LIVESTREAM: Philipsen pakt de volle buit bij de tussensprint en rijdt virtueel in de groene trui

Anthony Delaplace. Eeuwige aanvaller Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) is op zijn 33e bezig aan zijn 9e Ronde van Frankrijk. Een veelwinnaar is de Fransman zeker niet, al won hij vorig jaar nog wel zijn gewicht in Camembertkaas door Parijs-Camembert op zijn naam te schrijven. Als zijn medevluchter Cosnefroy zijn kilo's Camembert na de winst in 2019 al op heeft, kunnen ze vandaag misschien overleggen om wat kaas uit te wisselen.

De voorsprong zakt alweer onder de minuut. Zo veel vrijheid krijgen ze toch ook niet van het peloton. Renaat Schotte

Benoit Cosnefroy. 2 Franse ploegen hebben toch nog 2 gezanten naar het front gestuurd om wat publiciteit te rapen in de finale en om voor de prijs van de strijdlust te bikkelen. Met 13 profzeges is Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën) ruimschoots de veelwinnaar van het kopduo. Het leeuwendeel daarvan pakte hij in Franse eendagskoersen genre Bretagne Classic, Grand Prix la Marseillaise en Parijs-Camembert. Cosnefroy is bezig aan zijn 5e Tour in totaal en zit zelfs aan een reeks van 5 opeenvolgende Tours.

Dan toch een ontsnapping! Cosnefroy en Delaplace gaan er vandoor.

Op 85 kilometer van de streep, net over halfweg de rit, vormt zich dan toch de ontsnapping van de dag. Cosnefroy en Delaplace krijgen een vrijgeleide van het peloton. Gaan we zo toch met een iets hogere vaart richting de aankomst in Nogaro? Voor de klok van 6 binnenkomen wordt al kantje boord.

Toch nog een ontsnapping? Een renner van AG2R-Citroën en eentje van Arkéa-Samsic trekken net na de tussensprint ten aanval. Het gaat om Cosnefroy en Delaplace. De Fransen zetten dan toch nog iets op poten.

Generale repetitie? Philipsen is de snelste aan de tussensprint.

Notre-Dame des Cyclistes. Van der Poel verzorgt de lead-out voor Philipsen opnieuw vakkundig en de Belg haalt het al bij al makkelijk. Hij brengt zijn totaal zo op 100 punten en breidt zijn voorsprong op de concurrentie nog wat uit.

De top 3 aan de tussensprint kan de behoorlijke buit van respectievelijk 20, 17 en 15 punten bijschrijven. Vandaag zal groene trui Victor Lafay zich niet meer mengen, hij neemt vrede met de afstand van zijn trui.

Deze keer zullen ze misschien wel vol gaan in de tussensprint. José De Cauwer

Wie opnieuw niet zal mee sprinten, is Wout van Aert. Hij keuvelt in de staart van het peloton wat met Victor Campenaerts.

Lidl-Trek en Alpecin-Deceuninck posteren zich vooraan het peloton, de tussensprint komt eraan. Kan Mads Pedersen aan zijn achterstand tegenover Jasper Philipsen knabbelen? De Deen mikt dan wel op de groene trui, hij staat al 41 punten in het krijt bij de Belg. Een 9e tegenover een 1e plaats in de rit van gisteren doet al veel natuurlijk, dan mag de Deen nog zo veel puntjes pakken onderweg als hij wil.

clock 15:36 15 uur 36. De Notre Dame des Cyclistes: heiligdom van de Tour

clock 15:36 15 uur 36. Ook in 2017 passeerde de Tour nog bij de Notre-Dame des Cyclistes, nadat er eerder ook al een etappe vertrok in 1989. Vive le Vélo bracht 6 jaar geleden een bezoekje aan de bekende wielerkapel. . Ook in 2017 passeerde de Tour nog bij de Notre-Dame des Cyclistes, nadat er eerder ook al een etappe vertrok in 1989. Vive le Vélo bracht 6 jaar geleden een bezoekje aan de bekende wielerkapel.

De tussensprint vandaag ligt overigens op een symbolisch mooie plaats. Notre-Dame des Cyclistes staat bekend als een zogeheten 'wielerkapel', onder meer oud-Tourwinnaar Luis Ocana huwde er. Ook de begrafenis van de Spanjaard vond plaats in de wielerkapel bij Labastide d'Armagnac. Tegenwoordig gaan fans en wielrenners er bidden voor een voorspoedig verloop van de Tour. Die gebeden zijn voorlopig aanhoord met nog geen massale valpartijen in de eerste 3 dagen. Het is al ooit anders geweest. Er was de val van Carapaz en Mas en eerder ook Traeen op dag 1 en een dag later die van onder andere Maxim Van Gils en Jasper De Buyst, maar afgezien daarvan blijft het bij kleine tuimelpertes.

clock 15:27 15 uur 27. quiz QUIZ: Ken jij de circuits waar deze koersen aankwamen?

Het groen. Vandaag zit de groene trui nog om de schouders van Victor Lafay (Cofidis), morgen is dat hoogstwaarschijnlijk niet meer het geval. De Fransman heeft net als Philipsen 80 punten in het puntenklassement, maar mag de trui dragen door zijn betere positie in het algemeen klassement. De kans dat Philipsen vandaag meer sprokkelt dan Lafay is erg groot natuurlijk.

Over een kleine 20 kilometer mogen we ons toch opmaken voor een beetje opwinding met de tussensprint. Geen vluchters betekent sprinten voor de volle buit van 20 punten. En dus potentieel een goede zaak doen in de strijd om de groene trui.

Quinn Simmons. Wie Independence Day in misschien wel een nog mooiere trui kan vieren dan Neilson Powless, is Quinn Simmons (Lidl-Trek). Hij mag The 4th of July vieren in The Stars and Stripes als nationale kampioen van de Verenigde Staten. Al zal Simmons - overigens voor het 2e jaar op een rij de jongste deelnemer in de Tour - vooral zijn werkplunje aangetrokken hebben vandaag. Bij Lidl-Trek zullen ze gebrand zijn op een betere lead-out voor Mads Pedersen, die gisteren niet verder kwam dan een 9e plaats in de eindafrekening. Zo ga je de groene trui natuurlijk niet winnen.

4th of July. Vandaag is het Independence Day, de nationale feestdag van de Verenigde Staten. Neilson Powless (EF-EasyPost) viert dat niet met vuurwerk, maar wel met bollen. Zijn bolletjestrui houdt de Amerikaan sowieso vast tot de etappe van morgen. Als de rit van vandaag zich op deze manier blijft ontwikkelen, kan Powless op de Côte de Dému straks nog een onverwacht extra puntje sprokkelen.

Iedereen wakker! Van Aert trekt het tempo plots de lucht in.

Het gestoei zit er alweer op en het peloton verandert van een langgerekt lint weer in een breed uitgewaaide groep. Van Aert heeft de benen toch even kunnen testen.

Van Aert met de versnelling. Op 120 kilometer van het einde jaagt Van Aert het tempo eens de hoogte in. Het pak breekt in enkele grote stukken, gele trui Yates zit in groep 2. Al zijn de verschillen erg beperkt en kondigt de samensmelting zich alweer aan.

clock 14:57 14 uur 57. Tour Kansje krijgen, kansje grijpen: Wout van Aert klopt alle topsprinters na wandeletappe

Van Aert won laatste wandeletappe in de Tour. Voor de laatste Tourrit waarin we geen vroege vlucht zagen, moeten we terug naar 2020. Toen was Wout van Aert de snelste van het pak in Privas, waar hij Cees Bol afhield. Toont Van Aert zich vandaag opnieuw de beste na wat een erg gelijkaardige rit lijkt te worden?

Het toeristentempo in het peloton zorgt vaak voor een razendsnelle finale. Dat lijkt vandaag niet anders te gaan zijn. Het lage tempo zal voor nog veel extra frisse benen zorgen in de laatste 20 kilometer. Een nerveuze finale kondigt zich aan, waarin we hopelijk gespaard zullen blijven van massale valpartijen. Al duurt het nog wel een kilometer of 100 tot de finale op de deur begint te kloppen.

Als Bardet zit te lachen, dan moet het al heel ontspannen zijn. José De Cauwer

clock 14:44 14 uur 44. Tijd genoeg om te eten vandaag.

clock 14:42 14 uur 42. Sven Nys en Christophe Vandegoor blikken vooruit op rit 4:. Sven Nys en Christophe Vandegoor blikken vooruit op rit 4:

Om de veiligheid van de finish gisteren was er veel te doen na de rit. Hoe ziet de finale er vandaag uit? De aankomst ligt op een rechte lijn van 700 meter op het autocircuit Paul Armagnac. "Het opdraaien van het circuit is wel tricky", zo zegt onze man ter plaatse Sven Nys. Een wegversmalling kan daar voor een plotse wending zorgen. Bovendien gaat het met hoge snelheid in licht dalende lijn richting het circuit. "In de laatste kilometer zitten eigenlijk zelfs 2 haarspeldbochten, waar je wel veel snelheid kan behouden", vervolgt Nys. Het autocircuit is dus wel bochtig. "Het is breed en ze kunnen van alle kanten komen. Het is totaal anders dan gisteren."

We hebben vandaag nog niets moeten noteren. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Carl Berteele op de motor

Live beelden. Vanaf nu hoeft u geen moment meer te missen met live beelden van etappe 4 in deze Tour. Renaat Schotte en José De Cauwer gidsen u door deze wandeletappe op VRT1 en via de livestream op deze pagina.

4 op een rij voor Philipsen? Het lijkt op 150 kilometer van Nogaro al vast te staan dat we er straks gaan sprinten om de etappezege. Jasper Philipsen kan er zijn 4e ritzege ooit in de Tour pakken. Het zou meteen ook de 4e massasprint op een rij zijn die de Belg wint, de Tour van vorig jaar inbegrepen. Philipsen is de eerste landgenoot die erin slaagt om 3 op een rij te scoren in Toursprints sinds Tom Boonen in 2004-2005. Robbie McEwen hield Boonen in 2005 van een 4 op 4. Kan Philipsen dit perfecte rapport straks wel voorleggen?

clock 14:16 14 uur 16.

Het debat van gisterenavond in Vive le Vélo is vandaag nog meer brandend actueel. De vraag of sprintetappes nog wel van deze tijd zijn werd gesteld. "Sprintetappes zijn eigenlijk een probleem voor televisie", zo vond tv-maker Tim Van Aelst aan de tafel van Karl Vannieuwkerke. Aan de andere kant vond analiste Roxane Knetemann dan weer dat "deze etappes gewoon bij het wielrennen horen." Ook Jan Bakelants had zijn mening klaar: "De vermoeidheid van die lange inspanning is net nodig om dit soort sprint te krijgen. Anders kan je even goed gaan sprinten op een piste en daar kijkt ook geen kat naar." Al zal er van vermoeidheid weinig sprake zijn na een wandeletappe als vandaag.

clock 13:56 13 uur 56.

Zelden meegemaakt dat het peloton zo traag rijdt in een vlakke etappe van de Tour. Carl Berteele op de motor

Allemaal lachende gezichten op kop van het peloton. Het wordt een dagje uitblazen en krachten sparen met het oog op wat nog komt in deze Tour. Dit jaar staan alle 5 de bergketens in Frankrijk op het drieweekse menu. Morgen is het al tijd voor de Pyreneeën, zondag en aan het begin van week 2 vertoeft het peloton in het Centraal Massief. Aan het eind van week 2 en het begin van week 3 is het de beurt aan de Alpen, waarna nog de Jura en de Vogezen volgen. Dan is een halve rustdag als vandaag wel welkom voor de renners.

Een kleine schermutseling aan kop van het peloton, waar met onder meer Jasper Stuyven en Florian Vermeersch wat pionnen van de sprintersploegen een gaatje slaan. Een aanval is het natuurlijk niet, het is wat spelen met de pedalen in wat een anders eentonige etappe dreigt te worden.

clock 13:47 13 uur 47. Renners nemen de tijd om te praten en knuffelen.

Jasper Stuyven overwoog even om aan te vallen, maar had er toch geen Trek in. Christophe Vandegoor

clock 13:45 13 uur 45. Sprinters krijgen nieuwe kans op autocircuit. Sprinters krijgen nieuwe kans op autocircuit

Morgen wenken de Pyreneeën al. De hele dag staat in het teken van kilometers overbruggen in oostelijke richting. Morgen is het namelijk al vroeg in de Tour tijd voor de Pyreneeën. Hemelsbreed gaat het om een afstand van een kilometer of 100 tussen Dax en Nogaro vandaag, maar door een ommetje in noordelijke richting meet de etappe 182 kilometer. Als je dan weet dat we morgen vooral in zuidelijke richting rijden, zijn we op 2 dagen snel van de Atlantische kust naar de Pyreneeën verhuisd.

Voormalige ploeggenoten Mark Cavendish en Julian Alaphilippe hebben nog tijd voor een knuffel in het peloton. Het zegt alles over het toeristentempo waarmee in de beginfase gekoerst wordt.

clock 13:38 13 uur 38. Voorbeschouwen op de 4e rit: “Die 250 meter die de lead-out moet overbruggen, is gigantisch belangrijk”. Voorbeschouwen op de 4e rit: “Die 250 meter die de lead-out moet overbruggen, is gigantisch belangrijk”

Bijna de voltallige ploeg van Uno-X zit prominent voorin het peloton, maar ook zij hebben vandaag geen zin om hun wildcard te rechtvaardigen in de vroege ontsnapping. Ook bij de Noren beseffen ze wellicht dat het een zinloze onderneming zou zijn en sparen ze hun krachten voor de etappe van morgen. In die overgangsetappe zouden de aanvallers wel eens aan het feest kunnen zijn.

clock 13:26 13 uur 26.

Het lijkt erop dat we vandaag geen geïnteresseerden hebben in de ontsnapping van de dag. Zo wordt het een lange dag natuurlijk.

En avant! Bij kilometer 0 wappert Christian Prudhomme met zijn gele vlag. Van een verschroeiende start is er geen sprake.

Vanuit Dax in de regio

clock 13:18 13 uur 18. Philipsen: “Gisteren was het al vroeg heel nerveus, dat zal vandaag niet anders zijn”. Philipsen: “Gisteren was het al vroeg heel nerveus, dat zal vandaag niet anders zijn”

clock 13:12 13 uur 12. We zijn vertrokken. Met gele trui Adam Yates, groene trui Victor Lafay, witte trui Tadej Pogacar, bolletjestrui Neilson Powless en de meest strijdlustige renner van gisteren Laurent Pichon op de eerste rij trekt het peloton zich op gang. De eerste kilometers gaan door het mooie centrum van Dax, 5 kilometer later volgt de officiële start. . We zijn vertrokken Met gele trui Adam Yates, groene trui Victor Lafay, witte trui Tadej Pogacar, bolletjestrui Neilson Powless en de meest strijdlustige renner van gisteren Laurent Pichon op de eerste rij trekt het peloton zich op gang. De eerste kilometers gaan door het mooie centrum van Dax, 5 kilometer later volgt de officiële start.

clock 13:08 13 uur 08. Ik denk dat iedereen de ruimte gaat hebben om te sprinten vandaag. Dat maakt het wel moeilijk om te timen. . Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Ik denk dat iedereen de ruimte gaat hebben om te sprinten vandaag. Dat maakt het wel moeilijk om te timen. Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla)

clock 13:07 13 uur 07. Groenewegen: “Dit zijn vaak de moeilijkste sprints”. Groenewegen: “Dit zijn vaak de moeilijkste sprints”

clock 13:05 13 uur 05. We kwamen gisteren veel te vroeg in de wind omdat we Jai (Hindley) in goede positie wilden houden. De laatste 3 kilometer kwamen we een paar mannetjes te kort. . Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). We kwamen gisteren veel te vroeg in de wind omdat we Jai (Hindley) in goede positie wilden houden. De laatste 3 kilometer kwamen we een paar mannetjes te kort. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

clock 13:03 13 uur 03. Meeus: “Timing moet echt perfect zijn”. Meeus: “Timing moet echt perfect zijn”

clock 13:03 13 uur 03. Voorbeschouwen op de 4e rit: “Die 250 meter die de lead-out moet overbruggen, is gigantisch belangrijk”. Voorbeschouwen op de 4e rit: “Die 250 meter die de lead-out moet overbruggen, is gigantisch belangrijk”

clock 13:00 13 uur . Start over 10 minuten. De officieuze start in Dax staat gepland over 10 minuten, om 13.10 uur. Na een neutralisatie van enkele kilometers is het dan tijd voor de echte start van rit 4. . Start over 10 minuten De officieuze start in Dax staat gepland over 10 minuten, om 13.10 uur. Na een neutralisatie van enkele kilometers is het dan tijd voor de echte start van rit 4.

clock 13:00 13 uur . Aerts: “Zal vandaag nog moeilijk zijn voor De Buyst om in de sprinttrein te helpen”. Aerts: “Zal vandaag nog moeilijk zijn voor De Buyst om in de sprinttrein te helpen”

clock 12:56 12 uur 56. Ik vind het raar dat de finish van gisteren goedgekeurd is. Vooral die finish zelf is discutabel en ik denk dat er daarom geen beslissing van de jury is gekomen. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik vind het raar dat de finish van gisteren goedgekeurd is. Vooral die finish zelf is discutabel en ik denk dat er daarom geen beslissing van de jury is gekomen. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:54 12 uur 54. Van Aert: “Jasper mag blij zijn dat er niet iemand als Sagan daar zat, want dan had hij een beuk gehad”. Van Aert: “Jasper mag blij zijn dat er niet iemand als Sagan daar zat, want dan had hij een beuk gehad”

clock 12:52 12 uur 52. Bauhaus: “Philipsen en zijn sprinttrein waren wel indrukwekkend“. Bauhaus: “Philipsen en zijn sprinttrein waren wel indrukwekkend“

clock 12:47 12 uur 47. Ze kiezen regelmatig voor een hectische aankomst, soms is dat zelfs beter dan een lang recht stuk. Een lange rechte lijn is ook niet altijd even veilig. . Tom Steels (Soudal-Quick Step). Ze kiezen regelmatig voor een hectische aankomst, soms is dat zelfs beter dan een lang recht stuk. Een lange rechte lijn is ook niet altijd even veilig. Tom Steels (Soudal-Quick Step)

clock 12:43 12 uur 43. Steels: “Was gisteren misschien iets te smal”. Steels: “Was gisteren misschien iets te smal”

clock 12:33 12 uur 33. Cavendish: “Superblij met hoe we het gisteren hebben gedaan”. Cavendish: “Superblij met hoe we het gisteren hebben gedaan”

clock 12:32 12 uur 32. Zonder Jasper De Buyst moeten we de sprints iets anders aanpakken. Ik moest de andere treintjes vooral volgen. . Caleb Ewan (Lotto-Dstny). Zonder Jasper De Buyst moeten we de sprints iets anders aanpakken. Ik moest de andere treintjes vooral volgen. Caleb Ewan (Lotto-Dstny)

clock 12:31 12 uur 31. Ewan: “De eerste paar sprints in de Tour zijn altijd een beetje een loterij”. Ewan: “De eerste paar sprints in de Tour zijn altijd een beetje een loterij”

clock 12:28 12 uur 28. Ik zat achter Van Aert en ik zag het haast mis gaan. Ik weet hoe erg het mis kan gaan en dacht: "Jongens, hebben we hier nu nog niet uit geleerd?" . Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step). Ik zat achter Van Aert en ik zag het haast mis gaan. Ik weet hoe erg het mis kan gaan en dacht: "Jongens, hebben we hier nu nog niet uit geleerd?" Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step)

clock 12:26 12 uur 26. Jakobsen: “De sprint die er vandaag ligt: dat is voor mij een massasprint”. Jakobsen: “De sprint die er vandaag ligt: dat is voor mij een massasprint”

clock 12:24 12 uur 24. Aankomst op een circuit: dit is de finish van vandaag. Aankomst op een circuit: dit is de finish van vandaag

clock 12:21 12 uur 21. Als ploeg hebben we enorm goed gereden gisteren. De voorbereiding was perfect en dan hoop je natuurlijk dat de sprinter het kan afmaken. . Yves Lampaert (Soudal-Quick Step). Als ploeg hebben we enorm goed gereden gisteren. De voorbereiding was perfect en dan hoop je natuurlijk dat de sprinter het kan afmaken. Yves Lampaert (Soudal-Quick Step)

clock 12:20 12 uur 20. Lampaert: “Zeker geen simpele aankomst vandaag”. Lampaert: “Zeker geen simpele aankomst vandaag”

clock 12:15 12 uur 15. Sprinten voor 50 punten. Net als in de etappes van gisteren en eergisteren vallen aan de streep in Nogaro 50 punten voor de groene trui te sprokkelen. Jasper Philipsen begint alvast in polepositie aan die strijd op het circuit Paul Armagnac. Hij heeft al een mooie kloof opgebouwd tegenover de andere snelle mannen in het puntenklassement. Voorlopig moet Philipsen wel nog de leiding delen met Victor Lafay, die vandaag in de groene trui mag rijden door zijn hogere positie in het algemeen klassement. . Sprinten voor 50 punten Net als in de etappes van gisteren en eergisteren vallen aan de streep in Nogaro 50 punten voor de groene trui te sprokkelen. Jasper Philipsen begint alvast in polepositie aan die strijd op het circuit Paul Armagnac. Hij heeft al een mooie kloof opgebouwd tegenover de andere snelle mannen in het puntenklassement. Voorlopig moet Philipsen wel nog de leiding delen met Victor Lafay, die vandaag in de groene trui mag rijden door zijn hogere positie in het algemeen klassement.



clock 12:08 12 uur 08. In de hele sprintvoorbereiding hoefden we het niet eens over Astana of Cavendish te hebben. Ze kunnen het gewoon niet, het zit niet in hun DNA. Jan Bakelants in Vive le Vélo. In de hele sprintvoorbereiding hoefden we het niet eens over Astana of Cavendish te hebben. Ze kunnen het gewoon niet, het zit niet in hun DNA. Jan Bakelants in Vive le Vélo

clock 11:55 11 uur 55. Grand Départ zit erop. Het Baskenland ligt na 3 dagen nu helemaal achter ons. En dat is te zien aan het ritprofiel: weg zijn de glooiende wegen, rit 4 oogt een makkelijk verteerbare hap. Onderweg duikt er hier en daar een bultje op, maar niets noemenswaardig dat een massasprint in de weg lijkt te staan. Wordt het 2 op 2 voor Philipsen, of volgt er sportieve revanche van Van Aert of Jakobsen? . Grand Départ zit erop Het Baskenland ligt na 3 dagen nu helemaal achter ons. En dat is te zien aan het ritprofiel: weg zijn de glooiende wegen, rit 4 oogt een makkelijk verteerbare hap. Onderweg duikt er hier en daar een bultje op, maar niets noemenswaardig dat een massasprint in de weg lijkt te staan. Wordt het 2 op 2 voor Philipsen, of volgt er sportieve revanche van Van Aert of Jakobsen?

clock 11:50 11 uur 50. Gouvenou over de finish van gisteren: “Een rechte lijn is niet altijd het meest veilige”. Gouvenou over de finish van gisteren: “Een rechte lijn is niet altijd het meest veilige”

clock 11:49 11 uur 49. Giro Alpecin in de grote rondes, altijd prijs: bekijk de 14 ritzeges in 8 rondes

clock 10:55 Heeft Wout van Aert vandaag prijs? 10 uur 55. Heeft Wout van Aert vandaag prijs?

clock 09:56 09 uur 56. Tour opvallend BEKIJK: Mathieu van der Poel jongleert met een voetbal in de Tour

clock 09:03 Fabio Jakobsen heeft zin om te racen:. 09 uur 03. Fabio Jakobsen heeft zin om te racen:

clock 09:02 09 uur 02. Heren, start de motoren! Fabio Jakobsen op Instagram. Heren, start de motoren! Fabio Jakobsen op Instagram

clock 07:15 07 uur 15. Live op Sporza. start in Dax: om 13.10 uur - finish in Nogaro: rond 17.15 uur De uitzending op VRT1 begint om 14.20 uur. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn uw gidsen. Op Radio 1 luistert u vanaf 13 uur naar Christophe Vandegoor en Sven Nys. . Live op Sporza start in Dax: om 13.10 uur - finish in Nogaro: rond 17.15 uur



De uitzending op VRT1 begint om 14.20 uur. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn uw gidsen.



Op Radio 1 luistert u vanaf 13 uur naar Christophe Vandegoor en Sven Nys.

clock 07:07 07 uur 07. Spreekt Mathieu van der Poel opnieuw zijn V12 aan om Jasper Philipsen naar een nieuwe zege te loodsen?

clock 07:00 07 uur . Rit 4: sprinten op het Circuit Paul Armagnac. Gisteren heeft Jasper Philipsen de eerste sprintkamp in deze Tour gewonnen. Vandaag volgt een tweede kans voor de snelle mannen. In de rit tussen Dax en Nogaro, in het zuiden van Frankrijk, moeten de renners 182 km overbruggen. De laatste 3 km staan geprogrammeerd op een autocircuit. De aankomststrook is er een van 800 meter, die licht omhoog loopt. Eddy Merckx kent het Circuit Paul Armagnac. Hij won er in 1974 het Criterium der Azen, een dernykoers. Freddy Maertens werd tweede. . Rit 4: sprinten op het Circuit Paul Armagnac Gisteren heeft Jasper Philipsen de eerste sprintkamp in deze Tour gewonnen. Vandaag volgt een tweede kans voor de snelle mannen.



In de rit tussen Dax en Nogaro, in het zuiden van Frankrijk, moeten de renners 182 km overbruggen.



De laatste 3 km staan geprogrammeerd op een autocircuit. De aankomststrook is er een van 800 meter, die licht omhoog loopt.



Eddy Merckx kent het Circuit Paul Armagnac. Hij won er in 1974 het Criterium der Azen, een dernykoers. Freddy Maertens werd tweede.