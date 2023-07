Blijven de vluchters opnieuw uit de greep van het peloton in glooiende etappe?

clock 19:40

19 uur 40. Kaarsrechte finale. Opvallend, de laatste bocht in het parcours ligt op ruim 8 km van de finish. Nadien volgt een kaarsrechte strook tot aan de streep. Het maakt het werk er voor de sprintersploegen mogelijk makkelijker op. Vluchters die geen al te groot gat kunnen slaan, zullen in de finale voortdurend in het vizier van het peloton zitten. Dit keer dus ook geen discussies mogelijk over te veel onnodige bochten in de laatste kilometer. Wel opletten voor de sprinters: de weg loopt in die slotkilometer 1,4 procent op. .