53 13 uur 53. Een spervuur aan ontsnappingen: "Is natuurlijk niet goed voor Fabio Jakobsen". Een spervuur aan ontsnappingen: "Is natuurlijk niet goed voor Fabio Jakobsen"

clock 13:52 13 uur 52. Op het volgende bultje gaat het tempo in het peloton toch weer de hoogte in. Het is een langgerekt lint dat door deze beginfase scheurt. . Op het volgende bultje gaat het tempo in het peloton toch weer de hoogte in. Het is een langgerekt lint dat door deze beginfase scheurt.

clock 13:52 13 uur 52. Grote scheur in het peloton. Een groep van een man of 30 heeft zich losgerukt van het peloton. Jumbo-Visma heeft enkele pionnen meegestuurd. . Grote scheur in het peloton Een groep van een man of 30 heeft zich losgerukt van het peloton. Jumbo-Visma heeft enkele pionnen meegestuurd.

clock 13:50 13 uur 50. Het loopt toch weer allemaal samen doordat er nog veel meer geïnteresseerden zijn in de vroege vlucht. Het moge duidelijk zijn dat het niet bij de eerste of tweede poging beklonken is vandaag, zoals dat de voorbije dagen wel was. . Het loopt toch weer allemaal samen doordat er nog veel meer geïnteresseerden zijn in de vroege vlucht. Het moge duidelijk zijn dat het niet bij de eerste of tweede poging beklonken is vandaag, zoals dat de voorbije dagen wel was.

clock 13:47 13 uur 47. Latour wordt dan toch bij de lurven gegrepen door een groepje dat onder impuls van Alaphilippe weggereden is uit het peloton. . Latour wordt dan toch bij de lurven gegrepen door een groepje dat onder impuls van Alaphilippe weggereden is uit het peloton.

clock 13:46 13 uur 46. Het is zaak voor Jakobsen om tussen de volgwagens te blijven, dat is enorm belangrijk. . José De Cauwer. Het is zaak voor Jakobsen om tussen de volgwagens te blijven, dat is enorm belangrijk. José De Cauwer

clock 13:45 13 uur 45. Van Aert probeert mee te glippen, maar raakt niet weg. Van Aert probeert mee te glippen, maar raakt niet weg

clock 13:44 13 uur 44. Niet voor Van Aert. De rest van het peloton is het duidelijk niet eens met het aanvalsplan van Van Aert. Alles te herdoen. . Niet voor Van Aert De rest van het peloton is het duidelijk niet eens met het aanvalsplan van Van Aert. Alles te herdoen.

clock 13:43 13 uur 43. Daar is Van Aert nog eens. Victor Lafay glipt mee met deze poging. . Daar is Van Aert nog eens. Victor Lafay glipt mee met deze poging.

clock 13:43 13 uur 43. Het knikje in de openingsfase is er te veel aan voor Jakobsen, die zijn slechte nacht nog in de benen heeft zitten. . Het knikje in de openingsfase is er te veel aan voor Jakobsen, die zijn slechte nacht nog in de benen heeft zitten.

clock 13:43 13 uur 43. Jakobsen al meteen in de problemen. Jakobsen al meteen in de problemen

clock 13:41 13 uur 41. Daar is Van Aert! Bettiol en Van Aert verschieten nu een serieuze cartouche in een poging om wél weg te raken uit het peloton. . Daar is Van Aert! Bettiol en Van Aert verschieten nu een serieuze cartouche in een poging om wél weg te raken uit het peloton.

clock 13:41 13 uur 41. Veel goede wil in het peloton, maar niemand raakt tot bij Latour die een voorsprong van een seconde of 20 heeft. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) probeert het nu eens, ook Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) roert zich op een knikje. . Veel goede wil in het peloton, maar niemand raakt tot bij Latour die een voorsprong van een seconde of 20 heeft. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) probeert het nu eens, ook Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) roert zich op een knikje.

clock 13:39 13 uur 39. Powless waagt nog eens een poging maar zijn bollentrui werkt als een rode doek voor de achteropkomende stieren. Hij krijgt steeds een hele sliert van renners mee aan zijn wiel en kan zo niet naar Latour springen. . Powless waagt nog eens een poging maar zijn bollentrui werkt als een rode doek voor de achteropkomende stieren. Hij krijgt steeds een hele sliert van renners mee aan zijn wiel en kan zo niet naar Latour springen.

clock 13:36 13 uur 36. Met een duimpje naar de wedstrijddokter geeft Skjelmose aan dat zijn val zonder erg was. Hij komt weer aansluiten in het peloton. . Met een duimpje naar de wedstrijddokter geeft Skjelmose aan dat zijn val zonder erg was. Hij komt weer aansluiten in het peloton.

clock 13:35 Val Skjelmose. In de buik van het peloton gaat de Deense kampioen Skjelmose tegen het asfalt. De nummer 9 van het klassement wordt door enkele ploegmakkers weer naar de groep geleid. . 13 uur 35. fall Val Skjelmose In de buik van het peloton gaat de Deense kampioen Skjelmose tegen het asfalt. De nummer 9 van het klassement wordt door enkele ploegmakkers weer naar de groep geleid.

clock 13:35 13 uur 35. Skjelmose komt ten val, Van der Poel raakt niet weg. Skjelmose komt ten val, Van der Poel raakt niet weg

clock 13:33 13 uur 33. Van der Poel roert zich nu ook en probeert naar Latour te springen, die nog steeds eenzaam aan kop rijdt. . Van der Poel roert zich nu ook en probeert naar Latour te springen, die nog steeds eenzaam aan kop rijdt.

clock 13:33 13 uur 33. Vlakke eerste wedstrijdfase. Op een verdwaald knikje na zijn de eerste 60 wedstrijdkilometers makkelijk verteerbare kost. Zo kan het een langgerekte strijd om de vroege vlucht worden uiteraard. . Vlakke eerste wedstrijdfase Op een verdwaald knikje na zijn de eerste 60 wedstrijdkilometers makkelijk verteerbare kost. Zo kan het een langgerekte strijd om de vroege vlucht worden uiteraard.

clock 13:31 13 uur 31. Jumbo-Visma lijkt met een plan rond te koersen vandaag en probeert een pion mee te sturen met Latour. UAE laat het niet gebeuren. . Jumbo-Visma lijkt met een plan rond te koersen vandaag en probeert een pion mee te sturen met Latour. UAE laat het niet gebeuren.

clock 13:29 13 uur 29. Pierre Latour (TotalEnergies) kan in zijn eentje een gat slaan tot het peloton. Daar volgt niet meteen een reactie. . Pierre Latour (TotalEnergies) kan in zijn eentje een gat slaan tot het peloton. Daar volgt niet meteen een reactie.

clock 13:29 13 uur 29. Is Latour de eerste succesvolle vluchter? Is Latour de eerste succesvolle vluchter?

clock 13:27 13 uur 27. Met het hele peloton in zijn wiel blijft Campenaerts het tempo hoog houden. Bolletjestrui Powless zit alert voorin. . Met het hele peloton in zijn wiel blijft Campenaerts het tempo hoog houden. Bolletjestrui Powless zit alert voorin.

clock 13:26 13 uur 26. Wat is nu eigenlijk de bedoeling van Campenaerts? Renaat Schotte. Wat is nu eigenlijk de bedoeling van Campenaerts? Renaat Schotte

clock 13:24 13 uur 24 match begonnen start time C'est parti! Daar is de vlag en daar is de eerste aanval! Het is voor de 3e keer deze Tour dat Victor Campenaerts het meteen probeert van bij de start.

clock 13:20 13 uur 20. Het is vroeg in de Tour om nu al zelf te gaan als Pogacar of Vingegaard. José De Cauwer. Het is vroeg in de Tour om nu al zelf te gaan als Pogacar of Vingegaard. José De Cauwer

clock 13:17 13 uur 17. We zien een stevig ingepakte Fabio Jakobsen aan de staart van het peloton. Hij zal alvast hopen op geen al te felle openingsfase vandaag. . We zien een stevig ingepakte Fabio Jakobsen aan de staart van het peloton. Hij zal alvast hopen op geen al te felle openingsfase vandaag.

clock 13:16 13 uur 16. Pogacar: “Ik hoop dat ik vandaag voor de zege kan gaan”. Pogacar: “Ik hoop dat ik vandaag voor de zege kan gaan”

clock 13:13 13 uur 13. Philipsen: “Persoonlijk vond ik het vorige design van de groene trui iets mooier”. Philipsen: “Persoonlijk vond ik het vorige design van de groene trui iets mooier”

clock 13:12 13 uur 12. Van de Wouwer: “Maxim is naar hier meegebracht voor ritten als deze”. Van de Wouwer: “Maxim is naar hier meegebracht voor ritten als deze”

clock 13:11 13 uur 11. Demol: “Denk dat het oorlog zal zijn in het begin van de koers”. Demol: “Denk dat het oorlog zal zijn in het begin van de koers”

clock 13:08 13 uur 08. Roodhooft: “Opgelucht? Het is vooral zeer comfortabel”. Roodhooft: “Opgelucht? Het is vooral zeer comfortabel”

clock 13:06 13 uur 06. Nog een twintigtal minuten neutralisatie staan op het programma alvorens de strijd om de vroege vlucht kan losbarsten. En die strijd zou wel eens heel wat feller kunnen zijn dan in de eerste 4 dagen. . Nog een twintigtal minuten neutralisatie staan op het programma alvorens de strijd om de vroege vlucht kan losbarsten. En die strijd zou wel eens heel wat feller kunnen zijn dan in de eerste 4 dagen.

clock 13:00 13 uur . Start in Pau over 5 minuten. Pau is een naam als een klok in de Ronde van Frankrijk. Na Parijs en Bordeaux is het de stad die al het vaakst het Tourcircus op bezoek kreeg. Zowel als aankomstplaats en als startplaats is Pau een zo goed als jaarlijks uitstapje in de Tour. Daarbij gaat het om elk soort ritten, of het nu om een zware bergrit in de Pyreneeën is met Pau als ideaal vertrekpunt of een overgangsetappe of een sprintrit is met aankomst in Pau. In 2019 stond er zelfs een tijdrit op de planning in Pau, die Julian Alaphilippe verrassend op zijn naam schreef in zijn wonderjaar in de Tour. . Start in Pau over 5 minuten Pau is een naam als een klok in de Ronde van Frankrijk. Na Parijs en Bordeaux is het de stad die al het vaakst het Tourcircus op bezoek kreeg. Zowel als aankomstplaats en als startplaats is Pau een zo goed als jaarlijks uitstapje in de Tour. Daarbij gaat het om elk soort ritten, of het nu om een zware bergrit in de Pyreneeën is met Pau als ideaal vertrekpunt of een overgangsetappe of een sprintrit is met aankomst in Pau. In 2019 stond er zelfs een tijdrit op de planning in Pau, die Julian Alaphilippe verrassend op zijn naam schreef in zijn wonderjaar in de Tour.

clock 12:59 12 uur 59. Kelderman: “UAE zal wel voor de bonificaties willen gaan op de slotklim”. Kelderman: “UAE zal wel voor de bonificaties willen gaan op de slotklim”

clock 12:58 12 uur 58. Powless: “Grote dag vandaag, maar er zullen er veel in de ontsnapping willen zitten”. Powless: “Grote dag vandaag, maar er zullen er veel in de ontsnapping willen zitten”

clock 12:55 12 uur 55. Voorbeschouwen op rit 5: “Vingegaard kan op deze klim al eens testen hoe ver Pogacar kan meegaan”. Voorbeschouwen op rit 5: “Vingegaard kan op deze klim al eens testen hoe ver Pogacar kan meegaan”

clock 12:54 12 uur 54. We verwachten dat UAE zijn zinnen op de bonificaties heeft gezet vandaag. Wout van Aert (Jumbo-Visma). We verwachten dat UAE zijn zinnen op de bonificaties heeft gezet vandaag. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:51 12 uur 51. Van Aert: “De helft van het peloton zal in de ontsnapping willen zitten”. Van Aert: “De helft van het peloton zal in de ontsnapping willen zitten”

clock 12:46 12 uur 46. Als de trend van een vroege bergrit in de Giro of Vuelta zich doorzet in de Tour, is de kans groot dat de ontsnapping het vandaag kan uitzingen tot de streep. Vaak ook met de leiderstrui tot gevolg voor de vluchter die het dichtst in het klassement staat. Mag morgen ook een van de aanvallers van vandaag starten in het geel of houden ze die bij UAE toch graag zelf in de ploeg? Op de top van de Col de Marie Blanque liggen bovendien bonificaties te rapen en ook 20 kilometer verderop aan de streep in Laruns liggen die voor het grijpen. Mikt Pogacar daar op? . Als de trend van een vroege bergrit in de Giro of Vuelta zich doorzet in de Tour, is de kans groot dat de ontsnapping het vandaag kan uitzingen tot de streep. Vaak ook met de leiderstrui tot gevolg voor de vluchter die het dichtst in het klassement staat. Mag morgen ook een van de aanvallers van vandaag starten in het geel of houden ze die bij UAE toch graag zelf in de ploeg? Op de top van de Col de Marie Blanque liggen bovendien bonificaties te rapen en ook 20 kilometer verderop aan de streep in Laruns liggen die voor het grijpen. Mikt Pogacar daar op?

clock 12:44 12 uur 44. Teuns: “Voor de ontsnapping of de klassementsrenners? Fiftyfifty”. Teuns: “Voor de ontsnapping of de klassementsrenners? Fiftyfifty”

clock 12:42 12 uur 42. Het voelt een beetje des Giro’s of Vuelta’s aan om al zo vroeg in de Tour met de eerste bergritten komen. Morgen gaat het zelfs al boven de 2.000 meter met de Tourmalet. Het is dus absoluut geen traditionele opbouw van de Tour, waar we pas in het 2e weekend of vanaf week 2 de eerste bergen te zien krijgen. “Weg met de vertrouwde vlakke en golvende etappes in week 1”, moet parcoursbouwer Gouvenou dit jaar gedacht hebben. . Het voelt een beetje des Giro’s of Vuelta’s aan om al zo vroeg in de Tour met de eerste bergritten komen. Morgen gaat het zelfs al boven de 2.000 meter met de Tourmalet. Het is dus absoluut geen traditionele opbouw van de Tour, waar we pas in het 2e weekend of vanaf week 2 de eerste bergen te zien krijgen. “Weg met de vertrouwde vlakke en golvende etappes in week 1”, moet parcoursbouwer Gouvenou dit jaar gedacht hebben.

clock 12:35 12 uur 35. Poels: “1 van de meest relaxte Tourstarts die ik al heb gehad”. Poels: “1 van de meest relaxte Tourstarts die ik al heb gehad”

clock 12:29 12 uur 29. Cras: “Heb er weinig vertrouwen in dat de ontsnapping gaat weg blijven”. Cras: “Heb er weinig vertrouwen in dat de ontsnapping gaat weg blijven”

clock 12:25 12 uur 25. Daar zijn de eerste bergen! En dat zal de geblutste Fabio Jakobsen geweten hebben. Na de Baskische heuvels is het met de Pyreneeën tijd voor de bergketens. De meest zuidelijke mag de aftrap geven met 2 ritten in het gebergte rond de Frans-Spaanse grens. Al gaat het vandaag zeker nog niet om het absolute hooggebergte. Met de top van de Col de Soudet ligt het dak van deze etappe op 1.540 meter hoogte. Het absolute dak van deze Tour ligt nog een meter of 800 hoger met de Col de la Loze in rit 17. . Daar zijn de eerste bergen! En dat zal de geblutste Fabio Jakobsen geweten hebben. Na de Baskische heuvels is het met de Pyreneeën tijd voor de bergketens. De meest zuidelijke mag de aftrap geven met 2 ritten in het gebergte rond de Frans-Spaanse grens. Al gaat het vandaag zeker nog niet om het absolute hooggebergte. Met de top van de Col de Soudet ligt het dak van deze etappe op 1.540 meter hoogte. Het absolute dak van deze Tour ligt nog een meter of 800 hoger met de Col de la Loze in rit 17.

clock 12:22 12 uur 22. Mijn hele rechterkant is gekneusd. Links ben ik ook stijf, eigenlijk mijn hele lichaam. Dat is normaal als je met 50 km/u op het asfalt knalt. . Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step). Mijn hele rechterkant is gekneusd. Links ben ik ook stijf, eigenlijk mijn hele lichaam. Dat is normaal als je met 50 km/u op het asfalt knalt. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step)

clock 12:20 12 uur 20. Jakobsen: “Hoe ik deze dagen ga doorkomen? Geen idee…”. Jakobsen: “Hoe ik deze dagen ga doorkomen? Geen idee…”