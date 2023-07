LIVESTREAM: Pogacar animeert slotrit, op weg naar klassieke sprint op Champs Elysées

clock 19:19 20". Op de twee rondes van het einde blijft de spanning hangen, maar de kansen van de kopgroep blijven natuurlijk klein. . 19 uur 19. time difference 20" Op de twee rondes van het einde blijft de spanning hangen, maar de kansen van de kopgroep blijven natuurlijk klein.

clock 19:17 19 uur 17. Er zit niet veel verval op bij de vluchters.

clock 19:15 19 uur 15. Ook Dries Devenyns wil zich nog eens laten zien.

clock 19:15 19 uur 15. Bollenman Ciccone (Lidl-Trek) neemt een beurt voor zijn rekening in het peloton. Een mooie wederdienst voor het werk dat Pedersen voor hem heeft opgeknapt.

clock 19:12 19 uur 12. De veertigjarige Devenyns (Soudal-Quick Step) rijdt de steentjes uit de grond om de sprong naar de drie man vooraan te maken. Dat wordt zwaar.

clock 19:11 20". Veel groter zijn de tijdsverschillen in deze etappe nog niet geweest. Campenaerts had helemaal in het begin een minuut, maar dat was maar om te lachen. Voor Frison, Clarke en Oliveira is het menens.

clock 19:10 19 uur 10. De vluchters laten spartelen is geen slechte tactiek. Anders kan de boel te chaotisch worden om te controleren. Dat weten ze bij Alpecin-Deceuninck ook.

clock 19:08 19 uur 08. Nu het nog kan, even de kanshebbers op de ritzege overlopen. Uiteraard staat Philipsen met stip bovenaan. Groenewegen en Kristoff weten ook hoe je hier wint en Pedersen zou het moeten kunnen. Op de tweede rij hopen Girmay, Meeus, Coquard en Welsford dat de wielergoden hen toelachen. We gaan er dan natuurlijk van uit dat het een massasprint wordt.

clock 19:04 Zou het? Voor het eerst sinds 2005? 19 uur 04. Zou het? Voor het eerst sinds 2005?

clock 19:03 10". Frison, Clarke en Oliveira worden aan een strakke leiband gehouden.

clock 19:02 19 uur 02. Op de Champs Elysées winnen in de groene trui, het gebeurt minder vaak dan je zou denken. Enkel Bernard Hinault, Freddy Maertens, Dzjamolidin Abdoezjaparov, Robbie McEwen, Mark Cavendish en Sam Bennett slaagden erin.

clock 19:02 19 uur 02. Frison trekt nog maar eens in de aanval. Frison trekt nog maar eens in de aanval

clock 19:00 19 uur . Nieuw groepje. Frison (Lotto-Dstny), Clarke (Israel-Premier Tech) en Oliveira (Movistar) zijn de volgende gelukszoekers. Nog 30 km te vlammen.

clock 18:57 18 uur 57. Bij de Arc de Triomphe wordt de ontsnapping gegrepen. Leuk geprobeerd, Tadej!

clock 18:55 18 uur 55. Pogacar, Bettiol en Skjelmose proberen de kopgroep uit elkaar te meppen, net wanneer Lampaert (Soudal-Quick Step) en Wright (Bahrain Victorious) aansluiten.

clock 18:54 18 uur 54. Geen ruimte. Er zitten een paar serieuze kleppers in de kopgroep, dus neemt Alpecin-Deceuninck geen enkel risico. De acht krijgen niks cadeau.

clock 18:52 18 uur 52. Bettiol (EF-EasyPost), Edmondson (DSM), Kwiatkowski (Ineos), Politt (Bora-Hansgrohe), Skjelmose (Lidl-Trek) en Tejada (Astana) pikken aan bij Pogacar (UAE) en Van Hooydonck (Jumbo-Visma). Geen koppeltjes dus. In het peloton neemt Alpecin-Deceuninck zijn verantwoordelijkheid. Groene trui Philipsen is gebrand op een vijfde ritzege.

clock 18:50 18 uur 50. Alberto Bettiol (EF-EasyPost) zet een tegenaanval op. Er vallen breuken in het peloton...

clock 18:49 18 uur 49. Trentin is zijn zadel kwijtgespeeld. Trentin is zijn zadel kwijtgespeeld

clock 18:48 Haut des Champs Elysées. De tussensprint na de derde passage aan de streep heeft geen enkel belang. De voorsprong van Pogacar en Van Hooydonck was daarnet bijna verdubbeld, maar in het peloton begint Soudal-Quick Step zich te roeren.

clock 18:45 18 uur 45. Van Hooydonck werkt mee. Dat is leuk!

clock 18:44 10". Vooral door het gebeuk van Pogacar blijven de twee vluchters voorop. Van Hooydonck zuigt zich vast in het wiel.

clock 18:42 18 uur 42. Met deze onderneming gaat hij deze rit natuurlijk niet binnenhalen, laat staan de Tour, maar Pogacar wint wel weer harten.

clock 18:40 18 uur 40. Wat een kerel! Renaat Schotte.

clock 18:40 18 uur 40. Pogacar zowaar! Van Hooydonck glipt mee. Pogacar zowaar! Van Hooydonck glipt mee

clock 18:39 18 uur 39. Pogacar! Leuk dat hij zich toont! Tadej Pogacar zorgt voor animo met een aanval! Nathan Van Hooydonck kruipt op zijn brommer en zit op het wiel van de Sloveen.

clock 18:39 18 uur 39. Frederik Frison (Lotto-Dstny) heeft een kloofje, maar geen steun. Op 50 km van de streep is dat geen doen.

clock 18:36 18 uur 36. Het gaat hard, maar voorlopig valt er nergens een gat.

clock 18:36 18 uur 36. Frison probeert weg te rijden. Frison probeert weg te rijden

clock 18:35 De renners zijn in Parijs, de koers kan beginnen. 18 uur 35. De renners zijn in Parijs, de koers kan beginnen

clock 18:34 18 uur 34. Het is koers! Stefan Küng (Groupama-FDJ) is bij de eerste aanvallers. Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) heeft ook zin in een ontsnapping.

clock 18:32 18 uur 32. De motor naast het peloton en straaljagers in de lucht: het peloton passeert voor de eerste keer onder de aankomstboog.

clock 18:31 18 uur 31. Het blijft voor de renners elke keer weer een geweldig gevoel. José De Cauwer.

clock 18:30 18 uur 30. Het peloton draait het gekende plaatselijke circuit op. Het dolle criterium van de Champs Elysées kan eindelijk beginnen! Geniet ervan, want volgend jaar eindigt de Tour met een tijdrit van Monaco naar Nice. Dat is een ander soort charme.

clock 18:21 18 uur 21. Parijs! Jumbo-Visma loodst het peloton de Lichtstad binnen.

clock 18:16 18 uur 16. Parijs is niet ver meer.

clock 18:16 18 uur 16. Alaphilippe wordt geflitst: "Maar hij steekt zijn rugnummer weg". Alaphilippe wordt geflitst: "Maar hij steekt zijn rugnummer weg"

clock 18:11 18 uur 11. In een afdaling gaat het toch eventjes sneller. Zo snel zelfs dat het peloton geflitst wordt.

clock 18:09 18 uur 09. Wat heeft die kerel getoond, maar ook die ganse ploeg! José De Cauwer.

clock 18:09 18 uur 09. Pedersen dolt wat met Ciccone. Pedersen dolt wat met Ciccone

clock 18:08 Côte du Pavé des Gardes. Net als vorig jaar is deze molshoop de laatste zogenaamde beklimming van de Tour. Ciccone plakt een rood bolletje bij op zijn trui na een geveinsd sprintje met ploegmaats Pedersen en Skjelmose.

clock 18:01 Pech voor Pacher. Als er een moment is voor een mechanisch probleem, is het nu wel. Quentin Pacher (Groupama-FDJ) maakt zich dus niet druk.

clock 17:59 17 uur 59. Acht ploegen bereiken Parijs au grand complet: AG2R-Citroën, Arkéa-Samsic, Bora-Hansgrohe, Groupama-FDJ, Israel-Premier Tech, Jayco-AlUla, UAE en Uno-X.

clock 17:53 26,3 km/h. Een gezapig trainingsritje, meer is dit voorlopig niet. Straks volgt natuurlijk de uitbarsting.

clock 17:45 17 uur 45. In de eerste jaren op de Champs Elysées was een massasprint eerder uitzondering dan regel. Van 1976 tot 1980 was het telkens prijs voor een al dan niet late vluchter: Gerben Karstens, Alain Meslet, Gerrie Knetemann, Bernard Hinault en Pol Verschuere. Nadien werden de succesvolle ontsnappingen zeldzamer. Sinds 1980 gebeurde het nog slechts drie keer: Jeff Pierce in 1987, Eddy Seigneur in 1994 en Aleksandr Vinokoerov in 2005. Hoog tijd dat we nog eens zo'n sensatie krijgen!

clock 17:41 17 uur 41. Als er regen in het spel is, is het voor handige renners gemakkelijker om weg te rijden uit het peloton. Serge Pauwels hoopt dat we eens géén massasprint krijgen.

clock 17:36 17 uur 36. Tijd voor champagne bij Jumbo-Visma (en ook Van Aert krijgt een plekje). Tijd voor champagne bij Jumbo-Visma (en ook Van Aert krijgt een plekje)

clock 17:36 17 uur 36. Elk land krijgt zijn moment. De Italianen lachen wat af onder elkaar.

clock 17:32 17 uur 32. Dan toch alcohol bij Jumbo-Visma? Bij de ploeg van eindwinnaar Jonas Vingegaard kraken ze een flesje champagne. Of is het Kidibul?

clock 17:24 17 uur 24. Even alle Denen op een rij. Even alle Denen op een rij

clock 17:23 17 uur 23. Daar zijn de Denen. Daarstraks waren de Australiërs aan de beurt, nu is het aan de Denen. Die doen het iets prominenter en rijden een paar meter voor het peloton uit voor hun groepsfoto.

clock 17:20 17 uur 20. "Versterking voor de gendarmerie". "Versterking voor de gendarmerie"

clock 17:19 17 uur 19. Tijd genoeg, dus kunnen we de Belgische winnaars op de Champs Elysées rustig overlopen. Walter Godefroot in 1975, Pol Verschuere in 1980, Freddy Maertens in 1981, Eric Vanderaerden in 1984, Rudy Matthijs in 1985, Johan Museeuw in 1990, Tom Steels in 1998, Tom Boonen in 2004, Gert Steegmans in 2008, Wout van Aert in 2021 en Jasper Philipsen in 2022.

clock 17:15 17 uur 15. Op dit moment is er nog geen sprake van druk. De Eiffeltoren is bijlange nog niet in zicht. Renaat Schotte.

clock 17:10 17 uur 10. Een eerste keer poseren: de vier truien op een rij. Een eerste keer poseren: de vier truien op een rij

clock 17:02 17 uur 02. We hebben ondertussen tien kilometer afgelegd. Nog 105 te gaan.

clock 16:56 16 uur 56. De vier truien zijn ontsnapt! Philipsen, Vingegaard, Pogacar en Ciccone poseren voor de camera en slaan een babbeltje.

clock 16:50 25,7 km/h. We hoeven u niet te vertellen dat de renners voorlopig geen haast hebben.

clock 16:47 16 uur 47. Aussie Aussie Aussie. Op de achterste rijen verzamelen alle Australiërs van het peloton voor een foto.

clock 16:43 16 uur 43. Was maar om te lachen: Campenaerts laat zich weer inlopen. Was maar om te lachen: Campenaerts laat zich weer inlopen

clock 16:42 16 uur 42. Campenaerts zal helemaal in de remmen moeten gaan, want hij heeft nog steeds een halve minuut voorsprong op een slenterend peloton.

clock 16:40 16 uur 40. Genoeg gelachen. Met een brede grijns en een knipoog laat Campenaerts zijn tempo snel weer zakken.

clock 16:40 16 uur 40. Nog eentje om het af te leren: Campenaerts is meteen weg bij de start. Nog eentje om het af te leren: Campenaerts is meteen weg bij de start

clock 16:39 16 uur 39. Daar gaat hij! Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) zet zichzelf nog eens in de kijker. De winnaar van de Superstrijdlust demarreert bij kilometer 0.

clock 16:38 16 uur 38 match begonnen start time Start! Etappe 21 van de Tour de France van 2023 is nu ook officieel begonnen!

clock 16:37 16 uur 37. Enthousiaste (?) Peter Sagan: "Laatste Tour de France". Enthousiaste (?) Peter Sagan: "Laatste Tour de France"

clock 16:30 16 uur 30. De neutralisatie is begonnen.

clock 16:30 16 uur 30. Aerts: "Denk dat Victor Campenaerts nog nooit zo goed is geweest". Aerts: "Denk dat Victor Campenaerts nog nooit zo goed is geweest"

clock

clock 16:17 16 uur 17. Over een kwartiertje gaan we officieus en heel rustig van start in Saint-Quentin-en-Yvelines. Traditioneel zal de strijd pas losbarsten als we in Parijs aankomen. Tot dan mag het na drie zware weken allemaal wat losser in het peloton. . Over een kwartiertje gaan we officieus en heel rustig van start in Saint-Quentin-en-Yvelines. Traditioneel zal de strijd pas losbarsten als we in Parijs aankomen. Tot dan mag het na drie zware weken allemaal wat losser in het peloton.

clock 16:15 16 uur 15. Plugge: "We hadden een heel ander plan dan vorig jaar, maar een heel strak plan". Plugge: "We hadden een heel ander plan dan vorig jaar, maar een heel strak plan"

clock 15:59 15 uur 59. Met elf zeges op de Champs Elysées doet België merkelijk beter dan andere landen. Frankrijk, Italië en Duitsland moeten het stellen met vijf stuks, Nederland en Groot-Brittannië met vier. Jasper Philipsen vandaag de grote favoriet op de overwinning, dus kan ons land de voorsprong uitbreiden. . Met elf zeges op de Champs Elysées doet België merkelijk beter dan andere landen. Frankrijk, Italië en Duitsland moeten het stellen met vijf stuks, Nederland en Groot-Brittannië met vier. Jasper Philipsen vandaag de grote favoriet op de overwinning, dus kan ons land de voorsprong uitbreiden.

clock 15:57 15 uur 57. Philipsen: "Vandaag kan de kers op de taart gezet worden". Philipsen: "Vandaag kan de kers op de taart gezet worden"

clock 15:53 Brede glimlach bij Sam Welsford en zijn jonge bewonderaar. 15 uur 53. Brede glimlach bij Sam Welsford en zijn jonge bewonderaar.

clock 15:40 15 uur 40. Deze Tour heeft bijna al zijn geheimen al prijsgegeven. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pakt met overmacht het geel. De groene trui van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) werd zelfs nog veel minder bedreigd. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) moest tot gisteren wachten om zeker te zijn over zijn bolletjes. Het wit zit Tadej Pogacar (UAE) al vier jaar als gegoten. Rest enkel nog de laatste ritzege... . Deze Tour heeft bijna al zijn geheimen al prijsgegeven. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pakt met overmacht het geel. De groene trui van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) werd zelfs nog veel minder bedreigd. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) moest tot gisteren wachten om zeker te zijn over zijn bolletjes. Het wit zit Tadej Pogacar (UAE) al vier jaar als gegoten. Rest enkel nog de laatste ritzege...

clock 15:31 15 uur 31. Tour de France Een beloning voor al het aanvalswerk: Victor Campenaerts wint de Superstrijdlust in deze Tour

clock 15:27 15 uur 27. Laatste winnaars in Parijs. 2013 Marcel Kittel (Dui) 2014 Marcel Kittel (Dui) 2015 André Greipel (Dui) 2016 André Greipel (Dui) 2017 Dylan Groenewegen (Ned) 2018 Alexander Kristoff (Noo) 2019 Caleb Ewan (Aus) 2020 Sam Bennett (Ier) 2021 Wout van Aert 2022 Jasper Philipsen . Laatste winnaars in Parijs 2013 Marcel Kittel (Dui)

2014 Marcel Kittel (Dui)

2015 André Greipel (Dui)

2016 André Greipel (Dui)

2017 Dylan Groenewegen (Ned)

2018 Alexander Kristoff (Noo)

2019 Caleb Ewan (Aus)

2020 Sam Bennett (Ier)

2021 Wout van Aert

2022 Jasper Philipsen

clock 12:36 Regen. Delen van Europa worden gegijzeld door een hittegolf, maar in Parijs is het andere koek. Het regent in de Franse hoofdstad en normaal zullen ook de renners straks niet gespaard worden. Het maakt het altijd hectische criterium vanavond extra gevaarlijk. . 12 uur 36. rain Regen Delen van Europa worden gegijzeld door een hittegolf, maar in Parijs is het andere koek. Het regent in de Franse hoofdstad en normaal zullen ook de renners straks niet gespaard worden. Het maakt het altijd hectische criterium vanavond extra gevaarlijk.

clock 09:54 09 uur 54. Normaal gezien krijgen we straks de 5e ritzege van Philipsen in deze Tour. Commentator Christophe Vandegoor. Normaal gezien krijgen we straks de 5e ritzege van Philipsen in deze Tour. Commentator Christophe Vandegoor

clock 23-07-2023 23-07-2023.

clock 18:41 18 uur 41. Zo was het vorig jaar: Jasper Philipsen won in Parijs. Zo was het vorig jaar: Jasper Philipsen won in Parijs

clock 18:39 18 uur 39. Groen winnen was een kinderdroom. Hopelijk doe ik in Parijs weer mee voor de zege, maar het wordt sowieso een emotioneel moment. . Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Groen winnen was een kinderdroom. Hopelijk doe ik in Parijs weer mee voor de zege, maar het wordt sowieso een emotioneel moment. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)