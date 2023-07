LIVESTREAM: Kijk nu naar de slotrit van de Tour in een regenachtig Parijs

clock 16:56 16 uur 56. De vier truien zijn ontsnapt! Philipsen, Vingegaard, Pogacar en Ciccone poseren voor de camera en slaan een babbeltje. . De vier truien zijn ontsnapt! Philipsen, Vingegaard, Pogacar en Ciccone poseren voor de camera en slaan een babbeltje.

clock 16:50 25,7 km/h. We hoeven u niet te vertellen dat de renners voorlopig geen haast hebben. . 16 uur 50. average speed 25,7 km/h We hoeven u niet te vertellen dat de renners voorlopig geen haast hebben.

clock 16:47 16 uur 47. Aussie Aussie Aussie. Op de achterste rijen verzamelen alle Australiërs van het peloton voor een foto. . Aussie Aussie Aussie Op de achterste rijen verzamelen alle Australiërs van het peloton voor een foto.

clock 16:43 16 uur 43. Was maar om te lachen: Campenaerts laat zich weer inlopen. Was maar om te lachen: Campenaerts laat zich weer inlopen

clock 16:42 16 uur 42. Campenaerts zal helemaal in de remmen moeten gaan, want hij heeft nog steeds een halve minuut voorsprong op een slenterend peloton. . Campenaerts zal helemaal in de remmen moeten gaan, want hij heeft nog steeds een halve minuut voorsprong op een slenterend peloton.

clock 16:40 16 uur 40. Genoeg gelachen. Met een brede grijns en een knipoog laat Campenaerts zijn tempo snel weer zakken. . Genoeg gelachen. Met een brede grijns en een knipoog laat Campenaerts zijn tempo snel weer zakken.

clock 16:40 16 uur 40. Nog eentje om het af te leren: Campenaerts is meteen weg bij de start. Nog eentje om het af te leren: Campenaerts is meteen weg bij de start

clock 16:39 16 uur 39. Daar gaat hij! Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) zet zichzelf nog eens in de kijker. De winnaar van de Superstrijdlust demarreert bij kilometer 0. . Daar gaat hij! Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) zet zichzelf nog eens in de kijker. De winnaar van de Superstrijdlust demarreert bij kilometer 0.

clock 16:38 16 uur 38 match begonnen start time Start! Etappe 21 van de Tour de France van 2023 is nu ook officieel begonnen!

clock 16:37 16 uur 37. Enthousiaste (?) Peter Sagan: "Laatste Tour de France". Enthousiaste (?) Peter Sagan: "Laatste Tour de France"

clock 16:30 16 uur 30. De neutralisatie is begonnen. . De neutralisatie is begonnen.

clock 16:30 16 uur 30. Aerts: "Denk dat Victor Campenaerts nog nooit zo goed is geweest". Aerts: "Denk dat Victor Campenaerts nog nooit zo goed is geweest"

clock 16:29 16 uur 29. Iedereen is tevreden dat het gedaan is. Je ziet toch maar hoe graag renners in Parijs willen komen. José De Cauwer. Iedereen is tevreden dat het gedaan is. Je ziet toch maar hoe graag renners in Parijs willen komen. José De Cauwer

clock 16:17 16 uur 17. Over een kwartiertje gaan we officieus en heel rustig van start in Saint-Quentin-en-Yvelines. Traditioneel zal de strijd pas losbarsten als we in Parijs aankomen. Tot dan mag het na drie zware weken allemaal wat losser in het peloton. . Over een kwartiertje gaan we officieus en heel rustig van start in Saint-Quentin-en-Yvelines. Traditioneel zal de strijd pas losbarsten als we in Parijs aankomen. Tot dan mag het na drie zware weken allemaal wat losser in het peloton.

clock 16:15 16 uur 15. Plugge: "We hadden een heel ander plan dan vorig jaar, maar een heel strak plan". Plugge: "We hadden een heel ander plan dan vorig jaar, maar een heel strak plan"

clock 15:59 15 uur 59. Met elf zeges op de Champs Elysées doet België merkelijk beter dan andere landen. Frankrijk, Italië en Duitsland moeten het stellen met vijf stuks, Nederland en Groot-Brittannië met vier. Jasper Philipsen vandaag de grote favoriet op de overwinning, dus kan ons land de voorsprong uitbreiden. . Met elf zeges op de Champs Elysées doet België merkelijk beter dan andere landen. Frankrijk, Italië en Duitsland moeten het stellen met vijf stuks, Nederland en Groot-Brittannië met vier. Jasper Philipsen vandaag de grote favoriet op de overwinning, dus kan ons land de voorsprong uitbreiden.

clock 15:57 15 uur 57. Philipsen: "Vandaag kan de kers op de taart gezet worden". Philipsen: "Vandaag kan de kers op de taart gezet worden"

clock 15:53 Brede glimlach bij Sam Welsford en zijn jonge bewonderaar. 15 uur 53. Brede glimlach bij Sam Welsford en zijn jonge bewonderaar.

clock 15:40 15 uur 40. Deze Tour heeft bijna al zijn geheimen al prijsgegeven. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pakt met overmacht het geel. De groene trui van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) werd zelfs nog veel minder bedreigd. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) moest tot gisteren wachten om zeker te zijn over zijn bolletjes. Het wit zit Tadej Pogacar (UAE) al vier jaar als gegoten. Rest enkel nog de laatste ritzege... . Deze Tour heeft bijna al zijn geheimen al prijsgegeven. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pakt met overmacht het geel. De groene trui van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) werd zelfs nog veel minder bedreigd. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) moest tot gisteren wachten om zeker te zijn over zijn bolletjes. Het wit zit Tadej Pogacar (UAE) al vier jaar als gegoten. Rest enkel nog de laatste ritzege...

clock 15:31 15 uur 31. Tour de France Een beloning voor al het aanvalswerk: Victor Campenaerts wint de Superstrijdlust in deze Tour

clock 15:27 15 uur 27. Laatste winnaars in Parijs. 2013 Marcel Kittel (Dui) 2014 Marcel Kittel (Dui) 2015 André Greipel (Dui) 2016 André Greipel (Dui) 2017 Dylan Groenewegen (Ned) 2018 Alexander Kristoff (Noo) 2019 Caleb Ewan (Aus) 2020 Sam Bennett (Ier) 2021 Wout van Aert 2022 Jasper Philipsen . Laatste winnaars in Parijs 2013 Marcel Kittel (Dui)

2014 Marcel Kittel (Dui)

2015 André Greipel (Dui)

2016 André Greipel (Dui)

2017 Dylan Groenewegen (Ned)

2018 Alexander Kristoff (Noo)

2019 Caleb Ewan (Aus)

2020 Sam Bennett (Ier)

2021 Wout van Aert

2022 Jasper Philipsen

clock 12:36 Regen. Delen van Europa worden gegijzeld door een hittegolf, maar in Parijs is het andere koek. Het regent in de Franse hoofdstad en normaal zullen ook de renners straks niet gespaard worden. Het maakt het altijd hectische criterium vanavond extra gevaarlijk. . 12 uur 36. rain Regen Delen van Europa worden gegijzeld door een hittegolf, maar in Parijs is het andere koek. Het regent in de Franse hoofdstad en normaal zullen ook de renners straks niet gespaard worden. Het maakt het altijd hectische criterium vanavond extra gevaarlijk.

clock 09:54 09 uur 54. Normaal gezien krijgen we straks de 5e ritzege van Philipsen in deze Tour. Commentator Christophe Vandegoor. Normaal gezien krijgen we straks de 5e ritzege van Philipsen in deze Tour. Commentator Christophe Vandegoor

clock 18:41 18 uur 41. Zo was het vorig jaar: Jasper Philipsen won in Parijs. Zo was het vorig jaar: Jasper Philipsen won in Parijs

clock 18:39 18 uur 39. Groen winnen was een kinderdroom. Hopelijk doe ik in Parijs weer mee voor de zege, maar het wordt sowieso een emotioneel moment. . Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Groen winnen was een kinderdroom. Hopelijk doe ik in Parijs weer mee voor de zege, maar het wordt sowieso een emotioneel moment. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)