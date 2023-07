LIVESTREAM: Tempo wordt de hoogte ingejaagd door UAE, sprinters gaan overboord

clock 16:05 16 uur 05. Trentin uitgeschakeld na een val. Trentin uitgeschakeld na een val

16 uur 05. Je voelt de nervositeit in deze etappe gaandeweg toenemen. . Renaat Schotte.

16 uur 03. Val Trentin. Wegkapitein van dienst Matteo Trentin (UAE) is tegen de grond gegaan. Paniek in de gelederen bij UAE, zij milderen het tempo wat zodat Trentin weer kan komen aansluiten.

clock 16:00 16 uur . Vive le Vélo. Vanavond rond 21.15 uur kan u op VRT 1 of VRT MAX kijken naar de 2e aflevering van Vive le Vélo. Analist Jan Bakelants is opnieuw van de partij in de jachthaven van San Sebastian. De gasten vandaag zijn mountainbikester Sara Michielsens en Rune Herregodts (renner van Intermarché-Circus-Wanty). . Vive le Vélo Vanavond rond 21.15 uur kan u op VRT 1 of VRT MAX kijken naar de 2e aflevering van Vive le Vélo. Analist Jan Bakelants is opnieuw van de partij in de jachthaven van San Sebastian. De gasten vandaag zijn mountainbikester Sara Michielsens en Rune Herregodts (renner van Intermarché-Circus-Wanty).

16 uur . RTL-motor ligt op de kant in de afdaling.

clock 15:53 2 minuten. De koplopers nemen wat risico in de afdaling en breiden hun voorsprong weer uit tot 2 minuten. Al zal de voet van de Jaizkibel halen al een huzarenstukje worden. . 15 uur 53. time difference 2 minuten De koplopers nemen wat risico in de afdaling en breiden hun voorsprong weer uit tot 2 minuten. Al zal de voet van de Jaizkibel halen al een huzarenstukje worden.

clock 15:48 15 uur 48. Powless bergkoning. Met de 2 punten op de Alkiza verzekert Powless zich van minstens een extra dag bolletjestrui. Boasson Hagen pakt opnieuw het laatste puntje. . Powless bergkoning Met de 2 punten op de Alkiza verzekert Powless zich van minstens een extra dag bolletjestrui. Boasson Hagen pakt opnieuw het laatste puntje.

clock 15:44 15 uur 44. De sprinters laten het steeds meer lopen in het peloton. Morgen krijgen zij een eerste (en zeldzame?) sprintkans van deze Tour: krachten sparen vandaag is het devies! . De sprinters laten het steeds meer lopen in het peloton. Morgen krijgen zij een eerste (en zeldzame?) sprintkans van deze Tour: krachten sparen vandaag is het devies!

clock 15:43 15 uur 43. Loetsenko sukkelt in de graskant en moet voet aan grond zetten bergop. Ook gisteren bleef de Kazach niet gespaard van pech. Zijn klassement is al om zeep nadat Loetsenko bijna 10 minuten verloor. . Loetsenko sukkelt in de graskant en moet voet aan grond zetten bergop. Ook gisteren bleef de Kazach niet gespaard van pech. Zijn klassement is al om zeep nadat Loetsenko bijna 10 minuten verloor.

15 uur 43. Een val bergop! Loetsenko slaagt erin.

clock 15:40 15 uur 40. Vooraan is het liedje van Cavagna gezongen op de Alkiza. Zo blijven ze nog met 2 over in de kopgroep. . Vooraan is het liedje van Cavagna gezongen op de Alkiza. Zo blijven ze nog met 2 over in de kopgroep.

clock 15:37 Côte d’Alkiza. Het parcours glooit voortdurend en nu is het nog eens tijd voor een gecategoriseerd knikje. Met een vertekend gemiddelde van 5,7% door een vlak tussenstukje en een lengte van 4,2 km kan UAE hier de boel nog meer uitdunnen, als ze het daarover eens zijn natuurlijk. De Côte d’Alkiza ligt ook in het middengedeelte van de Clasica San Sebastian en dit jaar in een rit in de Ronde van het Baskenland, gewonnen door Jonas Vingegaard. . 15 uur 37. hill Côte d’Alkiza Het parcours glooit voortdurend en nu is het nog eens tijd voor een gecategoriseerd knikje. Met een vertekend gemiddelde van 5,7% door een vlak tussenstukje en een lengte van 4,2 km kan UAE hier de boel nog meer uitdunnen, als ze het daarover eens zijn natuurlijk. De Côte d’Alkiza ligt ook in het middengedeelte van de Clasica San Sebastian en dit jaar in een rit in de Ronde van het Baskenland, gewonnen door Jonas Vingegaard.

15 uur 33. Even wat discussie bij de UAE-renners onderling.

clock 15:32 Regen. We zien steeds meer regendruppels op de lens verschijnen. Laat ons hopen dat het peloton gespaard wordt van glijpartijen. . 15 uur 32. rain Regen We zien steeds meer regendruppels op de lens verschijnen. Laat ons hopen dat het peloton gespaard wordt van glijpartijen.

clock 15:31 15 uur 31. Onenigheid bij UAE. Het is al heel de dag een beetje hommeles tussen de UAE-ploegmakkers op kop van het peloton. Mikkel Bjerg en Matteo Trentin discussiëren er op los, maar de Deen wil de vaart er (iets te fel?) inhouden. 2'40" is het verschil naar Boasson Hagen, Powless en Cavagna nog. . Onenigheid bij UAE Het is al heel de dag een beetje hommeles tussen de UAE-ploegmakkers op kop van het peloton. Mikkel Bjerg en Matteo Trentin discussiëren er op los, maar de Deen wil de vaart er (iets te fel?) inhouden. 2'40" is het verschil naar Boasson Hagen, Powless en Cavagna nog.

clock 15:25 15 uur 25. Cavendish is net als gisteren de eerste die overboord moet in het peloton. Hij krijgt meteen 2 ploeggenoten in steun. . Cavendish is net als gisteren de eerste die overboord moet in het peloton. Hij krijgt meteen 2 ploeggenoten in steun.

clock 15:24 3'15". Steun krijgen ze niet, maar bij UAE verhogen ze het tempo stelselmatig op de Baskische bulten. Ze proberen de koers wat harder te maken en zo loopt de kloof met de kopgroep al terug richting de 3 minuten. . 15 uur 24. time difference 3'15" Steun krijgen ze niet, maar bij UAE verhogen ze het tempo stelselmatig op de Baskische bulten. Ze proberen de koers wat harder te maken en zo loopt de kloof met de kopgroep al terug richting de 3 minuten.

15 uur 18. De zon komt nu pas voor het eerst tussen de wolken door in San Sebastian. Christophe Vandegoor.

clock 15:15 Tuimelperte in het peloton. Alexander Edmondson (DSM) maakt kennis met het Baskische asfalt, maar zonder veel erg. De Australiër springt snel weer op de fiets. . 15 uur 15. fall Tuimelperte in het peloton Alexander Edmondson (DSM) maakt kennis met het Baskische asfalt, maar zonder veel erg. De Australiër springt snel weer op de fiets.

15 uur 15. 2 renners gaan onderuit in een bocht.

clock 15:13 15 uur 13. Neilson Powless. De Amerikaan Neilson Powless (EF-EasyPost) is op zijn 26e bezig aan zijn 4e Ronde van Frankrijk. Vorig jaar reed hij zich al in de kijker door 2 keer 4e te eindigen in een etappe en 12e in het eindklassement. Gisteren was Powless de snelste op de Côte de Vivero, waardoor hij in de bergtrui mag rondrijden vandaag. Als hij de volle buit op de Alkiza opraapt over 20 kilometer, is Powless daar ook morgen van verzekerd. . Neilson Powless De Amerikaan Neilson Powless (EF-EasyPost) is op zijn 26e bezig aan zijn 4e Ronde van Frankrijk. Vorig jaar reed hij zich al in de kijker door 2 keer 4e te eindigen in een etappe en 12e in het eindklassement. Gisteren was Powless de snelste op de Côte de Vivero, waardoor hij in de bergtrui mag rondrijden vandaag. Als hij de volle buit op de Alkiza opraapt over 20 kilometer, is Powless daar ook morgen van verzekerd.

clock 15:08 15 uur 08. Rémi Cavagna. Soudal-Quick Step controleerde gisteren de koers nog mee, vandaag sturen ze Rémi Cavagna in de vuurlijn. De Franse tijdritspecialist kroonde zich vorige week nog tot kampioen van zijn land tegen de klok, goed voor zijn 11e profzege. Met een rit in de Vuelta van 2019 heeft Cavagna al een zege in een grote ronde beet. Hij rijdt zijn 2e Tour dit jaar. . Rémi Cavagna Soudal-Quick Step controleerde gisteren de koers nog mee, vandaag sturen ze Rémi Cavagna in de vuurlijn. De Franse tijdritspecialist kroonde zich vorige week nog tot kampioen van zijn land tegen de klok, goed voor zijn 11e profzege. Met een rit in de Vuelta van 2019 heeft Cavagna al een zege in een grote ronde beet. Hij rijdt zijn 2e Tour dit jaar.

clock 15:05 Nat wegdek. De renners zetten stilaan echt koers naar het uiterste noorden van het Baskenland en daar heeft het duidelijk al geregend. Het oplopende wegdek is nog niet opgedroogd en ook in aankomstplaats San Sebastian is het zonnetje vandaag niet te zien. We mogen ons opmaken voor een tricky finale als dat zich doorzet. . 15 uur 05. rain Nat wegdek De renners zetten stilaan echt koers naar het uiterste noorden van het Baskenland en daar heeft het duidelijk al geregend. Het oplopende wegdek is nog niet opgedroogd en ook in aankomstplaats San Sebastian is het zonnetje vandaag niet te zien. We mogen ons opmaken voor een tricky finale als dat zich doorzet.

15 uur 02. Het zijn weer enthousiaste mensen langs de weg. De Tour is hier op zijn plaats. . José De Cauwer.

clock 15:00 15 uur . Edvald Boasson Hagen. De veelwinnaar bij de koplopers is met grote afstand Edvald Boasson Hagen. Met maar liefst 81 zeges is de erelijst van de 36-jarige Noor rijk gevuld. De grote meerderheid van die winsten dateert uit de Sky-periode van Boasson Hagen (2010-2014). Het is al geleden van 2019 dat hij nog eens mocht vieren, toen in de Dauphiné. Voor zijn huidige werkgever TotalEnergies kon Boasson Hagen nog niet winnen. De kans dat dat vandaag wel zal lukken, is erg klein. . Edvald Boasson Hagen De veelwinnaar bij de koplopers is met grote afstand Edvald Boasson Hagen. Met maar liefst 81 zeges is de erelijst van de 36-jarige Noor rijk gevuld. De grote meerderheid van die winsten dateert uit de Sky-periode van Boasson Hagen (2010-2014). Het is al geleden van 2019 dat hij nog eens mocht vieren, toen in de Dauphiné. Voor zijn huidige werkgever TotalEnergies kon Boasson Hagen nog niet winnen. De kans dat dat vandaag wel zal lukken, is erg klein.

clock 14:51 14 uur 51. We zijn halverwege deze langste etappe van de 3-weekse. Het koptrio moet het stellen met een voorsprong van nog een goede 4 minuten. In het peloton, waar Wout van Aert net even gedepanneerd werd, leidt UAE nog steeds in zijn eentje de dans. Na het vlakkere tussenstuk is het over een kilometer of 10 alweer tijd voor een nieuwe portie klimwerk. . We zijn halverwege deze langste etappe van de 3-weekse. Het koptrio moet het stellen met een voorsprong van nog een goede 4 minuten. In het peloton, waar Wout van Aert net even gedepanneerd werd, leidt UAE nog steeds in zijn eentje de dans. Na het vlakkere tussenstuk is het over een kilometer of 10 alweer tijd voor een nieuwe portie klimwerk.

clock 14:45 14 uur 45. 3 koplopers wonnen al in Spanje. Alle 3 de mannen vooraan schoten al raak op Spaanse bodem. Neilson Powless (EF-EasyPost) won 2 jaar geleden de Clasica San Sebastian in de aankomstplaats van vandaag. Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) rondde een solo af in rit 19 van de Vuelta in 2019. Dat was in midden-Spanje, in Toledo meer bepaald. In datzelfde jaar won ook Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) in Spanje. De Noor was de snelste in de openingstijdrit van de Ronde van Valencia in Orihuela. . 3 koplopers wonnen al in Spanje Alle 3 de mannen vooraan schoten al raak op Spaanse bodem. Neilson Powless (EF-EasyPost) won 2 jaar geleden de Clasica San Sebastian in de aankomstplaats van vandaag. Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) rondde een solo af in rit 19 van de Vuelta in 2019. Dat was in midden-Spanje, in Toledo meer bepaald. In datzelfde jaar won ook Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) in Spanje. De Noor was de snelste in de openingstijdrit van de Ronde van Valencia in Orihuela.

clock 14:32 14 uur 32. Alex Aranburu (Movistar) zal deze wegen zeker en vast kennen. Zijn thuisdorpje Ezkio-Itsasio ligt dan wel niet op het Tourparcours, dichterbij dan dit zal het grootste wielerevent niet snel meer komen. Net als de broers Izagirre is Aranburu afkomstig van in de buurt van de eerste 2 gecategoriseerde klimmetjes van de dag. Al is de kans groter dat we Aranburu vooral in San Sebastian mogen verwachten voor een finish die hem ligt. . Alex Aranburu (Movistar) zal deze wegen zeker en vast kennen. Zijn thuisdorpje Ezkio-Itsasio ligt dan wel niet op het Tourparcours, dichterbij dan dit zal het grootste wielerevent niet snel meer komen. Net als de broers Izagirre is Aranburu afkomstig van in de buurt van de eerste 2 gecategoriseerde klimmetjes van de dag. Al is de kans groter dat we Aranburu vooral in San Sebastian mogen verwachten voor een finish die hem ligt.

clock 14:28 14 uur 28. 5+2+1=8. Deze eenvoudige optelsom leert ons dat Powless door het ene puntje op de top van de Aztiria nu 8 exemplaren telt in het bergklassement. Als de Amerikaan ook op de volgende helling van de dag - over een kilometer of 50 - als eerste bovenkomt, is hij verzekerd van een extra dagje in de bolletjestrui. . 5+2+1=8 Deze eenvoudige optelsom leert ons dat Powless door het ene puntje op de top van de Aztiria nu 8 exemplaren telt in het bergklassement. Als de Amerikaan ook op de volgende helling van de dag - over een kilometer of 50 - als eerste bovenkomt, is hij verzekerd van een extra dagje in de bolletjestrui.

clock 14:23 Côte d’Aztiria. Slechts 1 puntje ligt hier te wachten op bergkoning Powless. 2,7 km aan 5,3% zijn de gegevens van de Côte d’Aztiria (4e categorie). . 14 uur 23. hill Côte d’Aztiria Slechts 1 puntje ligt hier te wachten op bergkoning Powless. 2,7 km aan 5,3% zijn de gegevens van de Côte d’Aztiria (4e categorie).

clock 14:20 14 uur 20. Bij UAE duwen ze het gaspedaal al wat meer in, waardoor het peloton op 4 minuten van de koplopers de Col d'Udana rondt. Na een korte afdaling is het al tijd voor de volgende helling met de Côte d'Aztiria. . Bij UAE duwen ze het gaspedaal al wat meer in, waardoor het peloton op 4 minuten van de koplopers de Col d'Udana rondt. Na een korte afdaling is het al tijd voor de volgende helling met de Côte d'Aztiria.

clock 14:18 14 uur 18. Neilson Powless mag van zijn medevluchters de 2 punten pakken en verstevigt zijn leidersplaats in het bergklassement. Edvald Boasson Hagen pakt het laatste puntje. . Neilson Powless mag van zijn medevluchters de 2 punten pakken en verstevigt zijn leidersplaats in het bergklassement. Edvald Boasson Hagen pakt het laatste puntje.

clock 14:09 Col d'Udana. Powless zal wakker zijn om de 2 puntjes op de top van de Col d'Udana (3e categorie) op te rapen. In 2020 zat deze helling ook al in rit 1 van de Vuelta. Zware kost is het niet met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,1% over 4,5 km. . 14 uur 09. hill Col d'Udana Powless zal wakker zijn om de 2 puntjes op de top van de Col d'Udana (3e categorie) op te rapen. In 2020 zat deze helling ook al in rit 1 van de Vuelta. Zware kost is het niet met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,1% over 4,5 km.

clock 14:04 14 uur 04. Voor Girmay is dit een mooie kans en ik denk dat Philipsen in goeie vorm de Jaizkibel ook wel over kan. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Voor Girmay is dit een mooie kans en ik denk dat Philipsen in goeie vorm de Jaizkibel ook wel over kan. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 14:02 14 uur 02. Van Gils: "Op 2e deel van de steile klim ontplofte ik volledig”. Van Gils: "Op 2e deel van de steile klim ontplofte ik volledig”

clock 14:00 14 uur . Nadat we gisteren al de geboortegronden passeerden van Basken in dit peloton Jonathan Castroviejo, Omar Fraile (of toch rakelings) en Pello Bilbao, is het vandaag de beurt aan de gebroeders Izagirre. Net als de Yates-broeders rijden ze tegenwoordig niet meer in dezelfde ploeg. Geboren zijn Ion (Cofidis) en Gorka (Movistar) natuurlijk wel op dezelfde plaats, in Ormaiztegi. Dat kleine stadje ligt op een steenworp van de route van de dag, vlakbij de eerste 2 gecategoriseerde klimmetjes van de dag waar we bijna aankomen. . Nadat we gisteren al de geboortegronden passeerden van Basken in dit peloton Jonathan Castroviejo, Omar Fraile (of toch rakelings) en Pello Bilbao, is het vandaag de beurt aan de gebroeders Izagirre. Net als de Yates-broeders rijden ze tegenwoordig niet meer in dezelfde ploeg. Geboren zijn Ion (Cofidis) en Gorka (Movistar) natuurlijk wel op dezelfde plaats, in Ormaiztegi. Dat kleine stadje ligt op een steenworp van de route van de dag, vlakbij de eerste 2 gecategoriseerde klimmetjes van de dag waar we bijna aankomen.

clock 13:57 13 uur 57. Teunissen: “Was gisteren meer bezig met mijn koffer dan met de rit”. Teunissen: “Was gisteren meer bezig met mijn koffer dan met de rit”

clock 13:55 13 uur 55. Mist en regen! Vandegoor en Nys verkennen de Jaizkibel. Mist en regen! Vandegoor en Nys verkennen de Jaizkibel

clock 13:54 13 uur 54. Cras: “Kan de laatste week pijnvrij fietsen”. Cras: “Kan de laatste week pijnvrij fietsen”

13 uur 52. Ik denk dat er nog wel ploegen gaan helpen in het peloton. . José De Cauwer.

clock 13:49 4'30". De voorsprong van Powless, Cavagna en Boasson Hagen blijft al een tijdje rond de 4 en een halve minuut hangen. Daardoor rijdt Powless al een uur lang virtueel in de gele trui rond. Hij staat op 1'46" van gele trui Adam Yates. . 13 uur 49. time difference 4'30" De voorsprong van Powless, Cavagna en Boasson Hagen blijft al een tijdje rond de 4 en een halve minuut hangen. Daardoor rijdt Powless al een uur lang virtueel in de gele trui rond. Hij staat op 1'46" van gele trui Adam Yates.

clock 13:47 13 uur 47. Tour de France Bora-Hansgrohe moet zijn staart al intrekken en koerst weer in originele groene shirts

clock 13:37 13 uur 37. Het eerste wedstrijduur speelde zich nog af op een plateautje rond startplaats Vitoria-Gasteiz, nu begint het peloton aan de duik richting San Sebastian. We tellen zeker een helling of 8 in de aanloop naar San Sebastian, maar slechts 5 daarvan kregen van de Tourorganisatie een categorie opgespeld: 2 bergjes van 4e categorie, 2 van 3e en met de Jaizkibel eentje van 2e. . Het eerste wedstrijduur speelde zich nog af op een plateautje rond startplaats Vitoria-Gasteiz, nu begint het peloton aan de duik richting San Sebastian. We tellen zeker een helling of 8 in de aanloop naar San Sebastian, maar slechts 5 daarvan kregen van de Tourorganisatie een categorie opgespeld: 2 bergjes van 4e categorie, 2 van 3e en met de Jaizkibel eentje van 2e.

clock 13:36 13 uur 36. Livestream. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn klaar om u door de langste etappe van deze Tour te loodsen. Veel kijkplezier via de livestream op deze pagina of op VRT 1. . Livestream Renaat Schotte en José De Cauwer zijn klaar om u door de langste etappe van deze Tour te loodsen. Veel kijkplezier via de livestream op deze pagina of op VRT 1.

clock 13:28 13 uur 28. "Landismo! ", scanderen de Basken langs de kant in het dorpje Landa. Mikel Landa (Bahrain Victorious) is de enige Bask die op zijn honger moet blijven zitten bij deze Grand Départ. In de buurt van zijn thuisdorpje Murgia, gelegen tussen Bilbao en Vitoria-Gasteiz, komt de Tour niet echt. Al heeft de ongemeen populaire Landa aan Baskische fans geen gebrek. Gisteren hield Landa zich alvast goed staande in de groep der favorieten. . "Landismo!", scanderen de Basken langs de kant in het dorpje Landa. Mikel Landa (Bahrain Victorious) is de enige Bask die op zijn honger moet blijven zitten bij deze Grand Départ. In de buurt van zijn thuisdorpje Murgia, gelegen tussen Bilbao en Vitoria-Gasteiz, komt de Tour niet echt. Al heeft de ongemeen populaire Landa aan Baskische fans geen gebrek. Gisteren hield Landa zich alvast goed staande in de groep der favorieten.

clock 13:27 13 uur 27. Welsford klopt Philipsen. Het is Sam Welsford (DSM) die er met de 13 punten vandoor gaat, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sprokkelt nog 11 stuks. . Welsford klopt Philipsen Het is Sam Welsford (DSM) die er met de 13 punten vandoor gaat, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sprokkelt nog 11 stuks.

clock 13:22 Leguito. Boasson Hagen mag de volle buit oprapen van 20 punten aan de tussensprint in Leguito. Belangrijker is de passage van het peloton daar over een dikke 4 minuten. Wie kan een zaakje doen in het puntenklassement? . 13 uur 22. sprint point Leguito Boasson Hagen mag de volle buit oprapen van 20 punten aan de tussensprint in Leguito. Belangrijker is de passage van het peloton daar over een dikke 4 minuten. Wie kan een zaakje doen in het puntenklassement?

clock 13:18 13 uur 18. Live beelden over 10 minuten. Vanaf 13.30 uur hoeft u via VRT 1 of via de livestream op deze pagina geen seconde meer te missen van deze 2e etappe in de Tour. De aankomst in San Sebastian wordt verwacht na de klok van 17 uur. . Live beelden over 10 minuten Vanaf 13.30 uur hoeft u via VRT 1 of via de livestream op deze pagina geen seconde meer te missen van deze 2e etappe in de Tour. De aankomst in San Sebastian wordt verwacht na de klok van 17 uur.

clock 13:12 13 uur 12. Het zal billenknijpen worden in de finale met de beklimming van de Jaizkibel en vooral met de afdaling daarvan. "Ik houd mijn hart vast voor de afdaling van de Jaizkibel", zo zegt onze man ter plaatse Sven Nys. "Het mag dan nog droog worden vanmiddag, in dat bosrijk gebied is het niet simpel om de wegen te laten opdrogen." "Hier is een vochtig klimaat. Er zullen risico’s genomen worden. Ik hoop dat we gespaard blijven van valpartijen." . Het zal billenknijpen worden in de finale met de beklimming van de Jaizkibel en vooral met de afdaling daarvan. "Ik houd mijn hart vast voor de afdaling van de Jaizkibel", zo zegt onze man ter plaatse Sven Nys. "Het mag dan nog droog worden vanmiddag, in dat bosrijk gebied is het niet simpel om de wegen te laten opdrogen." "Hier is een vochtig klimaat. Er zullen risico’s genomen worden. Ik hoop dat we gespaard blijven van valpartijen."

clock 13:10 13 uur 10. Nys: "Ik houd mijn hart vast voor de afdaling van de Jaizkibel". Nys: "Ik houd mijn hart vast voor de afdaling van de Jaizkibel"

clock 13:03 13 uur 03. Bijna 3.000 hoogtemeters. Het vele zware klimwerk uit de Clasica San Sebastian blijft vandaag toch ietwat achterwege. Tot de Jaizkibel moeten we het wel doen met een opeenstapeling van knikjes die zeker niet overdreven steil zijn. Al komen we toch weer uit bij een optelsom van bijna 3.000 hoogtemeters. In het Baskenland is het nooit volledig vlak natuurlijk. . Bijna 3.000 hoogtemeters Het vele zware klimwerk uit de Clasica San Sebastian blijft vandaag toch ietwat achterwege. Tot de Jaizkibel moeten we het wel doen met een opeenstapeling van knikjes die zeker niet overdreven steil zijn. Al komen we toch weer uit bij een optelsom van bijna 3.000 hoogtemeters. In het Baskenland is het nooit volledig vlak natuurlijk.

clock 12:59 12 uur 59. Neilson Powless is op weg naar San Sebastian, een stad die de Amerikaan zeker en vast goed zal kennen. 2 jaar geleden pakte Powless er met de Clasica San Sebastian de mooiste zege uit zijn carrière tot dusver. . Neilson Powless is op weg naar San Sebastian, een stad die de Amerikaan zeker en vast goed zal kennen. 2 jaar geleden pakte Powless er met de Clasica San Sebastian de mooiste zege uit zijn carrière tot dusver.

clock 12:50 1'30". De voorsprong van Powless, Cavagna en Boasson Hagen groeit razendsnel. Hoeveel minuten krijgt dit sterke trio van het peloton? . 12 uur 50. time difference 1'30" De voorsprong van Powless, Cavagna en Boasson Hagen groeit razendsnel. Hoeveel minuten krijgt dit sterke trio van het peloton?

clock 12:49 12 uur 49. Alerte Philipsen. In het wiel van Pedersen zagen we een alerte Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), die beseft dat hij zijn misschien wel grootste concurrent voor het groen niet uit het oog mag verliezen. . Alerte Philipsen In het wiel van Pedersen zagen we een alerte Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), die beseft dat hij zijn misschien wel grootste concurrent voor het groen niet uit het oog mag verliezen.

clock 12:46 12 uur 46. Mads Pedersen toont zich erg bedrijvig in de beginfase en probeert andermaal mee te schuiven in een aanvalspoging. De tussensprint over 30 kilometer klinkt aanlokkelijk voor de Deen, maar hij zal het vanuit het peloton moeten doen. Powless, Cavagna en Boasson Hagen zijn nu definitief met 3 vertrokken voor hun avontuur van de dag. . Mads Pedersen toont zich erg bedrijvig in de beginfase en probeert andermaal mee te schuiven in een aanvalspoging. De tussensprint over 30 kilometer klinkt aanlokkelijk voor de Deen, maar hij zal het vanuit het peloton moeten doen. Powless, Cavagna en Boasson Hagen zijn nu definitief met 3 vertrokken voor hun avontuur van de dag.

clock 12:45 20 seconden. De grote groep staat breed over de weg, de vlucht lijkt vertrokken. Daar is Victor Campenaerts het niet mee eens, hij probeert weer leven in de brouwerij te brengen. . 12 uur 45. time difference 20 seconden De grote groep staat breed over de weg, de vlucht lijkt vertrokken. Daar is Victor Campenaerts het niet mee eens, hij probeert weer leven in de brouwerij te brengen.

clock 12:42 12 uur 42. Bolletjestrui Neilson Powless (EF-EasyPost) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) zijn de 2 metgezellen van Cavagna. In het peloton valt het nu even stil, is de juiste vlucht vertrokken? . Bolletjestrui Neilson Powless (EF-EasyPost) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) zijn de 2 metgezellen van Cavagna. In het peloton valt het nu even stil, is de juiste vlucht vertrokken?

clock 12:42 12 uur 42. Julian Alaphilippe stelde gisteren teleur, Soudal-Quick Step verandert het geweer van schouder en kiest voor de aanval vandaag. Daarnet probeerde Kasper Asgreen het al, nu is het aan Rémi Cavagna. . Julian Alaphilippe stelde gisteren teleur, Soudal-Quick Step verandert het geweer van schouder en kiest voor de aanval vandaag. Daarnet probeerde Kasper Asgreen het al, nu is het aan Rémi Cavagna.

clock 12:40 12 uur 40. Alles te herdoen. De snelheid ligt duizelingwekkend hoog in deze overwegend vlakke beginfase. Het peloton raast met een snelheid van 70 km/u over de Baskische wegen, het is een lang gerekt lint. . Alles te herdoen De snelheid ligt duizelingwekkend hoog in deze overwegend vlakke beginfase. Het peloton raast met een snelheid van 70 km/u over de Baskische wegen, het is een lang gerekt lint.

clock 12:37 12 uur 37. UAE stuurt ook een pion mee naar het front. We komen zo al op een tiental in de spits van de koers, daar is Jumbo-Visma het niet mee eens. . UAE stuurt ook een pion mee naar het front. We komen zo al op een tiental in de spits van de koers, daar is Jumbo-Visma het niet mee eens.

clock 12:36 12 uur 36. Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) slaagt er andermaal wel in om mee te schuiven met een interessant groepje. In zijn gezelschap herkennen we onder meer Anthony Turgis (TotalEnergies) en Mads Pedersen (Lidl-Trek) die de sprong kan wagen. . Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) slaagt er andermaal wel in om mee te schuiven met een interessant groepje. In zijn gezelschap herkennen we onder meer Anthony Turgis (TotalEnergies) en Mads Pedersen (Lidl-Trek) die de sprong kan wagen.

clock 12:33 12 uur 33. Net als gisteren is Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) de eerste die het probeert, maar niet weg raakt. . Net als gisteren is Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) de eerste die het probeert, maar niet weg raakt.

clock 12:32 12 uur 32 match begonnen start time Daar is de vlag! Met een beetje vertraging - omdat Stan Dewulf (AG2R-Citroën) nog niet in het peloton zat - vlagt Christian Prudhomme de 2e etappe officieel op gang.

clock 12:23 12 uur 23. Na enkele geneutraliseerde kilometers is het bijna tijd voor de echte start. Wie mengt zich zo meteen in de strijd om de vroege vlucht? . Na enkele geneutraliseerde kilometers is het bijna tijd voor de echte start. Wie mengt zich zo meteen in de strijd om de vroege vlucht?

clock 12:16 12 uur 16. Broederlijk naast elkaar staan Adam en Simon Yates op de eerste rij klaar in Vitoria-Gasteiz voor de officieuze start. Simon leent het gelegenheidsgroen van Adam, die ook in dat klassement logischerwijs de eerste leider is. . Broederlijk naast elkaar staan Adam en Simon Yates op de eerste rij klaar in Vitoria-Gasteiz voor de officieuze start. Simon leent het gelegenheidsgroen van Adam, die ook in dat klassement logischerwijs de eerste leider is.

clock 12:14 12 uur 14. De truiendragers vandaag. Gele trui: Adam Yates (UAE) Groene trui: Simon Yates (Jayco-AlUla) Witte trui: Tadej Pogacar (UAE) Bolletjestrui: Neilson Powless (EF-EasyPost) . De truiendragers vandaag Gele trui: Adam Yates (UAE) Groene trui: Simon Yates (Jayco-AlUla) Witte trui: Tadej Pogacar (UAE) Bolletjestrui: Neilson Powless (EF-EasyPost)

clock 12:07 12 uur 07. Van Aert: "Als ik de Jaizkibel overleef, heb ik een kans in de sprint". Van Aert: "Als ik de Jaizkibel overleef, heb ik een kans in de sprint"

11 uur 55. Het is vrij ambetant in een grote ronde, zeker als niemand iets zegt. Je weet van niets. Ik bel elke dag en dat kost energie. Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty).

clock 11:53 11 uur 53. Finishplaats San Sebastian heeft al een rijke geschiedenis in de Tour. Zo startte er al in 1949 de 10e etappe naar Pau en mocht het in 1992 Le Grand Départ zelfs verzorgen tijdens de eerste 3 etappes. Dat was overigens de enige Tourstart in Spanje, tot die eer dit jaar weer te beurt viel aan het Baskenland met Bilbao. Als traditionele finishplaats van de gelijknamige Clasica San Sebastian is de Baskische kuststad dus een wielerstad in hart en nieren. Reken dus maar op andermaal een (iets te?) enthousiaste menigte Basken op de Jaizkibel en in de stad zelf. . Finishplaats San Sebastian heeft al een rijke geschiedenis in de Tour. Zo startte er al in 1949 de 10e etappe naar Pau en mocht het in 1992 Le Grand Départ zelfs verzorgen tijdens de eerste 3 etappes. Dat was overigens de enige Tourstart in Spanje, tot die eer dit jaar weer te beurt viel aan het Baskenland met Bilbao. Als traditionele finishplaats van de gelijknamige Clasica San Sebastian is de Baskische kuststad dus een wielerstad in hart en nieren. Reken dus maar op andermaal een (iets te?) enthousiaste menigte Basken op de Jaizkibel en in de stad zelf.

clock 11:50 11 uur 50. Naesen: "O'Connor verloor tijd omdat hij voet aan grond moest zetten". Naesen: "O'Connor verloor tijd omdat hij voet aan grond moest zetten"

clock 11:44 11 uur 44. Hermans: "Denk dat we met meer volk over de Jaizkibel zullen gaan". Hermans: "Denk dat we met meer volk over de Jaizkibel zullen gaan"

clock 11:40 11 uur 40. Met startplaats Vitoria-Gasteiz, op een klein uurtje rijden van Bilbao, mag nu ook de hoofdstad van het Spaanse Baskenland het Tourcircus verwelkomen. Naast al de start van een Touretappe in 1977 is Vitoria-Gasteiz vooral jaarlijkse koek in de Ronde van het Baskenland. Vorig jaar vertrok er ook de 4e etappe van de Vuelta, die gewonnen werd door Primoz Roglic. Toen ging het echter meer landinwaarts, terwijl we vandaag noordwaarts trekken richting San Sebastian. . Met startplaats Vitoria-Gasteiz, op een klein uurtje rijden van Bilbao, mag nu ook de hoofdstad van het Spaanse Baskenland het Tourcircus verwelkomen. Naast al de start van een Touretappe in 1977 is Vitoria-Gasteiz vooral jaarlijkse koek in de Ronde van het Baskenland. Vorig jaar vertrok er ook de 4e etappe van de Vuelta, die gewonnen werd door Primoz Roglic. Toen ging het echter meer landinwaarts, terwijl we vandaag noordwaarts trekken richting San Sebastian.

clock 11:37 11 uur 37. Van der Poel: "Afwachten hoe er op de Jaizkibel gekoerst wordt". Van der Poel: "Afwachten hoe er op de Jaizkibel gekoerst wordt"

clock 11:26 11 uur 26. Prooi voor Van Aert? De top van de Jaizkibel ligt op 16,5 kilometer van de finish in San Sebastian. Bovendien start de beklimming vanuit een andere hoek dan standaard in de Clasica San Sebastian. De eerste helft van de Jaizkibel oogt nog al bij al vriendelijk, maar de laatste 4 kilometer gaan wel gemiddeld omhoog met ruim 7%. Is dat voldoende om de sterke snelle mannen overboord te gooien? Voor types als Mads Pedersen waarschijnlijk wel, maar of ook Wout van Aert of Mathieu van der Poel hier moeten parkeren valt nog maar af te wachten. Een Van Aert op een goede dag lijkt deze Jaizkibel wel te kunnen overleven. Na de top rest er dit keer geen hellende aankomst meer zoals gisteren wel het geval was. . Prooi voor Van Aert? De top van de Jaizkibel ligt op 16,5 kilometer van de finish in San Sebastian. Bovendien start de beklimming vanuit een andere hoek dan standaard in de Clasica San Sebastian. De eerste helft van de Jaizkibel oogt nog al bij al vriendelijk, maar de laatste 4 kilometer gaan wel gemiddeld omhoog met ruim 7%. Is dat voldoende om de sterke snelle mannen overboord te gooien? Voor types als Mads Pedersen waarschijnlijk wel, maar of ook Wout van Aert of Mathieu van der Poel hier moeten parkeren valt nog maar af te wachten. Een Van Aert op een goede dag lijkt deze Jaizkibel wel te kunnen overleven. Na de top rest er dit keer geen hellende aankomst meer zoals gisteren wel het geval was.

clock 11:16 11 uur 16. Met een afstand van 209 kilometer is de 2e etappe meteen de langste in deze editie van de Tour. De rit tussen Vitoria-Gasteiz en San Sebastian zal de geschiedenis ingaan als de kortste langste etappe ooit in de Ronde van Frankrijk. Het is overigens ook de eerste van slechts 2 ritten langer dan 200 kilometer in deze Tour. Kortere etappes, maar wel bijzonder lastige: dat lijkt de trend van de voorbije jaren. . Met een afstand van 209 kilometer is de 2e etappe meteen de langste in deze editie van de Tour. De rit tussen Vitoria-Gasteiz en San Sebastian zal de geschiedenis ingaan als de kortste langste etappe ooit in de Ronde van Frankrijk. Het is overigens ook de eerste van slechts 2 ritten langer dan 200 kilometer in deze Tour. Kortere etappes, maar wel bijzonder lastige: dat lijkt de trend van de voorbije jaren.

clock 11:10 11 uur 10. Wat met Traeen? De 3 gevallen renners van gisteren hebben alle 3 breuken opgelopen bij hun tuimelpertes. Voor de eerste die ten val kwam in deze Tour valt de schade nog het best mee. Torstein Traeen (Uno-X) kan vandaag van start gaan ondanks een breukje in de elleboog. De 27-jarige Noor, vorige maand nog 8e in het eindklassement van de Dauphiné, kwam als 65e binnen in Bilbao op 4'59" van Adam Yates. Of Traeen de Tour kan uitrijden, laat staan de etappe van vandaag kan doorkomen, is alleen hoogst onzeker. . Wat met Traeen? De 3 gevallen renners van gisteren hebben alle 3 breuken opgelopen bij hun tuimelpertes. Voor de eerste die ten val kwam in deze Tour valt de schade nog het best mee. Torstein Traeen (Uno-X) kan vandaag van start gaan ondanks een breukje in de elleboog. De 27-jarige Noor, vorige maand nog 8e in het eindklassement van de Dauphiné, kwam als 65e binnen in Bilbao op 4'59" van Adam Yates. Of Traeen de Tour kan uitrijden, laat staan de etappe van vandaag kan doorkomen, is alleen hoogst onzeker.

11 uur 04. Enric Mas heeft vanmorgen afscheid genomen van zijn ploegmakkers, die het nu van ritten kapen moeten hebben.

clock 11:01 11 uur 01. Druilerig Baskenland. Al in etappe 2 lijkt het op een eerste regenachtige dag uit te zullen draaien. En dat kan wel eens tot nog meer onheil leiden in de gevaarlijke finale. José De Cauwer sprak gisteren al over de tricky afdaling van de Jaizkibel en de omstandigheden maken het er voorlopig niet beter op. "Het is een snelle afdaling van de Jaizkibel, met bijna voortdurend een volle, witte lijn in het midden, rotswanden en donkerblauw of zwart asfalt", zag onze radiocommentator ter plaatse Christophe Vandegoor. "Bovendien is er slechte zichtbaarheid door de dichte mist op de Jaizkibel." Laat ons dus hopen op een veilige finale en iets minder regen tegen het einde van de namiddag. . Druilerig Baskenland Al in etappe 2 lijkt het op een eerste regenachtige dag uit te zullen draaien. En dat kan wel eens tot nog meer onheil leiden in de gevaarlijke finale. José De Cauwer sprak gisteren al over de tricky afdaling van de Jaizkibel en de omstandigheden maken het er voorlopig niet beter op. "Het is een snelle afdaling van de Jaizkibel, met bijna voortdurend een volle, witte lijn in het midden, rotswanden en donkerblauw of zwart asfalt", zag onze radiocommentator ter plaatse Christophe Vandegoor. "Bovendien is er slechte zichtbaarheid door de dichte mist op de Jaizkibel." Laat ons dus hopen op een veilige finale en iets minder regen tegen het einde van de namiddag.

clock 10:58 10 uur 58. Tour de France Altijd slachtoffers op de eerste dag: Mas geeft op na zware val, Carapaz na de rit ook

clock 10:55 Opgave Richard Carapaz. Het aantal valpartijen op dag 1 viel al bij al nog mee, maar de schade is wel meer dan aanzienlijk. Tijdens de etappe gaf Enric Mas (Movistar) al op met een gebroken schouderblad. Een gehavende Richard Carapaz (EF-EasyPost) kwam wel nog over de streep in Bilbao, maar zal vandaag niet meer van start gaan in Vitoria-Gasteiz. Scans in het ziekenhuis wezen uit dat de Ecuadoraan zijn knieschijf gebroken heeft. Zo zijn 2 ploegen in 1 klap hun kopman voor het klassement kwijt. . 10 uur 55. give up Opgave Richard Carapaz Het aantal valpartijen op dag 1 viel al bij al nog mee, maar de schade is wel meer dan aanzienlijk. Tijdens de etappe gaf Enric Mas (Movistar) al op met een gebroken schouderblad. Een gehavende Richard Carapaz (EF-EasyPost) kwam wel nog over de streep in Bilbao, maar zal vandaag niet meer van start gaan in Vitoria-Gasteiz. Scans in het ziekenhuis wezen uit dat de Ecuadoraan zijn knieschijf gebroken heeft. Zo zijn 2 ploegen in 1 klap hun kopman voor het klassement kwijt.

09 uur 45. Het parcours van vandaag sluit nog iets beter aan bij de kwaliteiten van Van Aert. De Jaizkibel is toch iets minder zwaar. Schrijf hem dus maar op. Christophe Vandegoor (Sporza).

09 uur 33. Het belooft een druilerige dag te worden vandaag.

19 uur 15. Het wordt een speciale etappe met die Jaizkibel. Ik zou zeggen: wees voorzichtig in die afdaling! José De Cauwer.

clock 19:09 19 uur 09. "Morgen een mini-Clasica San Sebastian". In hun analyse blikken Renaat en José al even vooruit op de rit van zondag. "Een mini-Clasica San Sebastian", noemt Renaat Schotte het. "Het is de kortste, langste rit van de Tour met 208 kilometer. Vroeger reed het peloton soms wel 300 kilometer, maar dat is niet meer nodig als je ziet aan welke intensiteit deze renners rondrijden", vindt José De Cauwer. De Jaizkibel is de bekendste beklimming die morgen op het parcours ligt. "De renners beklimmen die meestal langs een andere kant", aldus De Cauwer. "Ik zou toch oproepen om heel voorzichtig te zijn in die afdaling." . "Morgen een mini-Clasica San Sebastian" In hun analyse blikken Renaat en José al even vooruit op de rit van zondag. "Een mini-Clasica San Sebastian", noemt Renaat Schotte het. "Het is de kortste, langste rit van de Tour met 208 kilometer. Vroeger reed het peloton soms wel 300 kilometer, maar dat is niet meer nodig als je ziet aan welke intensiteit deze renners rondrijden", vindt José De Cauwer. De Jaizkibel is de bekendste beklimming die morgen op het parcours ligt. "De renners beklimmen die meestal langs een andere kant", aldus De Cauwer. "Ik zou toch oproepen om heel voorzichtig te zijn in die afdaling."

