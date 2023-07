Kijk vanaf 16.20 u naar de slotrit van de Tour in een regenachtig Parijs

Delen van Europa worden gegijzeld door een hittegolf, maar in Parijs is het andere koek. Het regent in de Franse hoofdstad en normaal zullen ook de renners straks niet gespaard worden. Het maakt het altijd hectische criterium vanavond extra gevaarlijk.

Delen van Europa worden gegijzeld door een hittegolf, maar in Parijs is het andere koek. Het regent in de Franse hoofdstad en normaal zullen ook de renners straks niet gespaard worden. Het maakt het altijd hectische criterium vanavond extra gevaarlijk.

18 uur 36. Champs-Elysées. Eén ding is zeker: de Tour eindigt met een sprintersrit in Parijs. Of toch dit jaar nog, want volgend jaar duwen de Olympische Spelen het peloton weg van de Franse hoofdstad. Dan finishen de renners in Nice. Maar zondagavond wordt er nog eens gesprint. Tenzij... Jasper Philipsen is de slokop en zijn Alpecin-Deceuninck zal niet te veel steun meer ontvangen om het op een sprint te laten uitdraaien. Draaien de aanvallers de groene trui een loer? Kijk integraal naar de slotetappe in onze livestream en op VRT 1/Canvas. .