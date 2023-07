Parcours rit 2: ontdek hier de rit van zondag naar San Sebastián

clock 19:09

19 uur 09. "Morgen een mini-Clasica San Sebastian". In hun analyse blikken Renaat en José al even vooruit op de rit van zondag. "Een mini-Clasica San Sebastian", noemt Renaat Schotte het. "Het is de kortste, langste rit van de Tour met 208 kilometer. Vroeger reed het peloton soms wel 300 kilometer, maar dat is niet meer nodig als je ziet aan welke intensiteit deze renners rondrijden", vindt José De Cauwer. De Jaizkibel is de bekendste beklimming die morgen op het parcours ligt. "De renners beklimmen die meestal langs een andere kant", aldus De Cauwer. "Ik zou toch oproepen om heel voorzichtig te zijn in die afdaling." .