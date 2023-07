Het Tourmenu voor vandaag: nog één keer klimmen geblazen in zware Vogezenrit

Op de voorlaatste dag in deze Tour krijgen de renners nog een stevige bergetappe in de Vogezen op het menu. Een rit die lang aangekruist stond als mogelijk bepalend in de strijd voor het geel, maar het duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar lijkt intussen wel beslecht. Of krijgen we toch nog een onwaarschijnlijke ommekeer? Kijk vanaf 13.30 u op VRT 1 of luister naar Radio 1.