LIVESTREAM: Sterke kopgroep raakt toch weg, o.a. Benoot, Campenaerts, Pedersen en Alaphilippe zijn mee

clock 14:58 14 uur 58. Koerssituatie. Met nog een goede 100 golvende kilometers op het menu is dit de koerssituatie: Kopgroep van 9 met Benoot, Trentin, Alaphilippe, Haig, Politt, Pedersen, Zimmermann, Barguil en Campenaerts +1'10" peloton met Uno-X, EF-EasyPost en Israel-Premier Tech op kop +3' 2e peloton met o.a. Woods, Teuns, Van Gils, Sagan en Lafay .

clock 14:52 14 uur 52. 2 landgenoten dus in de spits van de koers op de nationale feestdag. Daar zijn ze het in het peloton toch niet mee eens. EF-EasyPost en Uno-X hebben de boot gemist en steken Israel-Premier Tech nu een handje toe op kop van de groep. Al blijft de voorsprong van de kopgroep wel hangen rond de minuut. Too little too late ? .

clock 14:50 14 uur 50. Nog eens de 9 namen in de kopgroep: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) Matteo Trentin (UAE) Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) Jack Haig (Bahrain Victorious) Nils Politt (Bora-Hansgrohe) Mads Pedersen (Lidl-Trek) Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) .

clock 14:47 14 uur 47. De voorsprong van het negental klimt al boven de minuut, maar bij Israel-Premier Tech schieten ze dan toch wakker in het peloton. Neilands en Houle proberen het nog met de moed der wanhoop, maar dit gat krijgen ze niet meer gedicht. . De voorsprong van het negental klimt al boven de minuut, maar bij Israel-Premier Tech schieten ze dan toch wakker in het peloton. Neilands en Houle proberen het nog met de moed der wanhoop, maar dit gat krijgen ze niet meer gedicht.

clock 14:45 14 uur 45. De 9 koplopers lijken een vrijgeleide te krijgen van het peloton.

clock 14:44 14 uur 44. Het blok erop in het peloton. Met een tiental renners breed over de weg, zo geeft het peloton aan dat de vlucht vertrokken is. .

clock 14:43 20 seconden. Het draait uitstekend rond bij het sterke negental, dat zich lijkt te mogen opmaken voor een dagje in de aanval. .

clock 14:42 14 uur 42. Zimmermann en Barguil maken nog de sprong, zo hebben we 9 leiders. Daarachter valt het een beetje stil, is de goede vlucht weg? . Zimmermann en Barguil maken nog de sprong, zo hebben we 9 leiders. Daarachter valt het een beetje stil, is de goede vlucht weg?

clock 14:40 14 uur 40. Alaphilippe nog eens. In een licht dalend stukje schiet Alaphilippe nog maar eens een cartouche af. Campenaerts volgt in het wiel, ook Politt, Trentin, Pedersen, Haig en Benoot zijn mee. .

clock 14:39 14 uur 39. Het avontuur van dat groepje zit er al meteen weer op. Nog 120 kilometer tot de streep in Poligny en er is nog steeds geen juiste vlucht vertrokken. . Het avontuur van dat groepje zit er al meteen weer op. Nog 120 kilometer tot de streep in Poligny en er is nog steeds geen juiste vlucht vertrokken.

clock 14:37 14 uur 37. Cort krijgt het gezelschap van onder andere Alaphilippe, Mohoric en Skjelmose. . Cort krijgt het gezelschap van onder andere Alaphilippe, Mohoric en Skjelmose.

clock 14:34 14 uur 34. Op een volgend knikje waagt Magnus Cort zijn kans, hij slaat in zijn eentje een klein gaatje op de rest. . Op een volgend knikje waagt Magnus Cort zijn kans, hij slaat in zijn eentje een klein gaatje op de rest.

clock 14:33 14 uur 33. Live beelden. Renaat Schotte en José De Cauwer zitten klaar om u vanaf nu door deze razendsnelle rit te gidsen op VRT 1 en via de livestream op deze pagina. .

clock 14:29 14 uur 29. Samensmelting. De kop van de koers wordt weer ingehaald door het eerste peloton. Al is er nog wel een groepje dat niet is teruggekeerd na de afdaling, met niet verrassend onder meer Latour erin. .

clock 14:27 14 uur 27. Een tegenaanval met Laporte kan het gat van 20 seconden al snel dicht knallen. Maar de rest van het peloton zit ook weer vlakbij. . Een tegenaanval met Laporte kan het gat van 20 seconden al snel dicht knallen. Maar de rest van het peloton zit ook weer vlakbij.

clock 14:26 14 uur 26.

clock 14:23 14 uur 23. De scheve situatie is al bij al snel rechtgezet voor Yates, peloton 1 en 2 smelten weer samen. Alaphilippe en Küng hebben 20 seconden voorsprong op dat grote peloton. . De scheve situatie is al bij al snel rechtgezet voor Yates, peloton 1 en 2 smelten weer samen. Alaphilippe en Küng hebben 20 seconden voorsprong op dat grote peloton.

clock 14:23 14 uur 23. Adam Yates heeft de slag gemist. Het peloton is iets meer samengetroept op het vlakkere gedeelte, maar Adam Yates rijdt nog steeds in een groepje op 15 tellen van de groep met de andere klassementsmannen. .

clock 14:21 14 uur 21. Küng en Alaphilippe is het volgende duo dat het probeert. Brengen zij wel de vlucht tot stand? .

clock 14:19 14 uur 19. En het is veel volk dat op komst is, Pedersen en Loetsenko worden opgeslokt door het eerste pelotonnetje. . En het is veel volk dat op komst is, Pedersen en Loetsenko worden opgeslokt door het eerste pelotonnetje.

clock 14:18 14 uur 18. Pedersen en Loetsenko behouden hun voorsprong van ongeveer 10 seconden, maar beginnen steeds meer achterom te kijken. Er is volk op komst. . Pedersen en Loetsenko behouden hun voorsprong van ongeveer 10 seconden, maar beginnen steeds meer achterom te kijken. Er is volk op komst.

clock 14:17 14 uur 17. Het peloton ligt helemaal uit elkaar.

clock 14:16 14 uur 16. Peloton helemaal in stukken. We zijn beneden en de afdaling heeft wel wat teweeg gebracht in het peloton. Dat is helemaal in stukken gebroken, we zien veel renners van UAE op kop van het eerste groepje. .

clock 14:11 14 uur 11. Hij hangt tussen zijn kader, maar Petit hangt er wel weer aan bij de staart van het peloton. Op kop ment Trentin daar de groep, de Italiaanse wegkapitein van Pogacar mag vandaag voor eigen kans gaan. .

clock 14:11 14 uur 11. Pedersen daalt beduidend sneller dan zijn kompaan Loetsenko.

clock 14:10 14 uur 10. Pedersen neemt risico's in de korte afdaling en slaat een gaatje op Loetsenko. Zo groeit hun bonus wel tot een 20-tal seconden. .

clock 14:09 15 seconden. Over 20 minuten kan u de 19e rit live volgen op VRT 1 of via de livestream op deze pagina. Het ziet ernaar uit dat de vroege vlucht dan misschien nog niet eens vertrokken zal zijn. Pedersen en Loetsenko duiken de afdaling in met een voorsprong van 15 tellen op het peloton. .

clock 14:06 14 uur 06. De samenwerking tussen de Deen en de Kazak blijft wel optimaal. Ze zingen het toch al een tijdje uit op het jagende peloton, waar er nog veel meer geïnteresseerden zijn. .

clock 14:04 14 uur 04. Loetsenko pakt op de top het ene bergpuntje, dat geen betekenis heeft in de strijd om de bolletjestrui. Het is een volledig peloton dat Loetsenko en Pedersen nu weer op de hielen zit, hun voorsprong bedraagt nog slechts een goede 5 seconden. .

clock 14:02 14 uur 02. Achteraan het peloton hoopt Petit dat het tempo snel wat gaat liggen. De gehavende Fransman heeft het andermaal lastig in de zware beginfase. . Achteraan het peloton hoopt Petit dat het tempo snel wat gaat liggen. De gehavende Fransman heeft het andermaal lastig in de zware beginfase.

clock 14:00 Côte du Bois de Lionge. Een klimmetje van 4e categorie in de beginfase van de rit, is dit dan de springplank voor enkele renners om nog naar voren te raken? Loetsenko en Pedersen beginnen er met z'n tweeën aan op kop. De Côte du Bois de Lionge meet 1,9 km aan 5,7%. .

clock 13:59 13 uur 59. Het duo heeft de grootste kloof van betekenis tot nu toe geslagen, zij rijden een seconde of 10 voor het peloton uit. Daar maken steeds meer renners de sprong naar Pedersen en Loetsenko. Philipsen reageert nu ook en krijgt Girmay en Laporte mee. .

clock 13:56 13 uur 56. Het blijft een bal van voormalige wereldkampioenen in de spits van de koers. Mads Pedersen gaat nu zelf aan en krijgt Loetsenko mee. . Het blijft een bal van voormalige wereldkampioenen in de spits van de koers. Mads Pedersen gaat nu zelf aan en krijgt Loetsenko mee.

clock 13:55 13 uur 55. Van de ene ex-wereldkampioen naar de andere. Julian Alaphilippe probeert zijn Tour nog wat kleur te geven, maar kan niet wegrijden uit het peloton. Na 20 kilometer koers hebben we nog steeds een voltallig peloton. .

clock 13:52 13 uur 52. Pedersen dicht het gaatje. De ex-wereldkampioen is duidelijk ook geïnteresseerd in de rit van vandaag en dicht zelf het gaatje op het Franse duo. Het is zowaar Peter Sagan die daarna zijn kans waagt en solo ten aanval trekt. .

clock 13:50 13 uur 50. De volgende die het probeert is Quentin Pacher (Groupama-FDJ), hij krijgt een landgenoot van Cofidis mee. . De volgende die het probeert is Quentin Pacher (Groupama-FDJ), hij krijgt een landgenoot van Cofidis mee.

clock 13:47 13 uur 47. Lampaert toont zich ook op de nationale feestdag en schuift mee in 3e positie. De weg loopt vanaf nu wat meer op richting het eerste klimmetje van de dag, de Côte du Bois de Lionge over een tiental kilometer. . Lampaert toont zich ook op de nationale feestdag en schuift mee in 3e positie. De weg loopt vanaf nu wat meer op richting het eerste klimmetje van de dag, de Côte du Bois de Lionge over een tiental kilometer.

clock 13:46 13 uur 46. Alles te herdoen, het is Eenkhoorn die overneemt van zijn ploegmakker Campenaerts. Hij glipt mee met een renner van Bora-Hansgrohe. . Alles te herdoen, het is Eenkhoorn die overneemt van zijn ploegmakker Campenaerts. Hij glipt mee met een renner van Bora-Hansgrohe.

clock 13:43 13 uur 43. Geen kameraden voor Campenaerts. Er melden zich geen speelkameraden voor Campenaerts voorlopig. Hij blijft enkele tellen voor de grote groep uit rijden. .

clock 13:39 13 uur 39. De eerste 10 kilometer vandaag gaan in licht dalende lijn dus het is moeilijk om een groot gat te slaan. Campenaerts rijdt solo een vijftal seconden voor het peloton uit. . De eerste 10 kilometer vandaag gaan in licht dalende lijn dus het is moeilijk om een groot gat te slaan. Campenaerts rijdt solo een vijftal seconden voor het peloton uit.

clock 13:38 13 uur 38. Campenaerts heeft nog wat jus in de benen na zijn vlucht van gisteren en neemt het stokje nu over. . Campenaerts heeft nog wat jus in de benen na zijn vlucht van gisteren en neemt het stokje nu over.

clock 13:36 13 uur 36. Enkele schermutselingen zijn er al wel, maar het is Boasson Hagen die als enige een gaatje kan slaan op het peloton. . Enkele schermutselingen zijn er al wel, maar het is Boasson Hagen die als enige een gaatje kan slaan op het peloton.

clock 13:34 13 uur 34 match begonnen start time En avant! Daar is de vlag en daar is de vliegende start. Het is Jasper Philipsen die alert vooraan rijdt bij het begin.

clock 13:29 13 uur 29. Het departement Jura is het decor voor de hele 19e rit, maar het Juragebergte laat het peloton vandaag letterlijk rechts liggen. Laten we de renners vandaag toch maar even sparen, moet de parcoursbouwer gedacht hebben. Morgen wachten met de Vogezen al de 5e bergketen die de Tour dit jaar aandoet. Dat is gelijk ook de enige bergketen in Frankrijk waar het peloton nog niet langskwam in deze editie. . Het departement Jura is het decor voor de hele 19e rit, maar het Juragebergte laat het peloton vandaag letterlijk rechts liggen. Laten we de renners vandaag toch maar even sparen, moet de parcoursbouwer gedacht hebben. Morgen wachten met de Vogezen al de 5e bergketen die de Tour dit jaar aandoet. Dat is gelijk ook de enige bergketen in Frankrijk waar het peloton nog niet langskwam in deze editie.

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:19 13 uur 19. Er zal hard gekoerst worden vandaag, voor veel jongens is dit de laatste kans. . Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Er zal hard gekoerst worden vandaag, voor veel jongens is dit de laatste kans. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:17 13 uur 17. Officieuze start met Eddy Merckx. Eddy Merckx is nog eens in de Tour. Hij schudt de truiendragers de hand bij de start in Moirans-en-Montagne. Daar is de rit nu officieus op gang geschoten. Na een neutralisatie van dik 7 kilometer kan de oorlog om de vroege vlucht echt losbarsten. .

clock 12:54 12 uur 54. De groene trui wordt absoluut extra geviseerd. Ik heb al straffere dingen gezien die getolereerd zijn. . Christoph Roodhooft (Alpecin-Deceuninck). De groene trui wordt absoluut extra geviseerd. Ik heb al straffere dingen gezien die getolereerd zijn. Christoph Roodhooft (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:44 12 uur 44. We hebben in deze Tour goede met slechte dagen afgewisseld. Een aantal kansen hebben we ons laten ontglippen. . Aike Visbeek (ploegleider Intermarché-Circus-Wanty). We hebben in deze Tour goede met slechte dagen afgewisseld. Een aantal kansen hebben we ons laten ontglippen. Aike Visbeek (ploegleider Intermarché-Circus-Wanty)

clock 12:33 12 uur 33. Belgische winnaar op nationale feestdag? . Kunnen er vandaag enkele Belgen meeschuiven in de vroege ontsnapping? Dat zal nodig zijn als we nog eens een Belgische winnaar willen op de nationale feestdag. Of krijgen we dan toch een onverwachte groepssprint? Dan is Jasper Philipsen de aangewezen man om het te doen voor België. .

clock 12:22 12 uur 22. De ploegen komen ondertussen een voor een langs op het startpodium in Moirans-en-Montagne, een stadje gelegen langs de rivier Ain in de Jura. Een keer eerder vertrok er een Tourrit, namelijk in 2016. Toen trok het peloton over de Zwitserse grens naar een explosieve finale in Bern, gewonnen door Peter Sagan. We zouden al bijna vergeten dat de Slovaak ook nog meerijdt in deze Tour. Het zou een verrassing van formaat zijn als hij dat kunstje 7 jaar later nu nog eens weet over te doen. . De ploegen komen ondertussen een voor een langs op het startpodium in Moirans-en-Montagne, een stadje gelegen langs de rivier Ain in de Jura. Een keer eerder vertrok er een Tourrit, namelijk in 2016. Toen trok het peloton over de Zwitserse grens naar een explosieve finale in Bern, gewonnen door Peter Sagan. We zouden al bijna vergeten dat de Slovaak ook nog meerijdt in deze Tour. Het zou een verrassing van formaat zijn als hij dat kunstje 7 jaar later nu nog eens weet over te doen.

clock 12:16 12 uur 16. Vandaag zal er waarschijnlijk niet zoveel discussie zijn als gisteren over afstoppingswerk in een jagend peloton. De kans is reëel dat de grote groep zich zal neerleggen bij een vlucht die het einde haalt, of er moet zich toch weer een entente gesmeed hebben tussen de overgebleven sprintersploegen. . Vandaag zal er waarschijnlijk niet zoveel discussie zijn als gisteren over afstoppingswerk in een jagend peloton. De kans is reëel dat de grote groep zich zal neerleggen bij een vlucht die het einde haalt, of er moet zich toch weer een entente gesmeed hebben tussen de overgebleven sprintersploegen.

clock 12:11 12 uur 11. Als je meeschuift en de werkende ploegen schuiven er niet in, dan is het ook een beetje hun eigen schuld. Maar als je jezelf er echt tussen zet om af te stoppen in een bocht, dat kan net niet. Lucinda Brand. Als je meeschuift en de werkende ploegen schuiven er niet in, dan is het ook een beetje hun eigen schuld. Maar als je jezelf er echt tussen zet om af te stoppen in een bocht, dat kan net niet. Lucinda Brand

clock 11:59 11 uur 59. Opnieuw in de Jura. De hele rit speelt zich dan wel af in de Jura, van grote cols blijft het peloton vandaag gespaard. Het gaat namelijk grotendeels noordwaarts in deze 19e rit en niet richting het hooggebergte. Een glooiend parcours is het wel, al valt dat ook nog wel mee met de kleine 2.000 hoogtemeters die er op de route liggen van 172,8 km. .

clock 11:49 11 uur 49. Vooraf werd gedacht dat de rit van gisteren nog wel een hapje voor de sprinters zou zijn en vandaag eventueel voor de aanvallers. Als zelfs gisteren dan uiteindelijk geen sprintwinnaar oplevert, lijkt die kans vandaag nog veel kleiner. Want wie voelt er zich nog geroepen om het peloton samen te houden? Steeds meer ploegen zullen de kaart van de aanval trekken. De snelle mannen zullen hun kruit waarschijnlijk tot Parijs moeten opsparen. . Vooraf werd gedacht dat de rit van gisteren nog wel een hapje voor de sprinters zou zijn en vandaag eventueel voor de aanvallers. Als zelfs gisteren dan uiteindelijk geen sprintwinnaar oplevert, lijkt die kans vandaag nog veel kleiner. Want wie voelt er zich nog geroepen om het peloton samen te houden? Steeds meer ploegen zullen de kaart van de aanval trekken. De snelle mannen zullen hun kruit waarschijnlijk tot Parijs moeten opsparen.

clock 08:37 08 uur 37. Start om 13.30 uur. Om 13.15 uur stappen de renners op hun fiets in de Jura, een kwartier later gaat de 19e etappe officieel van start. Rond 17.11 uur weet u wie er wint op de nationale feestdag van België. .



Rond 17.11 uur weet u wie er wint op de nationale feestdag van België.

clock 08:12 08 uur 12. Knalt Jasper Philipsen naar een 5e ritzege op de nationale feestdag?

clock 08:10 08 uur 10. Kaarsrechte finale. Opvallend, de laatste bocht in het parcours ligt op ruim 8 km van de finish. Nadien volgt een kaarsrechte strook tot aan de streep. Het maakt het werk er voor de sprintersploegen mogelijk makkelijker op. Vluchters die geen al te groot gat kunnen slaan, zullen in de finale voortdurend in het vizier van het peloton zitten. Dit keer dus ook geen discussies mogelijk over te veel onnodige bochten in de laatste kilometer. Wel opletten voor de sprinters: de weg loopt in die slotkilometer 1,4 procent op. .



Het maakt het werk er voor de sprintersploegen mogelijk makkelijker op. Vluchters die geen al te groot gat kunnen slaan, zullen in de finale voortdurend in het vizier van het peloton zitten.

Dit keer dus ook geen discussies mogelijk over te veel onnodige bochten in de laatste kilometer. Wel opletten voor de sprinters: de weg loopt in die slotkilometer 1,4 procent op.