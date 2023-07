LIVESTREAM: Strijd om te ontsnappen duurt voort in Vogezenrit, Van Gils roert zich

clock 15:10 15 uur 10. Groupama-FDJ probeert iets recht te zetten voor Pinot. Madouas en Küng verbranden heel wat benzine in een dolle achtervolging op de kopgroep. . Groupama-FDJ probeert iets recht te zetten voor Pinot. Madouas en Küng verbranden heel wat benzine in een dolle achtervolging op de kopgroep.

clock 15:09 15 uur 09. Veel afdalen is er in deze fase van de koers niet bij. Telkens klauteren de renners een trapje hoger: over de Col de Grosse Pierre en de Col des Feignes naar de Col de la Schlucht.

clock 15:06 Col de la Croix des Moinats. Skjelmose speelt brommer voor zijn maatje Ciccone, die alweer als eerste bovenkomt op een col. Sterk werk van Lidl-Trek. De achtervolgers hangen op 20" en het peloton op 40", dus er is nog helemaal niks beslist. 15 uur 06. mountain Col de la Croix des Moinats

clock 14:04 14 uur 04. Maxim Van GIls dunt de kopgroep uit.

clock 15:02 15 uur 02. Van Gils heeft voor afscheiding gezorgd. Na Ciccone konden enkel Barguil, Pidcock en Skjelmose mee met onze landgenoot. De top van de Col de la Croix des Moinats komt stilaan in zicht.

clock 15:00 15 uur . Ik begin terug levend te worden na drie dagen afzien. Maxim Van Gils.

clock 14:58 Het gaat weer loeihard. 14 uur 58.

clock 14:57 14 uur 57. Van Gils gaat! En of hij zich frisser voelt! Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) versnelt in de kop van de koers. Ciccone springt meteen naar zijn wiel, maar de anderen hebben het wat lastiger.

clock 14:55 14 uur 55. Strijd duurt voort. De verschillende groepen blijven op beperkte afstand van elkaar fietsen. Her en der waagt iemand een sprong, en het is onbegonnen werk om het allemaal bij te houden.

clock 14:49 14 uur 49. Ook Rodriguez passeert gehavend bij de dokter.

clock 14:49 14 uur 49. Er begint wat meer lijn in de zaak te komen. De mannen voor het klassement klitten weer samen en een groep van ruim een dozijn renners slaat een gaatje.

clock 14:45 14 uur 45. Axel Zingle (Cofidis) is de régional de l'étape van vandaag. Hij toont zich met een demarrage, terwijl Rodriguez aansluiting vindt bij het peloton. Het zit allemaal nog vrij dicht bij elkaar.

clock 14:43 14 uur 43. Kuss moet toch even opgelapt worden.

clock 14:42 Verzorging voor Kuss. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) was ook betrokken bij de valpartij van Rodriguez. Hij meldt zich bij de auto van de dokter. 14 uur 42. medical issue

clock 14:41 14 uur 41. UAE legt alle gewicht in de schaal om de kopgroep, die een beetje per ongeluk is ontstaan, bij te halen.

clock 14:40 14 uur 40. Ook Kuss is tegen de vlakte gegaan.

clock 14:38 Fresse-sur-Moselle. Een groep met zestien renners, waaronder gele trui Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft bij de tussensprint wat voorsprong. Rodriguez ziet ondertussen serieus af. 14 uur 38. sprint point

clock 14:37 14 uur 37. Rodriguez komt ten val terwijl we een grotere kopgroep krijgen.

clock 14:35 Val van Rodriguez. Carlos Rodriguez (Ineos) is van de baan geschoven. De sporen zijn op zijn gezicht te zien, maar de vierde in het klassement bijt door. 14 uur 35. fall

clock 14:33 14 uur 33. Alaphilippe gaat in de afdaling.

clock 14:31 14 uur 31. Peeters: "Nog nooit zo'n snelle Tour gezien".

clock 14:27 14 uur 27. Neilson Powless (EF-EasyPost) smijt zich naar beneden. Mogelijk krijgen we zo in de afdaling het ontstaan van een kopgroep.

clock 14:25 Ballon d'Alsace. Gall verroert zich niet, de bollentrui is dus zonder ongelukken voor Ciccone. De Italiaan van Lidl-Trek wipt zonder tegenstand naar de volle buit. 14 uur 25. mountain

clock 14:23 14 uur 23. Oliver Naesen (AG2R-Citroën) manoeuvreert zich naar voren met onder anderen Gall in zijn wiel. Ruikt de Oostenrijker dan toch de bollen?

clock 14:19 14 uur 19.

clock 14:16 14 uur 16. Einde voor Campenaerts. Geen vrijgeleide voor onze landgenoot, die wordt gegrepen. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) neemt het Belgische stokje over met een nieuwe aanval.

clock 14:12 14 uur 12. Ik denk niet dat de onderneming van Campenaerts gaat lukken. Renaat Schotte.

clock 14:09 15". De versnellingen in de grote groep doen de voorsprong van Campenaerts geen deugd. 14 uur 09. time difference

clock 14:04 14 uur 04. Het breekt in het peloton. Pierre Latour (TotalEnergies) toont zich bedrijvig, bollenman Ciccone schuift alert mee.

clock 14:03 Campenaerts laat De Buyst achter. 14 uur 03.

clock 14:02 14 uur 02. Campenaerts alleen. De Buyst stuurt Campenaerts weg. Vocsnor gaat voor de hattrick, een derde prijs voor de strijdlust op rij.

clock 14:00 14 uur . Lidl-Trek bepaalt het tempo in het peloton in dienst van Ciccone. Zouden ze daar beseffen dat Gall de voorkeur geeft aan zijn plaats in de top tien? Of heeft AG2R-Citroën ons zand in de ogen gestrooid?

clock 13:57 13 uur 57. Het is een bijzonder samengebalde rit vandaag, met liefst zes beklimmingen in amper 133,5 km. En dan tellen we de Col du Ménil en de Col des Feignes nog niet eens mee.

clock 13:51 40". Er komt geen echte reactie in het peloton, maar er is wel controle. We beginnen ook bijna meteen aan de Ballon d'Alsace. 13 uur 51. time difference

clock 13:49 13 uur 49. Lotto-Dstny ontpopt zich als een ploeg met spirit, met inspiratie, met daadkracht. José De Cauwer.

clock 13:47 13 uur 47. Nelson Oliveira (Movistar) probeert het gat met de twee vluchters te overbruggen. Dat gaat niet van harte.

clock 13:46 13 uur 46. Wie anders dan Campenaerts valt meteen aan bij de start.

clock 13:45 13 uur 45. Rara... Lotto-Dstny is op de afspraak! Victor Campenaerts (wie anders?) gaat ervandoor met Jasper De Buyst en een derde ploegmaat stopt af.

clock 13:44 13 uur 44 match begonnen start time Start! Christian Prudhomme zwaait met zijn vlagje, en we zijn eraan begonnen. Wie wint straks de laatste bergrit van deze Tour de France?

clock 13:35 13 uur 35. Maxim Van Gils: "Voel me vandaag weer frisser".

clock 13:31 13 uur 31. Het peloton trekt zich rustig op gang voor de neutralisatie. Eens we buiten Belfort zijn, kan de etappe écht beginnen.

clock 13:29 13 uur 29. Vingegaard: "Ik denk niet echt aan de ritzege".

clock 13:25 13 uur 25. We gaan vol rijden, en ik ga proberen om de etappe te winnen. Tadej Pogacar (UAE).

clock 13:20 13 uur 20. Gall: "Ik wil mijn plaats in het klassement niet riskeren".

clock 13:16 13 uur 16. Naesen: "Bolletjestrui is minder belangrijk, zeiden ze in de briefing".

clock 13:11 13 uur 11. Er zijn onderweg nog 37 bollenpunten te rapen. Vechten Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en Felix Gall (AG2R-Citroën) het onder elkaar uit? Op dit moment staat het 88-82 in het voordeel van Ciccone. Bij Gall is de druk wel van de ketel, hij heeft al een fameuze ritzege beet. Ciccone nog niet, en hij kan trouwens de eerste Italiaanse ritwinnaar in de Tour worden sinds Vincenzo Nibali in 2019.

clock 13:02 13 uur 02. Jarige Devenyns heeft een nieuwe voordeur: "Die 4 voel ik nog niet".

clock 13:01 Gelukkig is Parijs niet meer zo ver. 13 uur 01.

clock 12:59 12 uur 59. Zeeman: "Ondanks grote voorsprong was deze Tour zeker niet makkelijker dan vorig jaar".

clock 12:53 12 uur 53. Dylan Teuns: "Voorbije twee dagen weinig energie verspild".

clock 12:48 Ook uw favorieten voor de dagzege? 12 uur 48.

clock 12:41 12 uur 41. De laatste keer dat er een Tourrit in Belfort startte, was in 2019. Dylan Groenewegen won toen 230 km verderop de massasprint in Chalon-sur-Saône. De Nederlander kijkt vooral uit naar morgen. Ook in 2012 was Belfort vertrekplaats. De finish lag toen, na een forse etappe met vijf beklimmingen, in het Zwitserse Porrentruy. De winnaar die dag? Thibaut Pinot...

clock 12:28 Devenyns 40. Eerder in deze Tour kondigde hij zijn wielerpensioen aan, vandaag stapt hij op de volgende tram. Ook voor Dries Devenyns (Soudal-Quick Step) wordt het een stevige etappe, maar vanavond kan de riem eraf. 12 uur 28. birthday

clock 11:33 Voor Thibaut Pinot is dit een thuismatch. Hij rijdt zijn laatste Tour en blijft waanzinnig populair. 11 uur 33.

clock 10:37 10 uur 37. Bollen? Geel lijkt vast te staan, net als het groene klassement. Maar wie claimt de bollentrui? Giulio Ciccone is leider met 88 punten, Felix Gall ligt op de loer met 82 bolletjes achter zijn naam. En zelfs Jonas Vingegaard is nog niet uitgeteld. De Deen heeft al 81 bergpunten verzameld.

clock 10:36 10 uur 36. Meespelen voor ritwinst zou leuk zijn, maar in de eerste plaats draait alles om mijn gele trui. ik verwacht nog iets van mijn concurrenten. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

clock 06:15 06 uur 15. Korte rit met 6 cols. De voorlaatste rit is kort, maar krachtig. Over een afstand van 133 kilometer moeten maar liefst zes cols bedwongen worden. De Ballon d'Alsace (11,5 km aan 5,3%) opent de debatten en daarna volgen nog de Col de la Croix de Moinats (5,2 km aan 7,1%), de Col de Grosse Pierre (3,2 km aan 7,2%) en de Col de la Schlucht (4,4 km aan 4,9%). De echte kuitenbijters worden opgespaard voor de laatste 30 km met nog twee beklimmingen van 1e categorie: de Petit Bal



De Ballon d’Alsace (11,5 km aan 5,3%) opent de debatten en daarna volgen nog de Col de la Croix de Moinats (5,2 km aan 7,1%), de Col de Grosse Pierre (3,2 km aan 7,2%) en de Col de la Schlucht (4,4 km aan 4,9%).



De echte kuitenbijters worden opgespaard voor de laatste 30 km met nog twee beklimmingen van 1e categorie: de Petit Ballon (9,2 km aan 8,2%) en de pittige slotklim, de Col du Platzerwasel (7,1 km aan 8,3%).



Eenmaal boven op de Platzerwasel is het nog 8 km tot aan de finish in Le Markstein. De eerste helft daarvan is nog glooiend, daarna is het relatief vlak.