LIVESTREAM: Bolletjestrui Powless is ook in sprintersrit van vandaag op missie voor bergpunten

Op de volgende gecategoriseerde helling met puntenoogst moet Powless nog 30 kilometer wachten, maar dat betekent niet dat de route nu een pannenkoek is. Het gaat voortdurend op en af in deze fase van de koers, op zijn Spaans laten we maar zeggen.

Livestream. Mis geen moment meer van deze 3e etappe via de livestream op deze pagina of op VRT 1. Veel kijkplezier!

Powless pakt het puntje op de Milloi en brengt zijn totaal nu op 14 exemplaren. De Amerikaan laat zich eens goed gaan op de top.

Côte de Milloi. Het enige bergje van 4e categorie op het dagmenu is de volgende prooi van Neilson Powless. De Côte de Milloi is relatief onbekend terrein, afgezien van de Ronde van het Baskenland bij de vrouwen dit jaar.

2'45". Powless en Pichon krijgen niet al te veel speelruimte van de sprintersploegen. Soudal-Quick Step (Jakobsen), Alpecin-Deceuninck (Philipsen), Jayco-AlUla (Groenewegen) en Lidl-Trek (Pedersen) dragen hun steentje bij in het peloton.

Fietswissel Jakobsen. De Europese kampioen heeft nog ruim de tijd voor een rustige wissel van tweewieler op dik 160 kilometer van de meet. De eerste dagen waren een ontgoocheling voor Soudal-Quick Step en Julian Alaphilippe. Kan Jakobsen wel oogsten?

Live beelden over 15 minuten. Vanaf 14.15 uur begeleiden Renaat Schotte en José De Cauwer u van het Spaanse naar het Franse Baskenland op VRT 1 en via de livestream op deze pagina.

Over een kleine 10 kilometer is het al tijd voor de volgende helling van de dag. Op de Côte de Milloi ligt er slechts 1 puntje te rapen voor Powless.

Op naar Frankrijk (voorgoed). Het Spaans-Baskische drieluik zit erop, vandaag gaat het bijna voortdurend in noordoostelijke richting naar het Franse Baskenland. De Atlantische kustlijn is nooit veraf in deze 3e etappe, die in San Sebastian zelfs even de route van gisteren kruist en overlapt. De laatste pakweg 60 kilometer vandaag gaan over Franse wegen, die het peloton niet meer zal verlaten tijdens de rest van deze Tour. Er wordt nog wel even geflirt met de Spaanse grens in de Pyreneeën en met de Italiaanse en Zwitserse grens in de Alpen, maar de overige 18 etappes blijven allemaal binnen Frankrijk.

2 punten voor Powless. Zoals verwacht legt medevluchter Pichon hem niets in de weg, al sprint de Fransman voor de show nog even mee. Powless brengt zijn totaal op 13 bergpunten en zal ook morgen en overmorgen de bolletjestrui mogen showen.

Het klimwerk vandaag bevindt zich voor de grote meerderheid op Spaans grondgebied. Daar vallen ook de 4 gecategoriseerde bergjes onder: 3 van 3e categorie - waaronder de Côte de Trabakua die de renners nu temmen - en 1 bergje van 4e categorie. Al liggen er in werkelijkheid minstens dubbel zo veel hellingen verspreid over de dagroute in het Spaanse Baskenland.

clock 13:35 13 uur 35. Haar in de boter in het kamp Jumbo-Visma? “De kritiek is onterecht”. Haar in de boter in het kamp Jumbo-Visma? “De kritiek is onterecht”

Côte de Trabakua. Het is al meteen tijd voor de eerste helling van de dag. De laatste jaren staat de Trabakua regelmatig op het menu in de slotrit of voorlaatste rit van de Ronde van het Baskenland. Vandaag zal Powless er bikkelen om de 2 bergpunten die er op de top te rapen liggen. Met een lengte van 4,1 km aan 5,4% gemiddeld is de Trabakua de eerste van vele Baskische hapjes op het dagmenu.

clock 13:27 13 uur 27. Meteen de goeie vlucht: Pichon en Powless gaan er vandoor.

Van Gils bij de dokter. Al heel erg snel moet Maxim Van Gils een bezoekje brengen aan de auto van de wedstrijddokter. Hij krijgt een verband rond zijn linkerknie en neemt zijn plaats weer in in het peloton. Van Gils kwam gisteren ten val door een zadelbreuk en nam onder andere zijn ploegmakker Jasper De Buyst mee in zijn val.

30 seconden. Neilson Powless (EF-EasyPost) en Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) zijn officieel begonnen aan hun avontuur van de dag. Hoeveel van de 193,5 kilometer vandaag mogen zij voor het peloton uit rijden?

Powless heeft het gezelschap gekregen van Pichon. Verder zijn er geen geïnteresseerden in de ontsnapping: de vlucht van de dag lijkt al vertrokken.

C'est parti! De vlag van Christian Prudhomme is het signaal voor bolletjestrui Neilson Powless om ten aanval te trekken.

clock 13:14 13 uur 14. Voorbeschouwen op de 3e rit: “Benieuwd wat Cavendish gaat doen”. Voorbeschouwen op de 3e rit: “Benieuwd wat Cavendish gaat doen”

Achteraan het peloton zien we Van Aert en Naesen poolshoogte nemen bij De Buyst, die na zijn stevige smak gisteren last heeft van de pols. "Het zal vandaag overleven zijn", zo sprak De Buyst voor de start. Een lead-out voor Ewan zal er dus niet in zitten.

"Ik was gisteren gewoon teleurgesteld na de rit omdat ik niet gewonnen had. Ik had even tijd nodig om dat te verwerken." Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Met truiendragers Adam Yates (geel), Tadej Pogacar (wit), Neilson Powless (bollen) en Victor Lafay (groen) op de eerste rij zijn we officieus begonnen aan de 3e etappe van deze Tour.

clock 13:01 13 uur 01. Van Aert: “Kritiek is onterecht: Jonas kon misschien meer doen, maar het is geen Playstation”. Van Aert: “Kritiek is onterecht: Jonas kon misschien meer doen, maar het is geen Playstation”

Over een tiental minuten wordt de allereerste Tourstart in Amorebieta-Etxano op gang geschoten. Na ongeveer een kwartier neutralisatie zal de etappe dan ook officieel beginnen.

clock 12:51 12 uur 51. Meeus: “Met Danny (van Poppel) erbij geeft me dat wel rust”. Meeus: “Met Danny (van Poppel) erbij geeft me dat wel rust”

"Ik denk dat we met andere directieven gisteren ook niet de ritzege hadden kunnen pakken." Arthur van Dongen (ploegleider Jumbo-Visma)

clock 12:43 12 uur 43. Van Dongen (ploegleider Jumbo-Visma): “Wout was boos, maar niet richting zijn ploegmaats” . Van Dongen (ploegleider Jumbo-Visma): “Wout was boos, maar niet richting zijn ploegmaats”

clock 12:38 12 uur 38. Cavendish: “Als we door het lastige begin komen, volgt er hopelijk de beloning”. Cavendish: “Als we door het lastige begin komen, volgt er hopelijk de beloning”

clock 12:36 12 uur 36. Tour de France "In Denemarken vinden ze de reactie van Van Aert overdreven"

Niet alleen Lilian Calmejane was een van de getroffen renners door de uitgestrooide punaises over het parcours. Ook onder andere Jonas Rickaert merkte na de finish dat zijn band vol punaises zat. Laat ons hopen dat het bij dit ene incident blijft in deze Tour...

clock 12:32 12 uur 32. Calmejane: “Als je wil onnozel doen in de zomer, kan je ook andere dingen doen”. Calmejane: “Als je wil onnozel doen in de zomer, kan je ook andere dingen doen”

Van Spaans naar Frans Baskenland. Naar goede Baskische gewoonte gaat het in het eerste deel van de etappe voortdurend op en af. Vooral de eerste 100 kilometer van de rit lijken eerder op een overgangsetappe dan op een sprintersrit. Op Frans grondgebied is het parcours echter wat malser, waardoor een groepssprint toch de meest waarschijnlijke afloop is in Bayonne. Al is de kans wel reëel dat de 2.600 hoogtemeters vandaag voor een uitgedunde groep zullen zorgen.

clock 12:26 12 uur 26. Jakobsen: “Dit zijn de dagen waarvoor we trainen”. Jakobsen: “Dit zijn de dagen waarvoor we trainen”

"Vandaag is het voor mij vooral belangrijk om proberen binnen te komen. Het is overleven en dan zien we de volgende dagen wel." Jasper De Buyst (Lotto-Dstny)

clock 12:23 12 uur 23. De Buyst: “Beweging van de pols is moeilijk”. De Buyst: “Beweging van de pols is moeilijk”

clock 12:20 12 uur 20. Philipsen: “Als alles goed loopt hebben we wel een heel sterke trein”. Philipsen: “Als alles goed loopt hebben we wel een heel sterke trein”

clock 12:15 12 uur 15. Deense journaliste: “In Denemarken vinden ze de reactie van Van Aert wat overdreven”. Deense journaliste: “In Denemarken vinden ze de reactie van Van Aert wat overdreven”

"Mathieu (van der Poel) is sowieso de laatste man voor Philipsen en ikzelf daar net voor." Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:12 12 uur 12. Rickaert: “Echt niet gedacht in januari dat ik hier vandaag zou staan” . Rickaert: “Echt niet gedacht in januari dat ik hier vandaag zou staan”

Na de rit van gisteren werden Skjelmose en Bettiol gedeclasseerd in de etappe-uitslag omdat ze een renner van Ineos bijna ten val brachten. Een tijdstraf hielden ze er niet aan over, wel een boete van 500 Zwitserse frank en 13 punten aftrek voor de groene trui.

clock 12:06 12 uur 06. Zo ziet de finish er uit vandaag in Bayonne. Zo ziet de finish er uit vandaag in Bayonne

clock 12:01 12 uur 01. Tour de France Wie is Victor Lafay, de speelvogel die goudhaantje is geworden?

clock 12:00 12 uur . RETRO: Tyler Hamilton wint in de Tour van 2003 in Bayonne met een gebroken sleutelbeen. RETRO: Tyler Hamilton wint in de Tour van 2003 in Bayonne met een gebroken sleutelbeen

Na de finish in San Sebastian gisteren trok de Tourkaravaan opnieuw meer landinwaarts richting Bilbao, waar de Grand Départ lag 2 dagen geleden. De start van etappe 3 ligt in Amorebieta-Etxano, een stad op 20 kilometer van Bilbao die voor het eerst de Tour verwelkomt. Tot enkele jaren geleden was Amorebieta vooral bekend als start- en aankomstplaats van de lenteklassieker Klasika Primavera. Die wedstrijd heeft de coronacrisis echter niet overleefd en is niet meer gereden sinds 2019. Rit 5 van de Ronde van het Baskenland dit jaar was een soort eerbetoon aan de Klasika Primavera, met start- en aankomst in Amorebieta.

Mike Teunissen heeft zijn reiskoffer terug. Hij kan weer zijn eigen onderbroeken dragen.

De Buyst gaat van start. Goed nieuws voor Lotto-Dstny, want Jasper De Buyst zal na zijn val van gisteren toch kunnen starten. Gisteren werd nog gevreesd dat een bloeduitstorting aan zijn pols het moeilijk zou maken voor De Buyst om aan zijn stuur te trekken, maar een test op de rollen zette het licht toch op groen. De Buyst is een cruciale schakel in de sprinttrein rond Caleb Ewan.



De Buyst is een cruciale schakel in de sprinttrein rond Caleb Ewan.

Geen waaiers vandaag, voorspelt deze bekende wielervolger.

"Ik denk dat Van Aert vanaf nu op revanche zal fietsen, vandaag al. Al botst hij vandaag natuurlijk op de echte sprinters. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden de komende dagen." Sven Nys op Radio 1

"Dat Wout van Aert met een frustratie zit, is duidelijk. Getuige zijn kreet in de bus gisteren meteen na de rit. Dit heeft zijn impact op de teamsfeer." Sven Nys op Radio 1

Truien. Adam Yates draait nog een dagje langer in het geel rond. De Franse ritwinnaar van gisteren, Victor Lafay, draagt de groene puntentrui. De bergbollen hangen om het lijf van Neilson Powless, Tadej Pogacar moet het voorlopig doen met de witte jongerentrui.



De Franse ritwinnaar van gisteren, Victor Lafay, draagt de groene puntentrui. De bergbollen hangen om het lijf van Neilson Powless, Tadej Pogacar moet het voorlopig doen met de witte jongerentrui.

Morgen beslissing over gehavende De Buyst. Lotto Dstny deelde gisteren in de klappen. Renners Jasper De Buyst en Maxim Van Gils kwamen ten val. De Buyst liep een bloeduitstorting op rond de linkerpols. Maandagmorgen wordt bekeken of hij verder kan rijden. "Morgenvroeg zullen we bekijken of hij zijn stuur stevig vast kan houden en of hij veilig kan navigeren door het peloton", meldde Lotto Dstny. Maxim Van Gils liep bij zijn val verschillende schaafwonden en blauwe plekken op, maar kan starten.



Sprinters aan zet? De sprinters zijn nog niet verwend geweest. Komt daar maandag verandering in? Renners als Fabio Jakobsen, Jordi Meeus, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen zullen blij zijn als ze op Frans grondgebied zijn.

