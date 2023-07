Krijgen we de eerste massasprint van de Tour? "Van Aert zal op revanche fietsen"

clock 10:31 10 uur 31. De Buyst gaat van start. Goed nieuws voor Lotto-Dstny, want Jasper De Buyst zal na zijn val van gisteren toch kunnen starten. Gisteren werd nog gevreesd dat een bloeduitstorting aan zijn pols het moeilijk zou maken voor De Buyst om aan zijn stuur te trekken, maar een test op de rollen zette het licht toch op groen. De Buyst is een cruciale schakel in de sprinttrein rond Caleb Ewan. . De Buyst gaat van start Goed nieuws voor Lotto-Dstny, want Jasper De Buyst zal na zijn val van gisteren toch kunnen starten. Gisteren werd nog gevreesd dat een bloeduitstorting aan zijn pols het moeilijk zou maken voor De Buyst om aan zijn stuur te trekken, maar een test op de rollen zette het licht toch op groen.



clock 09:12 Geen waaiers vandaag, voorspelt deze bekende wielervolger. 09 uur 12. Geen waaiers vandaag, voorspelt deze bekende wielervolger.

clock 08:40 08 uur 40. Ik denk dat Van Aert vanaf nu op revanche zal fietsen, vandaag al. Al botst hij vandaag natuurlijk op de echte sprinters. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden de komende dagen. Sven Nys op Radio 1.

clock 08:39 08 uur 39. Dat Wout van Aert met een frustratie zit, is duidelijk. Getuige zijn kreet in de bus gisteren meteen na de rit. Dit heeft zijn impact op de teamsfeer. Sven Nys op Radio 1.

clock 06:35 06 uur 35. Truien. Adam Yates draait nog een dagje langer in het geel rond. De Franse ritwinnaar van gisteren, Victor Lafay, draagt de groene puntentrui. De bergbollen hangen om het lijf van Neilson Powless, Tadej Pogacar moet het voorlopig doen met de witte jongerentrui.



De Franse ritwinnaar van gisteren, Victor Lafay, draagt de groene puntentrui. De bergbollen hangen om het lijf van Neilson Powless, Tadej Pogacar moet het voorlopig doen met de witte jongerentrui.

clock 20:59 20 uur 59. clock 20:44 20 uur 44. Morgen beslissing over gehavende De Buyst. Lotto Dstny deelde gisteren in de klappen. Renners Jasper De Buyst en Maxim Van Gils kwamen ten val. De Buyst liep een bloeduitstorting op rond de linkerpols. Maandagmorgen wordt bekeken of hij verder kan rijden. "Morgenvroeg zullen we bekijken of hij zijn stuur stevig vast kan houden en of hij veilig kan navigeren door het peloton", meldde Lotto Dstny. Maxim Van Gils liep bij zijn val verschillende schaafwonden en blauwe plekken op, maar kan starten.



clock 16:17 16 uur 17. Sprinters aan zet? De sprinters zijn nog niet verwend geweest. Komt daar maandag verandering in? Renners als Fabio Jakobsen, Jordi Meeus, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen zullen blij zijn als ze op Frans grondgebied zijn. . Sprinters aan zet? De sprinters zijn nog niet verwend geweest. Komt daar maandag verandering in? Renners als Fabio Jakobsen, Jordi Meeus, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen zullen blij zijn als ze op Frans grondgebied zijn.

