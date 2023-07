Klassieker in de Tour op weg naar San Sebastian: "Helemaal iets voor Van Aert"

clock 11:01 11 uur 01. Druilerig Baskenland. Al in etappe 2 lijkt het op een eerste regenachtige dag uit te zullen draaien. En dat kan wel eens tot nog meer onheil leiden in de gevaarlijke finale. José De Cauwer sprak gisteren al over de tricky afdaling van de Jaizkibel en de omstandigheden maken het er voorlopig niet beter op. "Het is een snelle afdaling van de Jaizkibel, met bijna voortdurend een volle, witte lijn in het midden, rotswanden en donkerblauw of zwart asfalt", zag onze radiocommentator ter plaatse Christophe Vandegoor. "Bovendien is er slechte zichtbaarheid door de dichte mist op de Jaizkibel." Laat ons dus hopen op een veilige finale en iets minder regen tegen het einde van de namiddag. . Druilerig Baskenland Al in etappe 2 lijkt het op een eerste regenachtige dag uit te zullen draaien. En dat kan wel eens tot nog meer onheil leiden in de gevaarlijke finale. José De Cauwer sprak gisteren al over de tricky afdaling van de Jaizkibel en de omstandigheden maken het er voorlopig niet beter op. "Het is een snelle afdaling van de Jaizkibel, met bijna voortdurend een volle, witte lijn in het midden, rotswanden en donkerblauw of zwart asfalt", zag onze radiocommentator ter plaatse Christophe Vandegoor. "Bovendien is er slechte zichtbaarheid door de dichte mist op de Jaizkibel." Laat ons dus hopen op een veilige finale en iets minder regen tegen het einde van de namiddag.

Opgave Richard Carapaz. Het aantal valpartijen op dag 1 viel al bij al nog mee, maar de schade is wel meer dan aanzienlijk. Tijdens de etappe gaf Enric Mas (Movistar) al op met een gebroken schouderblad. Een gehavende Richard Carapaz (EF-EasyPost) kwam wel nog over de streep in Bilbao, maar zal vandaag niet meer van start gaan in Vitoria-Gasteiz. Scans in het ziekenhuis wezen uit dat de Ecuadoraan zijn knieschijf gebroken heeft. Zo zijn 2 ploegen in 1 klap hun kopman voor het klassement kwijt.

Het parcours van vandaag sluit nog iets beter aan bij de kwaliteiten van Van Aert. De Jaizkibel is toch iets minder zwaar. Schrijf hem dus maar op. Christophe Vandegoor (Sporza).

Het belooft een druilerige dag te worden vandaag.

Het wordt een speciale etappe met die Jaizkibel. Ik zou zeggen: wees voorzichtig in die afdaling! José De Cauwer.

"Morgen een mini-Clasica San Sebastian". In hun analyse blikken Renaat en José al even vooruit op de rit van zondag. "Een mini-Clasica San Sebastian", noemt Renaat Schotte het. "Het is de kortste, langste rit van de Tour met 208 kilometer. Vroeger reed het peloton soms wel 300 kilometer, maar dat is niet meer nodig als je ziet aan welke intensiteit deze renners rondrijden", vindt José De Cauwer. De Jaizkibel is de bekendste beklimming die morgen op het parcours ligt. "De renners beklimmen die meestal langs een andere kant", aldus De Cauwer. "Ik zou toch oproepen om heel voorzichtig te zijn in die afdaling."

Het parcours. Als de openingsrit van de Tour 2023 een voorbode was voor wat komen gaat, dan zijn we vertrokken voor een sensationele drie weken. Zondag trotseren de renners opnieuw de Baskische wegen. Na 208 kilometer finishen we in San Sebastian. Opnieuw zijn er maar weinig vlakke meters te bespeuren. Het gaat bijna de hele dag op en af over vervelende klimmetjes. Al zou het op papier misschien iets vergevingsgezinder moeten zijn dan rit 1. Op de bekende Jaizkibel zal het kaf van het koren worden gescheiden. Na een afdaling mogen de beste renners uitmaken wie de tweede overwinning pakt.

Zondag trotseren de renners opnieuw de Baskische wegen. Na 208 kilometer finishen we in San Sebastian. Opnieuw zijn er maar weinig vlakke meters te bespeuren. Het gaat bijna de hele dag op en af over vervelende klimmetjes. Al zou het op papier misschien iets vergevingsgezinder moeten zijn dan rit 1.

Op de bekende Jaizkibel zal het kaf van het koren worden gescheiden. Na een afdaling mogen de beste renners uitmaken wie de tweede overwinning pakt.