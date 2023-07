LIVE: Krijgen we meteen oorlog te zien om de vroege vlucht in overgangsrit?

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:24 13 uur 24. Mathieu van der Poel: "Ik ben nog niet helemaal de oude, ik begin te snakken naar Parijs". Mathieu van der Poel: "Ik ben nog niet helemaal de oude, ik begin te snakken naar Parijs"

clock 13:20 13 uur 20. Dylan van Baarle: "Er is mogelijkheid vanuit de ploeg om mee te glippen vandaag". Dylan van Baarle: "Er is mogelijkheid vanuit de ploeg om mee te glippen vandaag"

clock 13:19 13 uur 19. Er zal hard gekoerst worden vandaag, voor veel jongens is dit de laatste kans. . Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Er zal hard gekoerst worden vandaag, voor veel jongens is dit de laatste kans. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:17 13 uur 17. Officieuze start met Eddy Merckx. Eddy Merckx is nog eens in de Tour. Hij schudt de truiendragers de hand bij de start in Moirans-en-Montagne. Daar is de rit nu officieus op gang geschoten. Na een neutralisatie van dik 7 kilometer kan de oorlog om de vroege vlucht echt losbarsten. . Officieuze start met Eddy Merckx Eddy Merckx is nog eens in de Tour. Hij schudt de truiendragers de hand bij de start in Moirans-en-Montagne. Daar is de rit nu officieus op gang geschoten. Na een neutralisatie van dik 7 kilometer kan de oorlog om de vroege vlucht echt losbarsten.

clock 13:14 13 uur 14. Jasper Philipsen: "Ik vang deze rit niet aan als een sprintersrit". Jasper Philipsen: "Ik vang deze rit niet aan als een sprintersrit"

clock 13:08 13 uur 08. Dries Devenyns: "Die overwinning is voor de hele Wolfpack". Dries Devenyns: "Die overwinning is voor de hele Wolfpack"

clock 13:02 13 uur 02. Victor Campenaerts: "Ze zullen met veel moeten zijn om ons tegen te houden". Victor Campenaerts: "Ze zullen met veel moeten zijn om ons tegen te houden"

clock 12:59 12 uur 59. Matej Mohoric: "Dit is een etappe voor renners zoals ik". Matej Mohoric: "Dit is een etappe voor renners zoals ik"

clock 12:55 12 uur 55. Marc Wauters: "Als het kan, vallen we vandaag terug aan". Marc Wauters: "Als het kan, vallen we vandaag terug aan"

clock 12:54 12 uur 54. De groene trui wordt absoluut extra geviseerd. Ik heb al straffere dingen gezien die getolereerd zijn. . Christoph Roodhooft (Alpecin-Deceuninck). De groene trui wordt absoluut extra geviseerd. Ik heb al straffere dingen gezien die getolereerd zijn. Christoph Roodhooft (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:53 12 uur 53. Christoph Roodhooft: "Bij een analyse moet je bij het begin beginnen, maar praat de move niet goed". Christoph Roodhooft: "Bij een analyse moet je bij het begin beginnen, maar praat de move niet goed"

clock 12:44 12 uur 44. We hebben in deze Tour goede met slechte dagen afgewisseld. Een aantal kansen hebben we ons laten ontglippen. . Aike Visbeek (ploegleider Intermarché-Circus-Wanty). We hebben in deze Tour goede met slechte dagen afgewisseld. Een aantal kansen hebben we ons laten ontglippen. Aike Visbeek (ploegleider Intermarché-Circus-Wanty)

clock 12:42 12 uur 42. Aike Visbeek: "Vandaag is een kans op ritwinst voor ons, maar ik denk niet dat het een sprint wordt". Aike Visbeek: "Vandaag is een kans op ritwinst voor ons, maar ik denk niet dat het een sprint wordt"

clock 12:40 12 uur 40. Rasmus Tiller: "Vandaag is de rit die me het best ligt". Rasmus Tiller: "Vandaag is de rit die me het best ligt"

clock 12:33 12 uur 33. Belgische winnaar op nationale feestdag? . Kunnen er vandaag enkele Belgen meeschuiven in de vroege ontsnapping? Dat zal nodig zijn als we nog eens een Belgische winnaar willen op de nationale feestdag. Of krijgen we dan toch een onverwachte groepssprint? Dan is Jasper Philipsen de aangewezen man om het te doen voor België. . Belgische winnaar op nationale feestdag? Kunnen er vandaag enkele Belgen meeschuiven in de vroege ontsnapping? Dat zal nodig zijn als we nog eens een Belgische winnaar willen op de nationale feestdag. Of krijgen we dan toch een onverwachte groepssprint? Dan is Jasper Philipsen de aangewezen man om het te doen voor België.

clock 12:22 12 uur 22. De ploegen komen ondertussen een voor een langs op het startpodium in Moirans-en-Montagne, een stadje gelegen langs de rivier Ain in de Jura. Een keer eerder vertrok er een Tourrit, namelijk in 2016. Toen trok het peloton over de Zwitserse grens naar een explosieve finale in Bern, gewonnen door Peter Sagan. We zouden al bijna vergeten dat de Slovaak ook nog meerijdt in deze Tour. Het zou een verrassing van formaat zijn als hij dat kunstje 7 jaar later nu nog eens weet over te doen. . De ploegen komen ondertussen een voor een langs op het startpodium in Moirans-en-Montagne, een stadje gelegen langs de rivier Ain in de Jura. Een keer eerder vertrok er een Tourrit, namelijk in 2016. Toen trok het peloton over de Zwitserse grens naar een explosieve finale in Bern, gewonnen door Peter Sagan. We zouden al bijna vergeten dat de Slovaak ook nog meerijdt in deze Tour. Het zou een verrassing van formaat zijn als hij dat kunstje 7 jaar later nu nog eens weet over te doen.

clock 12:16 12 uur 16. Vandaag zal er waarschijnlijk niet zoveel discussie zijn als gisteren over afstoppingswerk in een jagend peloton. De kans is reëel dat de grote groep zich zal neerleggen bij een vlucht die het einde haalt, of er moet zich toch weer een entente gesmeed hebben tussen de overgebleven sprintersploegen. . Vandaag zal er waarschijnlijk niet zoveel discussie zijn als gisteren over afstoppingswerk in een jagend peloton. De kans is reëel dat de grote groep zich zal neerleggen bij een vlucht die het einde haalt, of er moet zich toch weer een entente gesmeed hebben tussen de overgebleven sprintersploegen.