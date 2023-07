LIVE: Geen interesse in vroege ontsnapping, snelle finale kondigt zich nu al aan op autocircuit

clock 13:47 13 uur 47. Een kleine schermutseling aan kop van het peloton, waar met onder meer Jasper Stuyven en Florian Vermeersch wat pionnen van de sprintersploegen een gaatje slaan. Een aanval is het natuurlijk niet, het is wat spelen met de pedalen in wat een anders eentonige etappe dreigt te worden. . Een kleine schermutseling aan kop van het peloton, waar met onder meer Jasper Stuyven en Florian Vermeersch wat pionnen van de sprintersploegen een gaatje slaan. Een aanval is het natuurlijk niet, het is wat spelen met de pedalen in wat een anders eentonige etappe dreigt te worden.

clock 13:47 13 uur 47. Renners nemen de tijd om te praten en knuffelen.

clock 13:46 13 uur 46. Jasper Stuyven overwoog even om aan te vallen, maar had er toch geen Trek in. . Christophe Vandegoor. Jasper Stuyven overwoog even om aan te vallen, maar had er toch geen Trek in. Christophe Vandegoor

clock 13:45 13 uur 45. Sprinters krijgen nieuwe kans op autocircuit. Sprinters krijgen nieuwe kans op autocircuit

clock 13:44 13 uur 44. Morgen wenken de Pyreneeën al. De hele dag staat in het teken van kilometers overbruggen in oostelijke richting. Morgen is het namelijk al vroeg in de Tour tijd voor de Pyreneeën. Hemelsbreed gaat het om een afstand van een kilometer of 100 tussen Dax en Nogaro vandaag, maar door een ommetje in noordelijke richting meet de etappe 182 kilometer. Als je dan weet dat we morgen vooral in zuidelijke richting rijden, zijn we op 2 dagen snel van de Atlantische kust naar de Pyreneeën verhuisd. . Morgen wenken de Pyreneeën al De hele dag staat in het teken van kilometers overbruggen in oostelijke richting. Morgen is het namelijk al vroeg in de Tour tijd voor de Pyreneeën. Hemelsbreed gaat het om een afstand van een kilometer of 100 tussen Dax en Nogaro vandaag, maar door een ommetje in noordelijke richting meet de etappe 182 kilometer. Als je dan weet dat we morgen vooral in zuidelijke richting rijden, zijn we op 2 dagen snel van de Atlantische kust naar de Pyreneeën verhuisd.

clock 13:39 13 uur 39. Voormalige ploeggenoten Mark Cavendish en Julian Alaphilippe hebben nog tijd voor een knuffel in het peloton. Het zegt alles over het toeristentempo waarmee in de beginfase gekoerst wordt. . Voormalige ploeggenoten Mark Cavendish en Julian Alaphilippe hebben nog tijd voor een knuffel in het peloton. Het zegt alles over het toeristentempo waarmee in de beginfase gekoerst wordt.

clock 13:38 13 uur 38. Voorbeschouwen op de 4e rit: “Die 250 meter die de lead-out moet overbruggen, is gigantisch belangrijk”. Voorbeschouwen op de 4e rit: “Die 250 meter die de lead-out moet overbruggen, is gigantisch belangrijk”

clock 13:36 13 uur 36. Bijna de voltallige ploeg van Uno-X zit prominent voorin het peloton, maar ook zij hebben vandaag geen zin om hun wildcard te rechtvaardigen in de vroege ontsnapping. Ook bij de Noren beseffen ze wellicht dat het een zinloze onderneming zou zijn en sparen ze hun krachten voor de etappe van morgen. In die overgangsetappe zouden de aanvallers wel eens aan het feest kunnen zijn. . Bijna de voltallige ploeg van Uno-X zit prominent voorin het peloton, maar ook zij hebben vandaag geen zin om hun wildcard te rechtvaardigen in de vroege ontsnapping. Ook bij de Noren beseffen ze wellicht dat het een zinloze onderneming zou zijn en sparen ze hun krachten voor de etappe van morgen. In die overgangsetappe zouden de aanvallers wel eens aan het feest kunnen zijn.

clock 13:26 13 uur 26. Het lijkt erop dat we vandaag geen geïnteresseerden hebben in de ontsnapping van de dag. Zo wordt het een lange dag natuurlijk. . Het lijkt erop dat we vandaag geen geïnteresseerden hebben in de ontsnapping van de dag. Zo wordt het een lange dag natuurlijk.

clock 13:22 13 uur 22 match begonnen start time En avant! Bij kilometer 0 wappert Christian Prudhomme met zijn gele vlag. Van een verschroeiende start is er geen sprake.

clock 13:21 13 uur 21. Vanuit Dax in de regio Aquitanië begint het peloton aan de 4e etappe van deze Tour, de eerste die volledig op Frans grondgebied verreden wordt. De Zuid-Franse stad mag voor het eerst in 17 jaar de Ronde van Frankrijk nog eens verwelkomen. In 2006 won Oscar Freire in Dax, 6 jaar eerder was Paolo Bettini er de snelste van het pak. Ook in de jaren ’50 mocht de stad al 2 keer de aankomst van een Tourrit organiseren. Vandaag is Dax dus voor de verandering eens startplaats, al zal het ook dit jaar zijn van een rit die een rappe man als winnaar zal huldigen. . Vanuit Dax in de regio Aquitanië begint het peloton aan de 4e etappe van deze Tour, de eerste die volledig op Frans grondgebied verreden wordt. De Zuid-Franse stad mag voor het eerst in 17 jaar de Ronde van Frankrijk nog eens verwelkomen. In 2006 won Oscar Freire in Dax, 6 jaar eerder was Paolo Bettini er de snelste van het pak. Ook in de jaren ’50 mocht de stad al 2 keer de aankomst van een Tourrit organiseren. Vandaag is Dax dus voor de verandering eens startplaats, al zal het ook dit jaar zijn van een rit die een rappe man als winnaar zal huldigen.

clock 13:18 13 uur 18. Philipsen: “Gisteren was het al vroeg heel nerveus, dat zal vandaag niet anders zijn”. Philipsen: “Gisteren was het al vroeg heel nerveus, dat zal vandaag niet anders zijn”

clock 13:12 13 uur 12. We zijn vertrokken. Met gele trui Adam Yates, groene trui Victor Lafay, witte trui Tadej Pogacar, bolletjestrui Neilson Powless en de meest strijdlustige renner van gisteren Laurent Pichon op de eerste rij trekt het peloton zich op gang. De eerste kilometers gaan door het mooie centrum van Dax, 5 kilometer later volgt de officiële start. . We zijn vertrokken Met gele trui Adam Yates, groene trui Victor Lafay, witte trui Tadej Pogacar, bolletjestrui Neilson Powless en de meest strijdlustige renner van gisteren Laurent Pichon op de eerste rij trekt het peloton zich op gang. De eerste kilometers gaan door het mooie centrum van Dax, 5 kilometer later volgt de officiële start.

clock 13:08 13 uur 08. Ik denk dat iedereen de ruimte gaat hebben om te sprinten vandaag. Dat maakt het wel moeilijk om te timen. . Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Ik denk dat iedereen de ruimte gaat hebben om te sprinten vandaag. Dat maakt het wel moeilijk om te timen. Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla)

clock 13:07 13 uur 07. Groenewegen: “Dit zijn vaak de moeilijkste sprints”. Groenewegen: “Dit zijn vaak de moeilijkste sprints”

clock 13:05 13 uur 05. We kwamen gisteren veel te vroeg in de wind omdat we Jai (Hindley) in goede positie wilden houden. De laatste 3 kilometer kwamen we een paar mannetjes te kort. . Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). We kwamen gisteren veel te vroeg in de wind omdat we Jai (Hindley) in goede positie wilden houden. De laatste 3 kilometer kwamen we een paar mannetjes te kort. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

clock 13:03 13 uur 03. Meeus: “Timing moet echt perfect zijn”. Meeus: “Timing moet echt perfect zijn”